Itä-Suomen elinvoimakeskus

Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivillä palkittiin Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy liikennejärjestelmän kehittämisestä

4.11.2026 15:22:23 EET | Itä-Suomen elinvoimakeskus | Tiedote

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Perinteiset Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivät järjestettiin Mikkelissä 3.-4.11.2026. Tapahtuma kokosi lähes sata liikennealan, aluekehittämisen ja elinkeinoelämän asiantuntijaa keskustelemaan liikennejärjestelmän ajankohtaisista teemoista sekä tulevaisuuden näkymistä. Päivien yhteydessä myönnettiin Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämispalkinto Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy:lle.

Palkittavat naiset seisovat hymyillen kunniakirjat kädessä ja vasemmalla palkinnon luovuttaja Tommi Huttunen.
Itä-Suomen liikennejärjestelmän kehittämispalkinnon vastaanottivat Miksei Oy:n edustajat projektipäällikkö Hanna Airas (vas.) ja kehityspäällikkö Hannele Hynninen (oik.). Kunniakirjan luovutti Itä-Suomen elinvoimakeskuksen osastopäällikkö Tommi Huttunen. Salla Airaksinen elinvoimakeskus

Mikkelin kehitysyhtiö Miksei Oy palkittiin kunniakirjalla tunnustuksena pitkäjänteisestä ja vaikuttavasta työstä alueen elinkeinoelämän, saavutettavuuden sekä kestävän matkailu- ja vapaa-ajan liikkumisen edistämisessä.

”Miksei on oman perustehtävänsä mukaisesti edistänyt alueen yritystoimintaa, investointeja ja matkailua, mutta samalla myös määrätietoisesti kehittänyt liikennejärjestelmän saavutettavuutta ja kestävyyttä”, totesi Itä-Suomen elinvoimakeskuksen liikenneosaston osastopäällikkö Tommi Huttunen puheessaan.

Huttusen nosti esiin sen, että Miksei on kehittänyt matkailukohteiden saavutettavuutta asiakaslähtöisesti osana matkailupalveluita ja -tuotteita. Konkreettisena esimerkkinä tästä ovat matkailijoille suunnatut Hop on hop off -bussiyhteydet, jotka ovat parantaneet alueen kohteiden saavutettavuutta ilman omaa autoa liikkuville.

”Miksei on tuonut liikennejärjestelmätyöhön uusia avauksia muun muassa lentoliikenteen, sähköisen liikkumisen ja miehittämättömän ilmailun kehittämisen kautta sekä osallistunut aktiivisesti seudulliseen liikennejärjestelmätyöhön.”

Liikennejärjestelmäpäivät kokosivat laajan osallistujajoukon Mikkeliin

Vuoden 2026 Itä-Suomen liikennejärjestelmäpäivien teemoina olivat Miten tulevaisuus muuttaa liikennejärjestelmää? sekä Elinvoimaa liikkumisesta – kestävä liikenne ja logistiikka.

Ensimmäisen päivän ohjelmassa tarkasteltiin toimintaympäristön muutoksia, megatrendejä ja liikennejärjestelmän tulevaisuudennäkymiä. Sitran johtava asiantuntija Mikko Dufva käsitteli puheenvuorossaan tulevaisuusajattelua rauhattomuuden ajassa sekä yhteiskuntaa muovaavia megatrendejä ja heikkoja signaaleja.

Päivän aikana keskusteltiin myös Liikenne- ja viestintäministeriön tulevan hallituskauden keskeisistä viesteistä, liikennepalveluiden kehittämisestä sekä perusväylänpidon haasteista.

Toisena päivänä fokus oli kestävän liikkumisen ja logistiikan kysymyksissä. Ohjelmassa käsiteltiin muun muassa EU:n sosiaalisen ilmastorahaston toimeenpanoa Suomessa, henkilökuljetusten tietopilottia, itäisen Suomen logistiikkaselvitystä sekä raideliikenteen tulevaisuudennäkymiä. Lisäksi keskusteltiin vesiliikenteen mahdollisuuksista ja Vuoksen vesistöalueen ajankohtaisista kehittämistoimenpiteistä.

Avainsanat

liikenneliikennepalkintoliikennejärjestelmän kehittämispalkinto

Yhteyshenkilöt

liikennejärjestelmäasiantuntija Salla Airaksinen
Itä-Suomen elinvoimakeskus
puh. 0295 026 056, salla.airaksinen@elinvoimakeskus.fi

Tietoja julkaisijasta

Itä-Suomen elinvoimakeskus palvelee Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan asukkaita, yrityksiä ja organisaatioita monipuolisissa alueen elinvoimaa edistävissä tehtävissä, ja keskitettyjen tehtävien kautta palvelee myös muita alueita.

Itä-Suomen elinvoimakeskuksella on toimipaikat Kuopiossa, Joensuussa ja Mikkelissä. Virasto hoitaa maaseutuun, kalatalouteen, liikenteeseen, elinkeinoihin ja työllisyyteen, maahanmuuttoon, ympäristöön sekä rahoitukseen, kehittämiseen ja seurantaan liittyviä valtion aluehallinnon tehtäviä.

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