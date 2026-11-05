Juhlakauden ruokapöydässä yhdistyvät klassikot ja uudet maut – blinit, kala ja äyriäiset tuovat makua sesongin herkkuhetkiin

Loppuvuosi on suomalaisten vilkkainta juhla-aikaa. Pikkujoulukausi käynnistää sesongin, joka jatkuu itsenäisyyspäivän ja joulun kautta aina vuodenvaihteen juhlintaan asti. Erityisesti uudenvuoden juhlapöydässä korostuvat kalat, äyriäiset ja mäti, jotka tuovat kattaukseen ripauksen ylellisyyttä ja juhlan tuntua.

Herkku Fish Market -tuotteet ovat laadukkaita kalatuotteita ja äyriäisiä, jotka on suunniteltu antamaan inspiraatiota ruuanlaitossa yhdistämällä ajattomat klassikot sekä rohkeat uutuudet.

– Valikoiman tuotteilla haluamme tuoda juhlan tuntua sekä arkeen että erityisiin hetkiin. Tarjoamme tuttuja klassikoita ja uusia makuelämyksiä, joiden avulla jokainen voi rakentaa oman näköisensä juhlapöydän, toteaa HOK-Elannon Head of Design and Development Anne-Maria Mikkonen.

Blinibaari kutsuu herkuttelemaan

Suomalaiset ovat ottaneet omakseen alun perin itäisen herkun, blinin. Viime talven blinikaudella HOK-Elannon Herkkukeittiö paistoi lähes 41 000 bliniä. Blinien paistaminen tapahtuu Herkkukeittiössä perinteisesti käsipelillä. Tämän kauden tavoite on päästä 1000 paistettuun bliniin päivässä.

Herkkukeittiön blineihin käytetään hapatettua taikinaa, ja ne paistetaan kirkastetussa voissa. Perinteisesti blinit nautitaan mädin, smetanan ja sipulin kanssa, ja ne kuuluvat monen suomalaisen loppuvuoden juhliin sekä talveen.

Sesonkivalikoimassa Herkkukeittiön blinit kohtaavat sekä perinteiset että modernit lisukkeet. Klassisen kalapöydän rinnalle nousevat uudenlaiset maut, kuten yuzu-miso ja tryffeli, jotka tarjoavat tuoreen yhdistelmän tutuista raaka-aineista.

Sesongin valikoimaan kuuluvat muun muassa suuren suosion saavuttaneet skagenit (premium, yuzu-miso sekä tofu) sekä myymälässä paikan päällä graavattu lohi, jota on saatavilla kahta eri versiota. Kalapöydän makuja täydentävät neljä eri kastikevaihtoehtoa – yuzu-miso ja tryffeliremoulade sekä hovimestarinkastike ja puolukkapiparjuurikastike. Valikoiman lohifile on islantilaista, antibioottivapaasti avovedessä kasvatettua kalaa.

Valikoiman tuotteista syntyy helposti näyttävä blinibaari tai juhlava kalapöytä, joka sopii niin pikkujouluihin kuin uudenvuoden vastaanottoon. Herkku Fish Market -tuotteita on saatavilla HOK-Elannon Prismoissa ja Food Market Herkku -myymälässä sekä valikoiduissa S-marketeissa pääkaupunkiseudulla.