Kela-taksien uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2027 – kilpailutus ja matkojen yhdistely säästävät kymmeniä miljoonia euroja
5.11.2026 06:00:00 EET | Kela/FPA | Tiedote
Läs meddelandet på svenska (fpa.fi).
Kela-taksien uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2027, jolloin kaikki alueelliset taksien tilausnumerot vaihtuvat. Kilpailutuksen ja matkojen yhdistelyn odotetaan tuovan merkittäviä säästöjä Kela-taksien kokonaiskustannuksiin. Kela myös seuraa palvelun toimivuutta jatkossa entistä tiiviimmin.
Kela-taksien uudet palveluntuottajat aloittavat vuoden 2027 alussa, minkä jälkeen taksipalveluita järjestää yhteensä 9 palveluntuottajaa 17:llä eri alueella. Nykyiset palveluntuottajat hoitavat Kelan korvaamat taksimatkat vuoden 2026 loppuun asti.
Kela-taksi mahdollistaa vuosittain satojentuhansien ihmisten pääsyn terveydenhuoltoon eri puolilla Suomea. Uudella sopimuskaudella Kela varmistaa, että asiakkaat pääsevät hoitoon ja kuntoutukseen entistä luotettavammin. Lisäksi Kela tehostaa palvelun seurantaa, jotta mahdollisiin ongelmiin voidaan puuttua nopeasti.
– Kela-taksi on monelle asiakkaalle välttämätön yhteys hoitoon. Siksi aikataulujen pitävyys, turvallinen kuljetus ja asiakkaan tarvitsema apu ovat palvelun ytimessä. Jokainen toteutumatta jäänyt tai viivästynyt matka on asiakkaalle hankala tilanne, sanoo erikoissuunnittelija Otto Talvitie Kelasta.
Moni asiakas ei pärjää ilman Kela-taksia, koska terveydentila tai puuttuvat liikenneyhteydet estävät julkisen liikenteen käytön. Valtakunnallisesti järjestetty palvelu tukee asiakkaiden yhdenvertaisuutta, kun matkojen korvaamisen periaatteet ovat samat asuinpaikasta riippumatta.
Vuonna 2025 Kela-takseilla tehtiin noin 3,8 miljoonaa matkaa, ja taksia käytti yhteensä noin 440 000 asiakasta. Eniten palvelua käyttävät 70–84-vuotiaat asiakkaat.
Kilpailutus ja matkojen yhdistely säästävät yhteisiä varoja
Kela kilpailuttaa taksipalvelun alueittain. Valitut palveluntuottajat vastaavat tilausten vastaanottamisesta, matkojen yhdistelystä, kuljetusten välittämisestä sekä kuljetusten järjestämisestä, valvonnasta ja raportoinnista.
Kilpailutuksen ja alueellisesti keskitetyn hankinnan arvioidaan säästävän Kela-taksien kokonaiskustannuksia merkittävästi. Kilpailutus ja matkojen yhdistely auttavat hillitsemään kustannuksia myös silloin, kun matkojen määrä kasvaa tai kuljetusten hinnat nousevat.
Vuonna 2025 Kela maksoi taksimatkoista korvauksia yhteensä 227 miljoonaa euroa. Tänä vuonna korvausten määrän odotetaan kasvavan jonkin verran. Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Kelan yhteistutkimuksen mukaan kilpailutus toi noin 132 miljoonan euron säästöt vuosina 2018–2022.
Kilpailutuksen lisäksi kustannusten kasvua hillitään yhdistämällä samaan suuntaan matkustavien asiakkaiden matkoja aina kun mahdollista. Vuonna 2025 matkojen yhdistelyllä saavutettiin yli 7 miljoonan euron suorat säästöt.
