Vaalikone kääntyy ympäri: nyt äänestäjä kysyy ja ehdokkaan tekoälyavatar vastaa.

Vaalikoneet kysyvät äänestäjältä. Persona kääntää asetelman: nyt äänestäjä kysyy, ja vastaus tulee ehdokkaan omasta aineistosta. Avatarin kanssa keskustellaan puheella, ja se puhuu yli sataa kieltä, joten myös suomea vasta opetteleva voi kysyä omalla äidinkielellään.

Persona Avatar -sovellus julkaistiin toukokuussa 2026. Ajatus oli yksinkertainen: tuoda tunnetut ihmiset lähemmäs seuraajiaan tavalla, joka ei ennen ollut mahdollista. Ihmiset kysyivät avatareilta ruokaohjeita, bisnesneuvoja ja arjen valintoja.

Siitä on tultu nopeasti eteenpäin: sovelluslatauksia on jo yli 50 maasta, sovelluksen uusi versio lisätoiminnallisuuksineen on julkaistu, ja yrityspuolen liiketoiminta on käynnistetty. Lauantaina 31.10. Persona oli esillä MTV3:n Huomenta Suomi -ohjelmassa, jossa valtakunnallisessa televisiossa kerrottiin myös, että avatareja hyödynnetään tulevissa eduskuntavaaleissa.

"Sovelluksemme on todistanut, että ihmiset haluavat puhua ihmisille, joita he arvostavat. Nyt sama teknologia mahdollistaa keskustelun myös niiden kanssa, joita äänestämme, ja niiden yritysten kanssa, joiden palveluja käytämme joka päivä", sanoo Persona Entertainmentin toimitusjohtaja Susanna Jääskeläinen.

Kuluttajasovellusta kehitetään jatkuvasti uusin toiminnallisuuksin. Yrityksille ja poliittisille toimijoille tarjottavat teknologiapalvelut kasvavat sen rinnalla.

Vaaliavatarin tietopohja muodostetaan ehdokkaan omista teksteistä, vaaliohjelmasta, haastatteluista ja julkisista kannanotoista. Persona ei laadi ehdokkaan poliittisia kantoja, vaaliviestejä tai tavoitteita eikä määritä avatarin esittämiä näkemyksiä. Ehdokas testaa avatarin ja hyväksyy sen sisällön ennen käyttöönottoa, ja hän vastaa avatarin esittämien näkemysten sisällöstä. Persona ei kohdenna avatareja käyttäjille, eikä avatarien tietopohja muutu käyttäjäkohtaisesti.

Mukana on ehdokkaita Liike Nytistä, Kristillisdemokraateista, Kokoomuksesta ja Keskustasta. Palvelu on avoin kaikkien puolueiden ehdokkaille, ja pelisäännöt ovat kaikille samat:

Käyttäjälle kerrotaan selkeästi, kenen ehdokkaan avatarin kanssa hän keskustelee ja että kyseessä on tekoälyä hyödyntävä avatar.

"Sanotaan, että rohkea rokan syö. Halusin olla rohkeasti kokeilemassa uutta tapaa kampanjoida ja palvella äänestäjiä mahdollisimman hyvin", sanoo Kristillisdemokraattien eduskuntavaaliehdokas Piia Kattelus-Kilpeläinen.

"Näen, että tekoäly vahvistaa demokratiaa ja parantaa saavutettavuutta. Se tarjoaa mahdollisuuden osallistua keskusteluun myös niille, joille ehdokkaiden tapaaminen kasvotusten ei ole helppoa esimerkiksi liikkumisesteiden, pitkien välimatkojen tai ikääntymisen vuoksi", Kattelus-Kilpeläinen sanoo.

"Vaaliavatarin suurin vahvuus on se, että ihmisen ei tarvitse olla sidottu aikaan tai paikkaan. Hän voi keskustella avatarin kanssa silloin, kun se hänelle parhaiten sopii, ja palata keskusteluun myöhemmin. Keskustelu voi jatkua siitä, mihin aiemmin jäätiin. Haluan myös nostaa esiin sen, että tarvitsemme yhteiskunnassa rohkeita edelläkävijöitä. Emme voi katsoa pelkästään peruutuspeiliin, vaan meidän on uskallettava hyödyntää uusia mahdollisuuksia", hän jatkaa.

"Koen, että digitaalisen vallankumouksen airuena on hyvä näyttäytyä kehityshaluisena ja -kykyisenä, ikään kuin uuden ajan esimerkkinä. Päätöksenteossa tukena on hyvä ehkä kehittää muitakin kun perinteisiä vaalikoneita", sanoo Liike Nytin eduskuntavaaliehdokas Kalevi Mannermaa.

"Tekoäly tuli jo, nyt on vain semmoinen kysymys, että ollaanko valmis hyväksymään sen tuomat reunaehdot ja mahdollisuudet ja ehkä pitkälle vietynä jopa se pohdinta, että tuoko se euroja tai tuoko se hyvinvointia", Mannermaa sanoo.

"Tekoäly tekee tällä hetkellä tuloaan niillekin työpaikoille ja sellaisten ihmisten elämään, jotka ehkä aiemmin eivät ole sen kanssa olleet tekemisissä. Miksipä näin ei olisi myös politiikassa? Olen utelias näkemään, millaisia mahdollisuuksia avatarillani on saavuttaa uudenlaisia äänestäjiä, ja pystyykö avatarini menemään pintaa syvemmälle vastauksissaan keskustelukumppaneille ja kehittämään vastauksia kysyjää kiinnostavaan suuntaan", sanoo Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Pia Kauma.

"Vaaliavatarit avaavat uusia mahdollisuuksia keskusteluihin poliitikkojen ja muiden ihmisten välillä. Sellaisetkin ihmiset, joilla ei ole mahdollisuutta tulla tapaamaan eduskuntavaaliehdokkaita henkilökohtaisesti, voivat kokea, että avatarin kanssa juttelemalla päästään jo lähelle kahdenvälistä kasvokkain tai ainakin etäyhteyden välityksellä käytävää keskustelua", Kauma sanoo.

"Koska olen utelias ja innoissani tekoälyn tuomista mahdollisuuksista. Olen myös Kokoomuksen tekoälytyöryhmän puheenjohtaja, joten luontevaa myös siksi", sanoo Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Martin Paasi.

"Että se tuo järisyttäviä mahdollisuuksia, mutta samalla olen kehityksestä huolissani. Olen lähtenyt siitä, että tutustumalla, koodaamalla, paneutumalla ja viisaampia kuuntelemalla ymmärrän paremmin mistä on kyse jolloin on helpompi nähdä metsää puilta ja itse asemoitua oikein sen tulemisen kannalta. Koska se tutustuttaa ihmiset paitsi ehdokkaisiin, myös tekoälyyn, joista molemmat hyödyttää äänestäjää ja muita kiinnostuneita", Paasi sanoo.

"Kaikki eivät ehdi tavata ehdokasta vaaliteltalla, mutta kysymyksiä voi herätä vaikka keskellä yötä. Jos tekoäly pystyy vastaamaan kysymyksiin silloin, kun minä nukun, niin sehän on jo melkoinen työntekijä! Tosin vastuu sen puheista kuuluu edelleen minulle", sanoo Kokoomuksen eduskuntavaaliehdokas Veli-Pekka Dufva.

"Tekoäly on valtava mahdollisuus, mutta huono isäntä. Sitä pitää osata käyttää, eikä sen pidä antaa ajatella puolestamme. Jos avatarini ei tiedä mielipidettäni, sen pitää sanoa se suoraan. Minun suuhuni ei saa keksiä vastauksia", Dufva sanoo.

"Demokratia tarvitsee enemmän keskustelua, ei vähemmän. Jos vaaliavatar madaltaa kynnystä kysyä ehdokkaalta vaikeitakin asioita, se voi olla hyödyllinen", hän jatkaa.

"Olen ennakkoluuloton kokeilemaan kaikkea uutta ja haluan ottaa käyttöön rohkeasti uutta teknologiaa", sanoo Keskustan eduskuntavaaliehdokas Markus Lohi.

"Se on parhaimmillaan erinomainen työkalu työmme tuottavuuden parantamiseen. Se ei poista, vaan mieluumminkin korostaa laajan sivistyksen ja koulutuksen tarvetta. On tärkeä tunnistaa myös tekoälyn riskit", Lohi sanoo.

"Avatar on mielenkiintoinen ja uusi väline tavoittaa äänestäjiä. Siihen voi suhtautua samalla sekä vakavasti että myös hieman pilke silmäkulmassa", hän jatkaa.

"Demokratia toimii parhaiten, kun kysyminen on helppoa. Kaikilla ei ole aikaa vaalitilaisuuksiin tai rohkeutta lähettää ehdokkaalle sähköpostia. Avatarille voi esittää sen kysymyksen, jota ei kehtaa kysyä torilla. Me tarjoamme kanavan, sisällöstä päättää ehdokas", Jääskeläinen sanoo.