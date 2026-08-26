AGCO Powerin uudet CORE-moottorit kahden uutuustraktorin voimanlähteenä EIMA 2026 -messuilla
5.11.2026 08:00:00 EET | AGCO Power Oy | Tiedote
AGCO Powerin CORE-moottoriteknologia on esillä EIMA International 2026 -messuilla Massey Fergusonin ja Valtran uusissa traktoreissa. CORE-moottoriperhe perustuu kokonaan uuteen, vaativaan työkonekäyttöön suunniteltuun ratkaisuun.
Italian Bolognassa 10.–14. marraskuuta 2026 järjestettävillä EIMA-messuilla kävijät pääsevät tutustumaan siihen, miten AGCO Powerin CORE75-moottorialustaa sovelletaan Massey Fergusonin uuden MF 7S MARK 2 -malliston ja Valtran uuden kuudennen sukupolven T-sarjan erilaisiin tarpeisiin. Valtran osastolla on esillä myös CORE75-moottori.
CORE-moottoriperhe on AGCO Powerilta merkittävä panostus kokonaan uuteen moottorialustaan aikana, jolloin harva valmistaja investoi vastaavalla tavalla työkoneiden polttomoottoreiden kehittämiseen. Moottoriperhe on suunniteltu mukautumaan erilaisiin tehotarpeisiin, päästövaatimuksiin ja koneiden asennusratkaisuihin. Sen suunnittelussa yhdistyvät hyvä polttoainetalous, vahva vääntö pienillä kierrosluvuilla ja nopea reagointi kuormituksen muutoksiin tehtävissä, joissa tarvitaan luotettavaa voimantuottoa pitkien työpäivien ajan.
CORE-moottoriperheeseen kuuluvat CORE50, CORE75 ja CORE80 -moottorit. Niitä kehitetään AGCO Powerin Linnavuoren tehtaalla, joka on AGCO-konsernin maailmanlaajuinen moottorikehityksen ja -valmistuksen osaamiskeskus. CORE75 palkittiin vuoden moottorina vuoden 2023 Diesel Progress Summit Awards -tilaisuudessa Louisvillessä Yhdysvaltain Kentuckyssa. Moottoriperheen uusin jäsen CORE80 sai Powertrain Internationalin Diesel Engine of the Year 2026 -palkinnon.
CORE75-moottorialusta mukautuu eri traktoreiden vaatimuksiin
AGCO Powerin CORE75-moottorialusta tulee nyt käyttöön Massey Fergusonin ja Valtran uusissa traktorimallistoissa. Yhteinen moottorialusta on lähtökohta moottoriversioille, jotka sovitetaan erikseen kunkin koneen ja sen käyttötarkoituksen vaatimuksiin. Turboahtimen mitoituksella, moottorinohjausohjelmistolla ja moottorin säädöillä varmistetaan haluttu teho, kuormitusvaste ja kierroslukualue. Myös huoltokohteiden ja moottorin apulaitteiden sijoittelu suunnitellaan konekohtaisesti.
Massey Fergusonin uudessa MF 7S MARK 2 -mallistossa siihen sovitettu CORE75-moottoriversio toimii yhdessä portaattoman Dyna-VT-vaihteiston kanssa. Valtran kuudennen sukupolven T-sarjassa käytetään puolestaan sen tarpeisiin sovitettuja CORE75-moottoriversioita, joiden parina on joko portaaton AGCO ML180 -CVT-vaihteisto tai PowerShift-vaihteisto.
CORE75-moottorialustan muunneltavuus palvelee maataloustraktoreiden lisäksi myös muita työkoneita. Esimerkiksi metsätöissä kuormitus muuttuu nopeasti, jolloin moottorilta tarvitaan hallittua voimantuottoa ja nopeaa reagointia.
”Moottorimme eivät ole hyllytuotteita. Jokainen CORE-moottorisovellus suunnitellaan yhdessä konevalmistajan kanssa niin, että moottorin suorituskyky, asennusratkaisut ja toiminta vastaavat juuri kyseisen koneen vaatimuksia”, sanoo AGCO Powerin tuotehallintajohtaja Jarno Ratia.
Valmiina uusiutuviin polttoaineisiin
”Asiakkaalle hyvä polttoainetalous tarkoittaa suoraan pienempiä käyttökustannuksia. Samalla kuljettaja tarvitsee vahvaa vääntöä, nopeaa reagointia ja konetta, jota on helppo ajaa. Autamme konevalmistajia yhdistämään nämä ominaisuudet toimivaksi kokonaisuudeksi”, Ratia sanoo.
CORE-moottoreissa voidaan jo nyt käyttää uusiutuvaa HVO-dieseliä (Hydrotreated Vegetable Oil), joka valmistetaan vetykäsittelyllä. Moottorialusta tarjoaa myös pohjan muita polttoaineita hyödyntävien ratkaisujen kehittämiselle sitä mukaa, kun teknologia, polttoaineiden saatavuus ja asiakkaiden tarpeet kehittyvät.
Tutustu CORE75-moottoriin EIMA 2026 -messuilla
CORE75-moottori ja Valtran uusi kuudennen sukupolven T-sarja ovat nähtävillä Valtran ja AGCO Italia SpA:n osastolla B/5 hallissa 14.
CORE75-moottorialustaan perustuvilla moottoreilla varustettu Massey Fergusonin uusi MF 7S MARK 2 -mallisto esitellään Massey Fergusonin ja AGCO SAS:n osastolla C/3 samassa hallissa.
EIMA International järjestetään Italian Bolognassa 10.–14. marraskuuta 2026.
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Yhteyshenkilöt
Vilja PylsyViestintäpäällikköAGCO PowerPuh:+358 40 595 1355vilja.pylsy@agcocorp.com
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Tietoa AGCO Powerista
AGCO Power on yksi maailman johtavista työkoneiden moottorien kehittäjistä ja valmistajista. Valmistamme moottoreita tunnettuihin traktoribrändeihin, kuten Fendt, Massey Ferguson ja Valtra. Lisäksi AGCO Powerin moottoreita käytetään muissa työkoneissa, myös metsäkoneissa. Tuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Kiinassa, Brasiliassa ja Argentiinassa. Linnavuoren tehdas on toiminut yli 80 vuotta ja on AGCO Corporationin tytäryhtiö. www.agcopower.com
Tietoa AGCOsta
AGCO (NYSE: AGCO) on maailmanlaajuinen maatalouskoneiden ja täsmäviljelyteknologioiden johtaja. Farmer-First-strategiansa mukaisesti AGCO tuottaa arvoa erottuvien johtavien brändiensä Fendt™, Massey Ferguson™, PTx™ ja Valtra™ kautta. AGCO suorituskykyiset koneet ja älykkäät maatalousratkaisut, mukaan lukien brändiriippumattomat jälkiasennusteknologiat ja autonomiset ratkaisut, auttavat viljelijöitä parantamaan tuottavuutta ja ruokkimaan maailmaa kestävästi. Lisätietoja: www.agcocorp.com
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