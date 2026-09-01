TIEDOTE HARJOITUKSESTA: Pelastusharjoitus Laakson työmaalla 9.11. – harjoituksessa mukana pelastusajoneuvoja ja teatterisavua
9.11.2026 08:30:00 EET | Laakson yhteissairaalan allianssi | Tiedote
Laakson yhteissairaala -hanke harjoittelee palo- ja pelastustoimintaa yhdessä Helsingin kaupungin pelastuslaitoksen kanssa Laakson työmaalla tänään 9. marraskuuta aamupäivän aikana. Harjoitus kestää noin 3–4 tuntia. Harjoituksella ei ole vaikutuksia työmaan ulkopuolelle.
Harjoituksella ei ole vaikutusta Laakson sairaalan, Synapsia ja -Vegatalojen toimintaan tai kulkureitteihin, eikä työmaan ulkopuoliseen ajoneuvojen tai kevyen liikenteen kulkuun. Yleisön ei ole mahdollista seurata harjoitusta.
Laakson työmaan alueella liikkuu harjoituksen aikana useita pelastuslaitoksen ajoneuvoja sekä harjoitukseen osallistuvia toimijoita. Harjoituksen aikana maanalaisissa tiloissa käytetään tulipalotilannetta simuloivaa teatterisavua, joka voi näkyä osittain myös maan päällä.
Työmaan vahvuus on tällä hetkellä noin 800 henkilöä. Työmaalla harjoitellaan maanalaisten tilojen, päärakennuksen että muiden maanpäällisten tilojen tyhjentämistä, turvallista siirtymistä kokoontumispaikoille ja toimintaa kokoontumispaikalla.
Pelastuslaitos harjoittelee Laakson työmaalla vaativaa pelastustoimintaa maanalaisissa tiloissa.
Palo- ja pelastusharjoitus on osa Laakson työmaan vuosittaista poikkeustilanteisiin varautumista. Olennaista on myös harjoitella mahdollisimman sujuvaa siirtymistä takaisin normaaliin toimintaan poikkeustilanteen jälkeen. Poistumisharjoitus on myös lakisääteistä toimintaa, jolla osaamista ylläpidetään ja kehitetään.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Heli PulkkinenSRV / viestintäPuh:050 411 0787heli.pulkkinen@srv.fi
Heidi TettehViestintäpäällikköSRVPuh:040 662 3220heidi.tetteh@srv.fi
Anna LehtirantaViestintäpäällikköHelsingin kaupungin pelastuslaitosPuh:09 310 30014anna.lehtiranta@hel.fi
Laakson sairaala-alue uudistuu
Helsingin kaupunki ja HUS uudistavat Laakson sairaala-alueen 2020-luvulla. Hanke on nimetty Laakson yhteissairaalaksi. Alueelle rakennetaan uusia sairaalarakennuksia sekä maanalaiset pysäköintitilat ja ajotunneli Auroran sairaalan portilta. Vanhoja suojeltuja sairaalarakennuksia peruskorjataan.
Uudistuvan sairaalan suurimmat käyttäjät tulevat olemaan HUSin ja Helsingin kaupungin psykiatrinen sairaalahoito sekä Helsingin sairaala, joita varten tulee yhteensä yli 900 sairaansijaa. Lisäksi tiloja tulee neurologiselle kuntoutukselle ja eri poliklinikoille sekä opetukselle ja tutkimukselle.
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