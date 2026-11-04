SDP:n Paula Werning: Missä todellisuudessa ministeri Rydman elää? Sairaalalaskut päätyvät ulosottoon, mutta ministeri vähättelee ihmisten hätää

– Miten ihmeen pihalla ministeri Rydman oikein on tavallisen suomalaisen arjesta? Ihmisillä ei ole varaa maksaa sairaalalaskujaan, terveydenhuollon maksuja päätyy ulosottoon ja osa joutuu miettimään, onko varaa mennä lääkäriin. Samaan aikaan ministeri kehtaa väittää, ettei raha ole este hoitoon hakeutumiselle. Missä todellisuudessa ministeri oikein elää? Kannattaisiko välillä tulla ulos ministerin työhuoneesta ja kuunnella niitä ihmisiä, joiden arjesta näitä päätöksiä tehdään? Werning kysyy.

Vuonna 2025 ulosottoon päätyi noin 507 000 sosiaali- ja terveyspalvelujen sekä varhaiskasvatuksen asiakasmaksua. Suurin osa maksuista liittyi sosiaali- ja terveydenhuoltoon, kuten terveyskeskus- ja sairaalakäynteihin sekä hammashoitoon.

– Yli puoli miljoonaa maksua ulosottoon yhden vuoden aikana! Pysähtyykö ministeri hetkeksikään miettimään, mitä tämä tarkoittaa ihmisten elämässä? Näiden laskujen takana on ihmisiä, jotka joutuvat laskemaan eurojaan ruokakaupassa, tinkimään lääkkeistään ja pelkäämään seuraavaa laskua. Sairastuminen voi romahduttaa jo valmiiksi tiukilla olevan talouden. Ja tähän todellisuuteen ministerin vastaus on käytännössä se, ettei ongelmaa ole. Kyllä tässä on ministeriltä todellisuudentaju pahasti hukassa, Werning sanoo.

Orpon hallituksen aikana terveydenhuollon asiakasmaksut ovat nousseet tuntuvasti. Vuonna 2023 terveyskeskuslääkärin käynti maksoi enintään 20,90 euroa. Vuonna 2027 enimmäismaksu on jo 37,20 euroa. Sairaalan erikoislääkärin vastaanottokäynti on kallistunut samassa ajassa 41,80 eurosta 80,50 euroon.

– Ministerin palkalla nämä summat voivat tuntua pikkurahoilta. Mutta pienituloiselle eläkeläiselle, työttömälle tai yksinhuoltajalle yli 80 euron sairaalalasku voi tarkoittaa sitä, että jostakin muusta välttämättömästä on luovuttava. Ei kaikilla ole tilillä ylimääräistä rahaa odottamassa seuraavaa sairastumista. Tätäkö ministeri ei ymmärrä vai eikö hän yksinkertaisesti halua ymmärtää? Werning ihmettelee.

THL:n mukaan vuonna 2024 jo 37 prosenttia terveyspalveluja käyttäneistä kertoi asiakasmaksujen vaikeuttaneen hoidon saamista.

– Lähes neljä kymmenestä kertoo maksujen vaikeuttaneen hoidon saamista. Se on valtava määrä ihmisiä. Tutkimustieto kertoo ongelmasta, ulosottotilastot kertovat ongelmasta ja ihmiset itse kertovat ongelmasta. Mutta ministeri Rydman näyttää tietävän paremmin kuin kaikki nämä ihmiset yhteensä. Kuinka monta laskua pitää vielä päätyä ulosottoon ja kuinka monen pitää jättää lääkärikäynti väliin ennen kuin ministeri suostuu tunnustamaan tosiasiat? Werning kysyy.

Werning muistuttaa, ettei kyse ole vain yksittäisistä asiakasmaksuista, vaan hallituksen harjoittamasta politiikasta kokonaisuudessaan. Samalla kun ihmisten toimeentuloa on leikattu, terveydenhuollon kustannuksia on siirretty yhä enemmän sairastavien maksettavaksi.

– Ensin hallitus leikkaa ihmisten toimeentulosta, sitten se nostaa terveydenhuollon maksuja ja lopuksi ministeri kertoo, ettei rahalla ole merkitystä hoitoon pääsemisessä. Kyllä tässä on jo melkoinen irtiotto tavallisen ihmisen todellisuudesta. Ei ihmisten maksukyky parane sillä, että ministeri sulkee silmänsä ongelmalta.

Werningin mukaan hallituksen arvovalinnat näkyvät siinä, kenelle rahaa löytyy ja keneltä sitä vaaditaan lisää.

– Hallitus kertoo jatkuvasti, ettei heikoimmassa asemassa olevien auttamiseen ole varaa. Samaan aikaan hyvätuloisten veronkevennyksiin löytyy rahaa. Kyse ei ole siitä, etteikö vaihtoehtoja olisi. Kyse on siitä, keiden puolella hallitus seisoo.

– Ministeri Rydman voisi aloittaa ihan siitä, että lopettaa ihmisten hädän vähättelyn. Sairastuminen ei ole valinta, eikä lääkärissä käyminen saa olla kiinni lompakon paksuudesta. Suomessa ei pidä joutua valitsemaan ruoan, lääkkeiden ja lääkärikäynnin välillä. Eikä sairaalalasku saa olla alku velkakierteelle. Jos ministeri ei tätä ymmärrä, hänen olisi korkea aika tutustua siihen Suomeen, jossa tavalliset ihmiset elävät, Werning päättää.