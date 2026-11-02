Kymenlaakson hyvinvointialue

Aluevaltuusto käsittelee kotiutusyksiköiden lakkauttamista 6.11.2026

5.11.2026 08:28:28 EET | Kymenlaakson hyvinvointialue | Tiedote

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Kymenlaakson hyvinvointialueen aluevaltuusto kokoontuu perjantaina 6.11. ylimääräiseen kokoukseen käsittelemään Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköiden lakkauttamista. Kokousta voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla kello 8 alkaen.

Aluevaltuustolle ehdotetaan, että Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköt lakkautetaan vaiheittain kevään 2027 aikana. Kotiutusyksiköiden lakkautuksen perusteena on merkittävä tarve muuttaa palvelurakennetta.

Asiakkaiden palvelujen jatkuvuus turvataan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuen. Tavoitteena on sujuvoittaa palveluketjuja, lyhentää tarpeettomia hoitojaksoja ja kohdentaa voimavaroja kotona asumista tukeviin palveluihin.

Lue esitys aluevaltuuston esityslistalta.

Aluevaltuuston kokoukset ovat julkisia, ja niitä voi seurata suorana hyvinvointialueen YouTube-kanavalla.

Kymenlaakson hyvinvointialueen YouTube-kanava

Yhteyshenkilöt

Kymenlaakson hyvinvointialue

Järjestämme Kymenlaakson sosiaali- ja terveydenhuollon ja pelastustoimen palvelut. Noin 159 500 asukkaan maakuntaan kuuluvat Hamina, Kotka, Kouvola, Miehikkälä, Pyhtää ja Virolahti.

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Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköitä ehdotetaan lakkautettaviksi22.10.2026 18:23:36 EEST | Tiedote

Kymenlaakson hyvinvointialueen aluehallitukselle ehdotetaan, että yhteistoimintaneuvottelujen seurauksena Lauttarannan ja Muuraskodin kotiutusyksiköt lakkautetaan. Asiakkaiden palvelujen jatkuvuus turvataan yksilölliseen palvelutarpeen arviointiin perustuen. Tavoitteena on sujuvoittaa palveluketjuja, lyhentää tarpeettomia hoitojaksoja ja kohdentaa voimavaroja kotona asumista tukeviin palveluihin. Aluehallitus käsittelee asiaa kokouksessaan 27.10.2026.

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