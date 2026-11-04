Rosa Liksomin Talo on kaunokirjallisuuden Finlandia-ehdokas 2026
5.11.2026 11:30:00 EET | Like Kustannus | Tiedote
5.11.2026
Finlandia-palkintoraadin perustelut Talo-romaanin ehdokkuudelle:
Rosa Liksom: Talo (Like)
”Nuoren Aalen elämää Lapin sodan alla kuvaava romaani kasvattaa koko ajan kierroksiaan. Teos malttaa myös pysähtyä ja kuvaa välillä kouraisevan kauniisti pieniä hetkiä. Tornionjokilaakson murteella kirjoitetussa kirjassa on vilpitön sävy ja vimmainen poljento. Paimenidyllin sijaan talon elämä on rujoa, mutta sen asukkaat rikkovat iloisesti yhdessä normeja.”
Kirjasta lyhyesti:
Talo-romaani vie lukijansa 1940-luvun Tornionjokilaaksoon. Kirja on kertomus eräästä syyskuusta, talosta väylän varrella ja vaaran juurella, sen paikasta tässä maailmankaikkeudessa, talon asukkaista, sadonkorjuusta, päivien kierrosta, ihmisistä syystöissä, erilaisista retkikunnista, vanhasta taikinajuuresta ja uudesta rengistä, rauhansopimuksesta – eli yhden sodan päättymisestä ja toisen alkamisesta – sekä rauhattoman kertojansa, nuoren Aalen ja hänen kärsänsä kärsimyksistä.
Talon käännösoikeudet on myyty Ruotsiin, Norjaan, Tanskaan ja Italiaan.
Kaunokirjallisuuden Finlandia-voittajan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Helena Juntunen
Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto on Suomen Kirjasäätiön jakama tunnustus ansiokkaasta suomalaisesta romaanista, jonka voidaan odottaa puhuttelevan laajaa yleisöä ja edistävän kiinnostusta kerronnaltaan taidokkaaseen kotimaiseen kaunokirjallisuuteen. Finlandia-voittajat selviävät torstaina 26.11.2026.
Ehdokkaat valitsi lautakunta, jonka puheenjohtajana toimi yrittäjä Jonna Tapanainen. Jäseniä olivat myymäläpäällikkö Sonja Autio, lehtori emerita Eva Havo, elokuvajournalisti Kalle Kinnunen, näyttelijä Pirjo Lonka ja yrittäjä Joose Siira.
Lisätietoja ja Rosa Liksomin haastattelupyynnöt:
Kirsi Tähjänjoki, Kustannusosakeyhtiö Otava kirsi.tahjanjoki@otava.fi 040-7255374
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