Vuoden 2026 laajentumispaketti: Montenegro, Albania, Moldova ja Ukraina etenevät jäsenyysneuvotteluissa
4.11.2026 14:27:38 EET | Euroopan komission Suomen-edustusto | Tiedote
Euroopan komissio esitti tänään vuotuisen laajentumispakettinsa, jossa tarkastellaan laajentumisprosessissa mukana olevien maiden viime vuoden aikana saavuttamaa edistystä ja esitetään seuraavat uudistustavoitteet. Laajentumispolitiikka perustuu tiukasti ehdokasmaiden saavuttamaan edistykseen, ja se on enenevissä määrin investointi Euroopan yhteiseen turvallisuuteen.
Montenegro, Albania, Moldova ja Ukraina ovat edenneet liittymisneuvotteluissaan. Neuvotteluja uusista temaattisista kokonaisuuksista on aloitettu, ja lukuja on saatu suljettua ennennäkemättömän nopeasti. Komissio esitti tänä vuonna Montenegron liittymistä koskevan rahoituspaketin, ja liittymissopimuksen valmistelu on käynnissä.
Kunkin maan liittymisprosessin etenemisvauhti riippuu käytännössä suoraan siitä, miten nopeasti maa toteuttaa erityisesti demokratiaan, oikeusvaltioperiaatteeseen ja perusoikeuksiin liittyviä uudistuksia, millaisia turvallisuutta ja puolustusta koskevia poliittisia valintoja se tekee sekä miten se edistyy taloudellisessa lähentymisessä. Komissio esittää tänään myös yhteiset puitteet asteittaiselle yhdentymiselle, jotta yhdentymistä voidaan syventää strategisilla aloilla, kuten energia-, liikenne-, digi- ja puolustusalalla. Näin asteittainen yhdentyminen voidaan toteuttaa jäsennellymmin ja yhtenäisemmin.
Kunkin unioniin liittymistä tavoittelevan maan tämänhetkisestä tilanteesta kerrotaan tarkemmin laajemmassa Euroopan komission tiedotteessa.
Kun laajentumiskumppanit toteuttavat tarvittavia uudistuksia, EU:n on myös valmisteltava maiden liittymistä samassa tahdissa. Komissio esitti tänään Montenegron, Albanian, Moldovan ja Ukrainan saavuttaman edistyksen perusteella alustavat etenemissuunnitelmat, joissa maille asetetaan konkreettiset väli- ja kokonaistavoitteet seuraavalle vuodelle. Ne auttavat jäsentämään valmistelun seuraavia vaiheita aiempaa järjestelmällisemmin ja avoimemmin sekä tukevat ehdokasmaiden, EU:n toimielinten ja jäsenmaiden työtä. Komissio voi mukauttaa etenemissuunnitelmia maiden edistymisen mukaan. Komissio on valmis esittämään vastaavia etenemissuunnitelmia myös muille ehdokasmaille, kun ne ovat saavuttaneet vastaavan tason.
Tiiviimpi asteittainen yhdentyminen vahvistaa kasvua, kilpailukykyä ja turvallisuutta, ja se on olennainen osa liittymisprosessia. Komissio on kartoittanut nykyisiä yhdentymisen välineitä, jotta yhdentyminen voidaan toteuttaa yhtenäisemmin ja ennakoitavammin. Yhdentyminen voidaan myös peruuttaa.
Seuraavaksi neuvosto tarkastelee komission tänään esittämiä suosituksia ja tekee päätökset laajentumisprosessin seuraavista vaiheista. Laajentuminen on ansioihin perustuva prosessi, joka pohjautuu kunkin prosessissa mukana olevan maan objektiivisesti arvioituun edistymiseen. EU tukee instituutioiden, demokraattisen hallintotavan ja julkishallinnon uudistusten lujittamista näissä maissa.
Lisätietoa laajemmassa tiedotteessa: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_26_2325
Yhteyshenkilöt
Antonios SfakiotakisTiedotuspäällikköPuh:050 541 1122antonios.sfakiotakis@ec.europa.eu
Nina HottiTiedottajaPuh:050 384 7857nina.hotti@ec.europa.eu
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