Sisä-Suomen elinvoimakeskus

Talvikauden kunnossapito Pirkanmaalla ja Kanta-Hämeessä

4.11.2026 12:23:42 EET | Sisä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Maanteiden talvihoidon tavoitteena on pitää tiet liikennöitävässä kunnossa myös haastavissa sääolosuhteissa. Talvisin kelit voivat muuttua nopeasti, ja erityisesti lumisateet, liukkaus sekä lämpötilan vaihtelut voivat vaikuttaa tienpinnan kuntoon lyhyessä ajassa.

talvinen kuva tiestä

Talvihoidon toteuttavat kilpailutetut urakoitsijat Väyläviraston laatimien laatuvaatimusten mukaisesti. Alueen maantiet on jaettu hoitourakoihin, joista vastaavat seuraavat pääurakoitsijat:

Pirkanmaan hoitourakka-alueet

  • Tampere, Virrat ja Kangasala: Pimara Oy
  • Parkano ja Orivesi: Destia Oy
  • Sastamala: Terranor Oy

Kanta-Hämeen hoitourakka-alueet

  • Hämeenlinna ja Nummi: Destia Oy
  • Hyvinkää: Pimara Väyläpalvelut Oy

Kangasalan ja Oriveden hoitourakoissa tapahtui muutos 1.10.2026, jolloin alueiden pääurakoitsijat vaihtuivat päittäin. Kangasalan hoitourakasta vastaa nyt Pimara Väyläpalvelut Oy ja Oriveden hoitourakasta Destia Oy.

Tampereen ja Sastamalan nykyisissä hoitourakoissa on käynnissä viimeinen sopimusvuosi. Valmistelemme parhaillaan kilpailutusta vuonna 2027 alkaville uusille urakkakausille.

Kanta-Hämeen alueen hoitourakkarakenne muuttuu vuonna 2028. Nykyisten alueiden sijaan muodostetaan kaksi urakka-aluetta:

  • Hämeenlinnan maanteiden hoitourakka
  • Forssan maanteiden hoitourakka

Urakka-alueiden rajaus tulee kulkemaan pääosin valtatie 3:n ja seututien 130 itäpuolelle muodostuvan aluerajan mukaisesti. Muutoksilla pyritään varmistamaan kunnossapidon tehokas toteuttaminen myös tulevilla urakkakausilla.

Talvihoitoluokat vaikuttavat palvelutasoon

Kaikkia maanteitä ei hoideta samalla tavalla. Talvihoidon palvelutaso määräytyy tien liikennemäärän ja merkityksen perusteella. Vilkkaimmat päätiet aurataan ja liukkautta torjutaan nopeimmin, kun taas vähäliikenteisillä teillä toimenpideajat voivat olla pidempiä.

Tienkäyttäjien kannattaa tutustua oman reittinsä talvihoitoluokkaan etukäteen.

Talvihoitoluokat ja hoitourakka-alueet kartalla:
Linkki Suomen Väylät -karttaan

Talvihoidolla pyritään varmistamaan turvallinen ja sujuva liikkuminen myös talviolosuhteissa, mutta tienkäyttäjien on hyvä varautua kelin nopeisiin muutoksiin ja sovittaa ajotapansa olosuhteiden mukaan.

”Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen alueella talvihoitoa tehdään ympärivuorokautisesti säätilanteen mukaan. Erityisesti nopeasti muuttuvissa keliolosuhteissa kaikille teille ei kuitenkaan saada talvihoidon toimenpiteitä yhtä aikaa, joten tienkäyttäjien kannattaa seurata keliä ja varautua normaalia hitaampaan matkantekoon", kertoo tienpidon asiantuntija Tomi Alho Sisä-Suomen elinvoimakeskuksesta.

Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen talvihoito 2026–2027

  • alue: Pirkanmaa ja Kanta-Häme
  • hoitourakoita yhteensä: 9
  • Pirkanmaan hoitourakat: Tampere, Virrat, Kangasala, Parkano, Orivesi ja Sastamala
  • Kanta-Hämeen hoitourakat: Hämeenlinna, Nummi ja Hyvinkää
  • urakoitsijat: Pimara Väyläpalvelut Oy, Destia Oy ja Terranor Oy
  • urakoitsijamuutokset: Kangasalan ja Oriveden urakoissa 1.10.2026
  • valmistelussa: Tampereen ja Sastamalan vuonna 2027 alkavat hoitourakat
  • Kanta-Hämeen urakka-alueet uudistuvat vuonna 2028

Avainsanat

talvihoitohoitourakkaaurausliikennepirkanmaakanta-häme

Yhteyshenkilöt

Tomi Alho
Tienpidon asiantuntija

+358 295 036 218
tomi.alho@elinvoimakeskus.fi

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Tietoja julkaisijasta

Uusi Sisä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Kanta-Hämeen ja Pirkanmaan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä – yhdessä ja lähellä.

Sisä-Suomen elinvoimakeskus hoitaa mm. elinkeinoihin, osaamiseen, maahanmuuttoon, kotoutumiseen, maatalouteen, maaseudun kehittämiseen, liikenteeseen ja tienpitoon, alueidenkäyttöön ja luonnon monimuotoisuuteen liittyviä tehtäviä.

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