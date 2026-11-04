Katso, miltä näyttää uusi Keskustan yhtenäiskoulu!

Keskustan uuden yhtenäiskoulun rakentamisvaihe alkaa keväällä 2027, ja valmista on vuonna 2029. Rakentamislupahakemus on jätetty 16.10.2026.

Yhtenäiskoulun muodostavat osoitteeseen Raastuvankatu 33 nouseva uudisrakennus, osoitteessa Kauppapuistikko 22 sijaitseva peruskorjattava koulurakennus sekä Keskuskoulu. Keskuskoulun peruskorjaus valmistui vuonna 2020 ja rakennus säilyy sellaisenaan koulukäytössä.

Vuosiluokkien 6–9 käytössä: uudisrakennus (Raastuvankatu 33) sekä peruskorjattu koulurakennus (Kirkkopuistikko 22)

Vuosiluokkien 1–5 käytössä: Keskuskoulu

Uuteen yhtenäiskouluun siirtyvät Merenkurkun yläkoulu kokonaisuudessaan sekä Suvilahden koulun kaksikielisen ja englanninkielisen opetuksen luokat. Merenkurkun koulun kiinteistö poistuu samalla opetuskäytöstä.

Uudisrakennus, Raastuvankatu 33

Uudisrakennuksen ensimmäisessä kerroksessa sijaitsevat koulun yhteiskäyttöinen ruokailusali sekä aulatila, keittiö sekä teknisen työn tilat.

Ensimmäisen ja toisen kerroksen väliin on suunniteltu korkea, avoin tila, joka tuo rakennuksen keskiosaan avaruuden tuntua ja luonnonvaloa sekä luontevan yhteiskäyttötilan. Toisessa kerroksessa tätä tilaa reunustavat avarat oppilasaulat.

Toisessa kerroksessa on kotitalouden, kuvaamataidon, tekstiilityön sekä fysiikan ja kemian opetustiloja.

Noin 750 neliömetrin suuruinen liikuntasali sijaitsee kolmannessa kerroksessa. Se on saavutettavissa selkeää porras- ja hissiyhteyttä pitkin myös iltakäyttäjille. Salin vapaa korkeus on kahdeksan metriä. Kolmannessa kerroksessa on myös musiikin sekä biologian ja maantiedon opetustiloja.

Ylimmässä eli neljännessä kerroksessa sijaitsevat IV-konehuone sekä liikuntasalin puolelle avautuva parvitila.

Uudisrakennuksen julkisivussa yhdistyvät luonnonvalkea tiili sekä syvänvihreä pelti.

Kauppapuistikko 22

Vuonna 1913 valmistuneen rakennuksen peruskorjauksessa vanha koulu kunnostetaan kauttaaltaan yhtenäiskoulun alaluokkien käyttöön.

Kaikki rakenteet kunnostetaan tai uusitaan tarvittaessa, ja kaikki sisäpinnat kunnostetaan tai uusitaan. Suojeltu vanha pääportaikko ja siihen liittyvät aulatilat säilytetään alkuperäisessä asussaan. Rakennuksen julkisivut kunnostetaan, ja talotekniikka uusitaan kokonaisuudessaan.

Vanha rakennus säilyttää peruskorjauksessa julkisivujen ja vesikaton osalta rakennushistoriallisen olemuksen.

Rakennuksen nykyinen liikuntasali säilytetään ja säilyy myös iltakäytössä.

Rakentamisen päästöjä vähennetään materiaalivalinnoilla

Keskustan yhtenäiskoulun uudisrakennuksen osalta rakennushankkeen hiilijalanjälkeä pienennetään vähähiilisillä betonielementeillä. Rakennusmateriaalin valinnoilla on suurin vaikutus rakennuksen elinkaaren aikaisiin päästöihin, sillä päästöistä suurin osa (45 %) aiheutuu rakennusmateriaaleista ja niiden valmistuksesta.

Yhtenäiskoulun uudisrakennuksen hiilijalanjälkitavoite on 14 kg/CO2/m2/a, kun rakentamislain mukainen raja-arvo opetusrakennuksille on 20 kg/CO2/m2/a.