Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Maksuttomia kausirokotuksia saa pian myös viikonloppuisin

Lahden, Asikkalan ja Hollolan sote-keskuksissa voi käydä rokottautumassa ajanvarauksella lauantaina 14.11. Asikkalassa on lisäksi mahdollisuus varata rokotusaika lauantaille 21.11.



Nastolan sote-keskuksessa puolestaan rokotuksen saa ilman ajanvarausta lauantaina 21.11. kello 10–15. Sysmän sote-keskuksessa voi käydä ottamassa rokotuksen ilman ajanvarausta sunnuntaina 22.11. kello 8.15–14.30.



Ajanvarauksen voi tehdä puhelimen Päijät-Sote-sovelluksessa tai osoitteessa paijatsote.suomisote.fi. Sovellukseen tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ajan voi varata myös puhelimitse soittamalla numeroon 03 4108 9420.



Kausi-influenssarokote annetaan yli 65-vuotiaille ja koronarokote yli 80-vuotiaille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille omassa sote-keskuksessa. Myös 75–79-vuotiaat saavat tarvitessaan koronarokotteen maksutta Päijät-Hämeessä.

Ajan maksuttomaan influenssarokotukseen voi varata, jos on

yli 65-vuotias

raskaana

kuuluu sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin

on aloittamassa varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta



Jos on yli 80-vuotias, samalla käynnillä saa halutessaan myös koronarokotteen. Silloin lisätieto-kenttään merkitään ”otan molemmat rokotteet”.