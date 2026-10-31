Merja Kyllönen ja Katri Kulmuni: AdBlue-ongelman ratkaisu eteni EU-parlamentissa
4.11.2026 16:01:36 EET | Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa | Tiedote
Europarlamentaarikkojen Merja Kyllösen (vas./The Left) ja Katri Kulmunin (kesk./Renew) ajamat kirjaukset dieselajoneuvojen AdBlue-järjestelmien pakkasongelmista saivat keskiviikkona Euroopan parlamentin kolmen valiokunnan tuen. Mepit pitävät päätöstä tärkeänä työvoittona ja vaativat Suomen hallitusta varmistamaan, että pohjoisen olosuhteet huomioidaan myös jäsenmaiden neuvottelukannassa.
Parlamentin liikenne-, sisämarkkina- ja ympäristövaliokunnat hyväksyivät keskiviikkona 4.11. yhteisen kantansa lakiesitykseen, joka on osa ajoneuvoalan sääntelyä yksinkertaistavaa Automotive Omnibus -kokonaisuutta. Mukaan saatiin kirjaukset, joilla puututaan dieselajoneuvojen päästöjenpuhdistusjärjestelmien pakkasongelmiin.
– Suomessa pakkanen kuuluu tavalliseen talveen. Kuljetusyrittäjän tai autoilijan ei pitäisi joutua maksamaan siitä, etteivät ajoneuvon järjestelmät kestä niitä oloja, joissa niitä käytetään. Olemme vaatineet tähän korjausta, ja nyt työ tuottaa tulosta, Kyllönen sanoo.
AdBlue on dieselajoneuvojen pakokaasujen puhdistuksessa käytettävä urealiuos. Nesteen jäätyminen ja järjestelmien pakkashäiriöt voivat aiheuttaa käyttökatkoja ja kalliita korjauksia. Suomessa kyse on myös kuljetusten sujuvuudesta, yritysten kilpailukyvystä ja huoltovarmuudesta.
Pohjoisen ongelma saatiin osaksi EU:n lakimuutosta
Kyllönen on yksi lakiesityksen kolmesta pääneuvottelijasta, ja Kulmuni on toiminut Renew-ryhmän neuvottelijana ympäristövaliokunnassa. Mepit ovat ovat tehneet pitkäjänteistä työtä AdBlue-ongelman ratkaisemiseksi yhdessä alan toimijoiden kanssa. He ovat ajaneet sääntelyn korjaamista komission ja Suomen hallituksen suuntaan sekä neuvotelleet parlamentin eri poliittisten ryhmien kanssa saadakseen pohjoisen olosuhteet huomioiduksi lainsäädännössä.
– Pohjoisen ongelman saaminen mukaan laajaan eurooppalaiseen lakipakettiin ei ole ollut itsestään selvää. Suomalainen sisu on tullut tarpeeseen, mutta ennen kaikkea tulos on syntynyt yhteistyöstä yli puoluerajojen ja alan toimijoilta saadusta tuesta, Kulmuni sanoo.
Meppien mukaan päästövähennystavoitteista on pidettävä kiinni samalla, kun varmistetaan järjestelmien luotettava toiminta myös kovilla pakkasilla.
– Päästövähennystavoitteista pidetään kiinni, mutta keinojen on toimittava myös pohjoisen pakkasissa. Sääntelyn pitää mahdollistaa ratkaisut, joilla päästöt vähenevät ja kalusto toimii luotettavasti ympäri vuoden, Kulmuni sanoo.
Suomen hallituksen on vietävä ratkaisua eteenpäin neuvostossa
Valiokuntien hyväksymä kanta etenee parlamentin täysistunnon käsiteltäväksi. Myös jäsenmaiden on sovittava kannastaan neuvostossa, minkä jälkeen lakimuutoksen lopullisesta sisällöstä neuvotellaan parlamentin, neuvoston ja komission kolmikantaneuvotteluissa.
– Nyt Suomen hallituksen, ministerien ja virkamiesten on huolehdittava siitä, että pohjoisen olosuhteet saavat tuen myös neuvostossa. Olemme saaneet parlamentissa tärkeän askeleen eteenpäin. Seuraavaksi on varmistettava, että tämä työ johtaa suomalaisten ihmisten ja yritysten arjessa toimivaan ratkaisuun, Kyllönen painottaa.
