AGCO Powerin uudet CORE-moottorit kahden uutuustraktorin voimanlähteenä EIMA 2026 -messuilla

Italian Bolognassa 10.–14. marraskuuta 2026 järjestettävillä EIMA-messuilla kävijät pääsevät tutustumaan siihen, miten AGCO Powerin CORE75-moottorialustaa sovelletaan Massey Fergusonin uuden MF 7S MARK 2 -malliston ja Valtran uuden kuudennen sukupolven T-sarjan erilaisiin tarpeisiin. Valtran osastolla on esillä myös CORE75-moottori.

CORE-moottoriperhe on AGCO Powerilta merkittävä panostus kokonaan uuteen moottorialustaan aikana, jolloin harva valmistaja investoi vastaavalla tavalla työkoneiden polttomoottoreiden kehittämiseen. Moottoriperhe on suunniteltu mukautumaan erilaisiin tehotarpeisiin, päästövaatimuksiin ja koneiden asennusratkaisuihin. Sen suunnittelussa yhdistyvät hyvä polttoainetalous, vahva vääntö pienillä kierrosluvuilla ja nopea reagointi kuormituksen muutoksiin tehtävissä, joissa tarvitaan luotettavaa voimantuottoa pitkien työpäivien ajan.

CORE-moottoriperheeseen kuuluvat CORE50, CORE75 ja CORE80 -moottorit. Niitä kehitetään AGCO Powerin Linnavuoren tehtaalla, joka on AGCO-konsernin maailmanlaajuinen moottorikehityksen ja -valmistuksen osaamiskeskus. CORE75 palkittiin vuoden moottorina vuoden 2023 Diesel Progress Summit Awards -tilaisuudessa Louisvillessä Yhdysvaltain Kentuckyssa. Moottoriperheen uusin jäsen CORE80 sai Powertrain Internationalin Diesel Engine of the Year 2026 -palkinnon.

CORE75-moottorialusta mukautuu eri traktoreiden vaatimuksiin

AGCO Powerin CORE75-moottorialusta tulee nyt käyttöön Massey Fergusonin ja Valtran uusissa traktorimallistoissa. Yhteinen moottorialusta on lähtökohta moottoriversioille, jotka sovitetaan erikseen kunkin koneen ja sen käyttötarkoituksen vaatimuksiin. Turboahtimen mitoituksella, moottorinohjausohjelmistolla ja moottorin säädöillä varmistetaan haluttu teho, kuormitusvaste ja kierroslukualue. Myös huoltokohteiden ja moottorin apulaitteiden sijoittelu suunnitellaan konekohtaisesti.

Massey Fergusonin uudessa MF 7S MARK 2 -mallistossa siihen sovitettu CORE75-moottoriversio toimii yhdessä portaattoman Dyna-VT-vaihteiston kanssa. Valtran kuudennen sukupolven T-sarjassa käytetään puolestaan sen tarpeisiin sovitettuja CORE75-moottoriversioita, joiden parina on joko portaaton AGCO ML180 -CVT-vaihteisto tai PowerShift-vaihteisto.

CORE75-moottorialustan muunneltavuus palvelee maataloustraktoreiden lisäksi myös muita työkoneita. Esimerkiksi metsätöissä kuormitus muuttuu nopeasti, jolloin moottorilta tarvitaan hallittua voimantuottoa ja nopeaa reagointia.

”Moottorimme eivät ole hyllytuotteita. Jokainen CORE-moottorisovellus suunnitellaan yhdessä konevalmistajan kanssa niin, että moottorin suorituskyky, asennusratkaisut ja toiminta vastaavat juuri kyseisen koneen vaatimuksia”, sanoo AGCO Powerin tuotehallintajohtaja Jarno Ratia.

Valmiina uusiutuviin polttoaineisiin

”Asiakkaalle hyvä polttoainetalous tarkoittaa suoraan pienempiä käyttökustannuksia. Samalla kuljettaja tarvitsee vahvaa vääntöä, nopeaa reagointia ja konetta, jota on helppo ajaa. Autamme konevalmistajia yhdistämään nämä ominaisuudet toimivaksi kokonaisuudeksi”, Ratia sanoo.

CORE-moottoreissa voidaan jo nyt käyttää uusiutuvaa HVO-dieseliä (Hydrotreated Vegetable Oil), joka valmistetaan vetykäsittelyllä. Moottorialusta tarjoaa myös pohjan muita polttoaineita hyödyntävien ratkaisujen kehittämiselle sitä mukaa, kun teknologia, polttoaineiden saatavuus ja asiakkaiden tarpeet kehittyvät.

Tutustu CORE75-moottoriin EIMA 2026 -messuilla

CORE75-moottori ja Valtran uusi kuudennen sukupolven T-sarja ovat nähtävillä Valtran ja AGCO Italia SpA:n osastolla B/5 hallissa 14.

CORE75-moottorialustaan perustuvilla moottoreilla varustettu Massey Fergusonin uusi MF 7S MARK 2 -mallisto esitellään Massey Fergusonin ja AGCO SAS:n osastolla C/3 samassa hallissa.

EIMA International järjestetään Italian Bolognassa 10.–14. marraskuuta 2026.