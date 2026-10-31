Merja Kyllönen ja Katri Kulmuni: AdBlue-ongelman ratkaisu eteni EU-parlamentissa

Parlamentin liikenne-, sisämarkkina- ja ympäristövaliokunnat hyväksyivät keskiviikkona 4.11. yhteisen kantansa lakiesitykseen, joka on osa ajoneuvoalan sääntelyä yksinkertaistavaa Automotive Omnibus -kokonaisuutta. Mukaan saatiin kirjaukset, joilla puututaan dieselajoneuvojen päästöjenpuhdistusjärjestelmien pakkasongelmiin.

– Suomessa pakkanen kuuluu tavalliseen talveen. Kuljetusyrittäjän tai autoilijan ei pitäisi joutua maksamaan siitä, etteivät ajoneuvon järjestelmät kestä niitä oloja, joissa niitä käytetään. Olemme vaatineet tähän korjausta, ja nyt työ tuottaa tulosta, Kyllönen sanoo.

AdBlue on dieselajoneuvojen pakokaasujen puhdistuksessa käytettävä urealiuos. Nesteen jäätyminen ja järjestelmien pakkashäiriöt voivat aiheuttaa käyttökatkoja ja kalliita korjauksia. Suomessa kyse on myös kuljetusten sujuvuudesta, yritysten kilpailukyvystä ja huoltovarmuudesta.

Pohjoisen ongelma saatiin osaksi EU:n lakimuutosta

Kyllönen on yksi lakiesityksen kolmesta pääneuvottelijasta, ja Kulmuni on toiminut Renew-ryhmän neuvottelijana ympäristövaliokunnassa. Mepit ovat ovat tehneet pitkäjänteistä työtä AdBlue-ongelman ratkaisemiseksi yhdessä alan toimijoiden kanssa. He ovat ajaneet sääntelyn korjaamista komission ja Suomen hallituksen suuntaan sekä neuvotelleet parlamentin eri poliittisten ryhmien kanssa saadakseen pohjoisen olosuhteet huomioiduksi lainsäädännössä.

– Pohjoisen ongelman saaminen mukaan laajaan eurooppalaiseen lakipakettiin ei ole ollut itsestään selvää. Suomalainen sisu on tullut tarpeeseen, mutta ennen kaikkea tulos on syntynyt yhteistyöstä yli puoluerajojen ja alan toimijoilta saadusta tuesta, Kulmuni sanoo.

Meppien mukaan päästövähennystavoitteista on pidettävä kiinni samalla, kun varmistetaan järjestelmien luotettava toiminta myös kovilla pakkasilla.

– Päästövähennystavoitteista pidetään kiinni, mutta keinojen on toimittava myös pohjoisen pakkasissa. Sääntelyn pitää mahdollistaa ratkaisut, joilla päästöt vähenevät ja kalusto toimii luotettavasti ympäri vuoden, Kulmuni sanoo.

Suomen hallituksen on vietävä ratkaisua eteenpäin neuvostossa

Valiokuntien hyväksymä kanta etenee parlamentin täysistunnon käsiteltäväksi. Myös jäsenmaiden on sovittava kannastaan neuvostossa, minkä jälkeen lakimuutoksen lopullisesta sisällöstä neuvotellaan parlamentin, neuvoston ja komission kolmikantaneuvotteluissa.

– Nyt Suomen hallituksen, ministerien ja virkamiesten on huolehdittava siitä, että pohjoisen olosuhteet saavat tuen myös neuvostossa. Olemme saaneet parlamentissa tärkeän askeleen eteenpäin. Seuraavaksi on varmistettava, että tämä työ johtaa suomalaisten ihmisten ja yritysten arjessa toimivaan ratkaisuun, Kyllönen painottaa.

Työkoneiden AdBlue-ongelmiin mepit hakevat ratkaisua erikseen, sillä niitä koskee oma päästölainsäädäntönsä.