Työkoneiden AdBlue-ongelmiin mepit hakevat ratkaisua erikseen, sillä niitä koskee oma päästölainsäädäntönsä.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Merja KyllönenEuroparlamentaarikkoPuh:+358 50 448 4853merja.kyllonen@ep.europa.eumerjakyllonen.fi
Katri KulmuniEuroparlamentaarikkoPuh:+358 44 255 5903katri.kulmuni@ep.europa.eu
Linkit
- AdBlue ongelma hoidettava myös työkoneissa
- Kyllönen ja Kulmuni: AdBlue-ongelmat on otettava mukaan EU:n ajoneuvolainsäädännön uudistukseen
- Kyllönen ja Kulmuni vetoavat pääministeri Petteri Orpoon: Suomen on vaikutettava AdBlue-ongelman ratkaisemiseksi
- Kulmuni ja Kyllönen: EU:n komissiolta vihreää valoa AdBlue-ongelman ratkomiseksi pohjoisessa
- Pohjoisen mepit Kulmuni ja Kyllönen vaativat komissiolta ratkaisua AdBlue-ongelmaan
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Vasemmistoliitto Euroopan parlamentissa
VAS Saramo: Joululahjarahojen jako lopetettava ja VTV:n selvitettävä rahojen aiempaa käyttöä31.10.2026 07:00:00 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Jussi Saramo penää hallituspuolueilta vastuullista taloudenpitoa. Hän vaatii joululahjarahojen jakamisen lopettamista ja VTV:tä tutkimaan viime vuosina jaettujen rahojen käyttöä.
VAS Andersson: Amazonin algoritmiseen riistoon tulee puuttua uusilla EU-säännöillä28.10.2026 12:51:49 EET | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson vieraili tällä viikolla verkkokauppajätti Amazonin varastokeskuksissa työllisyys- ja sosiaalivaliokunnan (EMPL) kanssa selvittääkseen laajoja väitteitä puutteellisista työoloista sekä tutustuakseen algoritmiseen johtamiseen ja teknologian käyttöön työntekijöiden seuraamisessa.
VAS Andersson: Virkkusen ajama 100% etätyö EU Inc -yhtiömuotoon romuttaisi EU-työmarkkinoiden keskeisiä periaatteita21.10.2026 10:33:01 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson pitää EU-komission aikeita sisällyttää uuteen eurooppalaiseen yhtiömuotoon, eli EU Inciin, mahdollisuus nykyistä laajempaan etätyöhön erittäin huolestuttavana kehityksenä eurooppalaisten työntekijöiden työehtojen ja palkan kannalta – jo aiempien uuteen yhtiömuotoon sisältyvien riskien lisäksi.
VAS Andersson: EU-estosäädös käyttöön Trumpin kiristyksen torjumiseksi14.10.2026 11:02:14 EEST | Tiedote
Vasemmistoliiton europarlamentaarikko Li Andersson vaatii Suomen hallitusta vaikuttamaan EU-komissioon, jotta se lisäisi Kansainvälistä rikostuomioistuinta (ICC) kohtaan määrätyt yhdysvaltalaiset pakotteet EU:n niin sanotun estosäädöksen liitteeseen. EU voi käyttää estosäädöstä torjuakseen ja suojatakseen jäsenmaita sekä yrityksiä ulkopuolisten maiden lainsäädännön kautta tapahtuvalta kiristykseltä.
VAS Kortelainen ja Kyllönen: Polttoainekriisin laskua ei saa kaataa työssäkäyvien ja pk-yrittäjien maksettavaksi14.9.2026 15:52:58 EEST | Tiedote
Polttoaineiden nopea kallistuminen uhkaa työssäkäyvien toimeentuloa ja polttoaineista riippuvaisten pienten ja keskisuurten yritysten kannattavuutta. Vasemmistoliiton varapuheenjohtaja Miikka Kortelainen ja europarlamentaarikko Merja Kyllönen vaativat hallitukselta kohdennettuja toimia niiden ihmisten ja yritysten tukemiseksi, joille ajoneuvo tai työkone ja polttoaine ovat välttämättömiä työnteon ja yritystoiminnan edellytyksiä.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme