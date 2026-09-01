TIEDOTE HARJOITUKSESTA: Pelastusharjoitus Laakson työmaalla 9.11. – harjoituksessa mukana pelastusajoneuvoja ja teatterisavua

Harjoituksella ei ole vaikutusta Laakson sairaalan, Synapsia ja -Vegatalojen toimintaan tai kulkureitteihin, eikä työmaan ulkopuoliseen ajoneuvojen tai kevyen liikenteen kulkuun. Yleisön ei ole mahdollista seurata harjoitusta.

Laakson työmaan alueella liikkuu harjoituksen aikana useita pelastuslaitoksen ajoneuvoja sekä harjoitukseen osallistuvia toimijoita. Harjoituksen aikana maanalaisissa tiloissa käytetään tulipalotilannetta simuloivaa teatterisavua, joka voi näkyä osittain myös maan päällä.

Työmaan vahvuus on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Työmaalla harjoitellaan maanalaisten tilojen, päärakennuksen että muiden maanpäällisten tilojen tyhjentämistä, turvallista siirtymistä kokoontumispaikoille ja toimintaa kokoontumispaikalla.

Pelastuslaitos harjoittelee Laakson työmaalla vaativaa pelastustoimintaa maanalaisissa tiloissa.

Palo- ja pelastusharjoitus on osa Laakson työmaan vuosittaista poikkeustilanteisiin varautumista. Olennaista on myös harjoitella mahdollisimman sujuvaa siirtymistä takaisin normaaliin toimintaan poikkeustilanteen jälkeen. Poistumisharjoitus on myös lakisääteistä toimintaa, jolla osaamista ylläpidetään ja kehitetään.