Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Maksuttomia kausirokotuksia saa pian myös viikonloppuisin
4.11.2026 13:04:29 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeessä maksuttomiin kausirokotuksiin pääsee pian myös viikonloppuisin. Osa viikonloppurokotuksista on saatavilla ilman ajanvarausta. Lisäksi omaan sote-keskukseen voi yhä varata rokotusajan arkipäiville Päijät-Sote-sovelluksella tai puhelimitse.
Lahden, Asikkalan ja Hollolan sote-keskuksissa voi käydä rokottautumassa ajanvarauksella lauantaina 14.11. Asikkalassa on lisäksi mahdollisuus varata rokotusaika lauantaille 21.11.
Nastolan sote-keskuksessa puolestaan rokotuksen saa ilman ajanvarausta lauantaina 21.11. kello 10–15. Sysmän sote-keskuksessa voi käydä ottamassa rokotuksen ilman ajanvarausta sunnuntaina 22.11. kello 8.15–14.30.
Ajanvarauksen voi tehdä puhelimen Päijät-Sote-sovelluksessa tai osoitteessa paijatsote.suomisote.fi. Sovellukseen tunnistaudutaan pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella. Ajan voi varata myös puhelimitse soittamalla numeroon 03 4108 9420.
Kausi-influenssarokote annetaan yli 65-vuotiaille ja koronarokote yli 80-vuotiaille sekä voimakkaasti immuunipuutteisille omassa sote-keskuksessa. Myös 75–79-vuotiaat saavat tarvitessaan koronarokotteen maksutta Päijät-Hämeessä.
Ajan maksuttomaan influenssarokotukseen voi varata, jos on
-
yli 65-vuotias
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raskaana
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kuuluu sairauden tai hoidon vuoksi riskiryhmiin
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on aloittamassa varusmiespalvelusta tai vapaaehtoista asepalvelusta
Jos on yli 80-vuotias, samalla käynnillä saa halutessaan myös koronarokotteen. Silloin lisätieto-kenttään merkitään ”otan molemmat rokotteet”.
Yhteyshenkilöt
Sini Heinoavosairaanhoidon ylihoitajaPuh:044 4825 361
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
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