Lähes kaikki matkat toteutuvat suunnitellusti
Asiakkaiden kokemukset Kela-taksien palvelusta ovat pääosin myönteisiä. Asiakkaat kiittävät erityisesti kuljettajien ystävällisyyttä ja avuliaisuutta, turvallisuuden tunnetta sekä matkustamisen sujuvuutta. Tuoreimmassa asiakaskyselyssä arvosanojen keskiarvo oli 9,2 asteikolla 0–10. Kyselyyn vastasi reilu 10 000 Kela-taksin käyttäjää.
Kielteistä palautetta annettiin muun muassa myöhästymisistä ja vaikeuksista saada kyyti. Vuonna 2025 noin 0,04 prosenttia Kela-taksitilauksista jäi toteutumatta. Tämä tarkoitti noin 1 600 matkaa.
Kela-taksin käyttöä helpottaa myös suorakorvausmenettely, mikä tarkoittaa, että asiakas maksaa taksissa enintään 25 euron omavastuun yhteen suuntaan tehdystä matkasta, ja Kela maksaa korvattavan osuuden suoraan palveluntuottajalle. Kela myös seuraa matkakorvausten vuosiomavastuun täyttymistä asiakkaan puolesta. Kun matkakorvausten 300 euron vuosiomavastuu on täyttynyt, asiakkaan ei tarvitse maksaa loppuvuoden matkojaan.
Päivittäinen raportointi tehostaa palvelun seurantaa
Kela seuraa palvelun toimivuutta muun muassa palveluntuottajien raporttien ja asiakaspalautteen avulla. Palveluntuottajat raportoivat Kelalle säännöllisesti matkojen toteutumisesta, viivästyksistä, peruuntumisista ja asiakaspalautteista. Uudella sopimuskaudella raportointi tiivistyy entisestään.
Tiiviimpi seuranta auttaa tunnistamaan, missä ja millaisia ongelmia palvelussa esiintyy. Valtakunnallisesti kertyvää tietoa ja asiakkaiden palautetta hyödynnetään myös palvelun kehittämisessä.
Kela-taksien toiminnassa kiinnitetään erityistä huomiota palvelun laatuun, raportointiin, seurantaan sekä tilaamisen kehittämiseen. Näillä toimilla tuetaan palvelun luotettavuutta ja sitä, että asiakkaiden tarpeet otetaan huomioon eri puolilla Suomea.
Uudet tilausnumerot käyttöön vuoden 2027 alussa
Kela on julkaissut Kela-taksien uudet palvelunumerot 4.11.2026.
Uusi sopimuskausi alkaa 1.1.2027 ja jatkuu vuoden 2030 loppuun. Kelalla on mahdollisuus myös yhteen optiovuoteen.
Jokaisella kilpailutusalueella toimii kaksi Kelan valitsemaa palveluntuottajaa. Asiakas voi valita, kummalta tilaa matkansa. Kilpailutus ei koske Ahvenanmaata.
Kaikki alueelliset tilausnumerot vaihtuvat 1.1.2027. Joulukuussa tehtävä matka tilataan nykyisestä tilausnumerosta ja tammikuussa tehtävä matka uudesta tilausnumerosta. Ensi vuoden tilauksia koskevat uudet numerot ovat käytössä jo 21.12.2026 alkaen.
Kela-taksi tilataan sen alueen tilausnumerosta, josta matka alkaa. Asiakkaan kannattaa tarkistaa ja tallentaa tarvitsemansa uudet numerot hyvissä ajoin ennen vuodenvaihdetta.
Lisätietoja
Kelan matkakorvausten datasovellus: Voit tarkastella matkakorvausten saajia, matkojen määriä ja korvauksia sekä Kela-taksilla tehtyjen matkojen pituuksia koko maassa, hyvinvointialueittain ja kunnittain vuosina 2019–2025.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Otto TalvitieerikoissuunnittelijaKelaPuh:0206350054etunimi.sukunimi@kela.fi
Iiro AhomäkierikoistutkijaKelaPuh:0206357559etunimi.sukunimi@kela.fi
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