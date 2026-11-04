Talvikauden kunnossapito Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

Talvihoidon toteuttavat kilpailutetut urakoitsijat Väyläviraston laatimien laatuvaatimusten mukaisesti. Alueen maantiet on jaettu hoitourakoihin, joista vastaavat seuraavat pääurakoitsijat:

Pirkanmaan hoitourakka-alueet

Tampere, Virrat ja Kangasala: Pimara Oy

Parkano ja Orivesi: Destia Oy

Sastamala: Terranor Oy

Kanta-Hämeen hoitourakka-alueet

Hämeenlinna ja Nummi: Destia Oy

Hyvinkää: Pimara Väyläpalvelut Oy

Kangasalan ja Oriveden hoitourakoissa tapahtui muutos 1.10.2026, jolloin alueiden pääurakoitsijat vaihtuivat päittäin. Kangasalan hoitourakasta vastaa nyt Pimara Väyläpalvelut Oy ja Oriveden hoitourakasta Destia Oy.

Tampereen ja Sastamalan nykyisissä hoitourakoissa on käynnissä viimeinen sopimusvuosi. Valmistelemme parhaillaan kilpailutusta vuonna 2027 alkaville uusille urakkakausille.

Kanta-Hämeen alueen hoitourakkarakenne muuttuu vuonna 2028. Nykyisten alueiden sijaan muodostetaan kaksi urakka-aluetta:

Hämeenlinnan maanteiden hoitourakka

Forssan maanteiden hoitourakka

Urakka-alueiden rajaus tulee kulkemaan pääosin valtatie 3:n ja seututien 130 itäpuolelle muodostuvan aluerajan mukaisesti. Muutoksilla pyritään varmistamaan kunnossapidon tehokas toteuttaminen myös tulevilla urakkakausilla.

Talvihoitoluokat vaikuttavat palvelutasoon

Kaikkia maanteitä ei hoideta samalla tavalla. Talvihoidon palvelutaso määräytyy tien liikennemäärän ja merkityksen perusteella. Vilkkaimmat päätiet aurataan ja liukkautta torjutaan nopeimmin, kun taas vähäliikenteisillä teillä toimenpideajat voivat olla pidempiä.

Tienkäyttäjien kannattaa tutustua oman reittinsä talvihoitoluokkaan etukäteen.

Talvihoitoluokat ja hoitourakka-alueet kartalla:

Linkki Suomen Väylät -karttaan

Talvihoidolla pyritään varmistamaan turvallinen ja sujuva liikkuminen myös talviolosuhteissa, mutta tienkäyttäjien on hyvä varautua kelin nopeisiin muutoksiin ja sovittaa ajotapansa olosuhteiden mukaan.

”Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella talvihoitoa tehdään ympärivuorokautisesti säätilanteen mukaan. Erityisesti nopeasti muuttuvissa keliolosuhteissa kaikille teille ei kuitenkaan saada talvihoidon toimenpiteitä yhtä aikaa, joten tienkäyttäjien kannattaa seurata keliä ja varautua normaalia hitaampaan matkantekoon", kertoo tienpidon asiantuntija Tomi Alho Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen talvihoito 2026–2027