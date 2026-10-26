Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivillä palkittiin Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy liikennejärjestelmän kehittämisestä
4.11.2026 15:22:23 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote
Perinteiset Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät järjestettiin Mikkelissä 3.-4.11.2026. Tapahtuma kokosi lähes sata liikennealan, aluekehittämisen ja elinkeinoelämän asiantuntijaa keskustelemaan liikennejärjestelmän ajankohtaisista teemoista sekä tulevaisuuden näkymistä. Päivien yhteydessä myönnettiin Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämispalkinto Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle.
Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy palkittiin kunniakirjalla tunnustuksena pitkäjänteisestä ja vaikuttavasta työstä alueen elinkeinoelämän, saavutettavuuden sekä kestävän matkailu- ja vapaa-ajan liikkumisen edistämisessä.
”Miksei on oman perustehtävänsä mukaisesti edistänyt alueen yritystoimintaa, investointeja ja matkailua, mutta samalla myös määrätietoisesti kehittänyt liikennejärjestelmän saavutettavuutta ja kestävyyttä”, totesi Itä-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosaston osastopäällikkö Tommi Huttunen puheessaan.
Huttusen nosti esiin sen, että Miksei on kehittänyt matkailukohteiden saavutettavuutta asiakaslähtöisesti osana matkailupalveluita ja -tuotteita. Konkreettisena esimerkkinä tästä ovat matkailijoille suunnatut Hop on hop off -bussiyhteydet, jotka ovat parantaneet alueen kohteiden saavutettavuutta ilman omaa autoa liikkuville.
”Miksei on tuonut liikennejärjestelmätyöhön uusia avauksia muun muassa lentoliikenteen, sähköisen liikkumisen ja miehittämättömän ilmailun kehittämisen kautta sekä osallistunut aktiivisesti seudulliseen liikennejärjestelmätyöhön.”
Liikennejärjestelmäpäivät kokosivat laajan osallistujajoukon Mikkeliin
Vuoden 2026 Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivien teemoina olivat Miten tulevaisuus muuttaa liikennejärjestelmää? sekä Elinvoimaa liikkumisesta – kestävä liikenne ja logistiikka.
Ensimmäisen päivän ohjelmassa tarkasteltiin toimintaympäristön muutoksia, megatrendejä ja liikennejärjestelmän tulevaisuudennäkymiä. Sitran johtava asiantuntija Mikko Dufva käsitteli puheenvuorossaan tulevaisuusajattelua rauhattomuuden ajassa sekä yhteiskuntaa muovaavia megatrendejä ja heikkoja signaaleja.
Päivän aikana keskusteltiin myös Liikenne- ja viestintäministeriön tulevan hallituskauden keskeisistä viesteistä, liikennepalveluiden kehittämisestä sekä perusväylänpidon haasteista.
Toisena päivänä fokus oli kestävän liikkumisen ja logistiikan kysymyksissä. Ohjelmassa käsiteltiin muun muassa EU:n sosiaalisen ilmastorahaston toimeenpanoa Suomessa, henkilökuljetusten tietopilottia, itäisen Suomen logistiikkaselvitystä sekä raideliikenteen tulevaisuudennäkymiä. Lisäksi keskusteltiin vesiliikenteen mahdollisuuksista ja Vuoksen vesistöalueen ajankohtaisista kehittämistoimenpiteistä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
liikennejärjestelmäasiantuntija Salla Airaksinen
Itä-Suomen elinvoimakeskus
puh. 0295 026 056, salla.airaksinen@elinvoimakeskus.fi
Tietoja julkaisijasta
Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Itä-Suomen elinvoimakeskus
Talvirajoituksiin siirrytään Itä-Suomen teillä 28.10.2026 alkaen26.10.2026 09:25:49 EET | Tiedote
Talven ja pimeyden tulon myötä nopeusrajoituksia alennetaan liikkujien turvallisuuden vuoksi koko maassa. Rajoituksien vaihto aloitetaan keskiviikkona 28.10.2026 ja ne vaihdetaan 30.10.2026 mennessä. Muuttuneet rajoitukset tulevat voimaan heti, kun merkit on vaihdettu.
Ympäristöön liittyviä avustushakuja auki elinvoimakeskuksissa26.10.2026 09:06:58 EET | Tiedote
Elinvoimakeskuksissa avautuu 26.10.2026 useita rakennettuun ja luonnonympäristöön liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon, saariston ympäristönhoitoon ja rauhoitettujen eläinten aiheuttamien vahinkojen ennaltaehkäisemiseen. Hakuajat päättyvät 9.12.2026.
Pohjois-Savon ilmastoteko 2026 -palkinnot myönnettiin: Niiralan Kulma on vuoden neutraalein22.10.2026 12:17:42 EEST | Tiedote
Kolmatta kertaa jaettavat Pohjois-Savon ilmastoteko -palkinnot myönnettiin 21.10. Pohjois-Savon ilmastofoorumissa Kuopion Saanassa.
Itä-Suomen elinvoimakeskuksen työllisyyskatsaus – syyskuu 202620.10.2026 08:10:15 EEST | Tiedote
Itä-Suomessa (Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Pohjois-Savo) oli syyskuun 2026 lopussa yhteensä 29 438 työtöntä työnhakijaa, mikä on 865 henkilöä enemmän kuin vuotta aiemmin (+3 %). Pohjois-Karjalassa työttömien määrä nousi 219 henkilöllä (+2 %), Pohjois-Savossa 256 henkilöllä (+2 %) ja Etelä-Savossa 390 henkilöllä (+7 %).
Mikkelin seudun liikennejärjestelmän aiesopimus on valmistunut19.10.2026 10:03:47 EEST | Tiedote
Mikkelin seudun liikennejärjestelmän kehittämistä vuosille 2026–2029 ohjaava aiesopimus on valmistunut. Aiesopimus kokoaa yhteen seudun keskeiset liikennejärjestelmän kehittämistoimet ja tukee vuonna 2025 valmistuneen Mikkelin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman toimeenpanoa. Mikkelin seudun edellinen aiesopimus päättyi vuonna 2025, ja uusi sopimus on voimassa vuoteen 2029 saakka.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme