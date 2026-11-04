Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue

THL:n arvio Pohjanmaan hyvinvointialueesta: kehitys oikean suuntaista, mutta työtä on edelleen paljon

4.11.2026 12:25:00 EET | Österbottens välfärdsområde – Pohjanmaan hyvinvointialue | Tiedote

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THL:n vuosittainen arvio Pohjanmaan hyvinvointialueen toiminnasta ja toiminnan kehittämisestä on julkaistu. Raportti osoittaa, että Pohjanmaalla on tehty merkittävää työtä palveluiden uudistamiseksi ja talouden tasapainottamiseksi. Toiminnan kustannukset ovat lähestyneet valtakunnallista keskitasoa.

Asiakastyytyväisyys on hyvällä tasolla ja palveluiden kaksikielisyys toteutuu suurista muutoksista huolimatta.

– Asiakkaiden korkea tyytyväisyys ja kokemus hyvästä kohtaamisesta asiakkaan äidinkielellä on henkilöstömme ansiosta, kiittää hyvinvointialueen johtaja Marina Kinnunen. 

Tyytymättömyyttä palveluun ilmenee silloin, jos palveluun ei pääse.

– Kehitämme parhaillaan sekä hoidon jatkuvuutta perusterveydenhuollossa. Olemme myös ottaneet käyttöön uuden sosiaalihuollon linjan yli 65-vuotiaille, josta sekä ikäihminen että hänen läheisensä voivat kysyä esimerkiksi ikäihmisten kotipalvelusta tai muusta arkeen liittyvästä tuen tarpeesta, palveluasumisesta tai sosiaalietuuksista, sanoo Marina Kinnunen.  

THL:n raportti kiinnittää huomiota palveluihin, jotka eivät toteudu valtakunnallisten kriteerien mukaisesti. Näitä ovat erityisesti lastensuojelun lakisääteisten määräaikojen toteutuminen ja erikoissairaanhoidon hoitoonpääsy. Myös mielenterveys- ja päihdepalveluiden sekä vammaispalveluiden palvelurakenteen uudistamista tulee jatkaa.

Talouden osalta THL:n raportti perustuu viimeisimpiä valtakunnallisia rahoituslaskelmia edeltäneisiin, myönteisempiin rahoitusennusteisiin. Uusimmat laskelmat ovat tuoneet talouden kehitykseen merkittävää epävarmuutta.

– Haluan edelleen korostaa, että valtion rahoitusjärjestelmän tulisi olla ennakoitava ja antaa meille hyvinvointialueilla todelliset edellytykset pitkäjänteiseen palveluiden kehittämiseen. Jatkamme Pohjanmaalla omaa työtämme niin, että asukkaiden tarvitsemat palvelut ja niiden saatavuus turvataan, sanoo Marina Kinnunen. 

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Tervetuloa Pohjanmaan hyvinvointialueelle! Järjestämme sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut Pohjanmaalla. Alueellamme asuu noin 176 000 asukasta ja meillä on yli 8000 työntekijää. Työskentelemme ihmiseltä ihmiselle.

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