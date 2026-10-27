Insinööriliitto nousi maineikkaimmaksi työntekijäjärjestöksi
5.11.2026 08:39:44 EET | Insinööriliitto IL ry | Tiedote
Insinööriliitolla oli paras maine tuoreen Työmarkkinajärjestöjen luottamus & maine 2026 -tutkimuksen perusteella. Tutkimus mittaa keskusjärjestöjen, suurimpien työntekijäjärjestöjen ja työttömyyskassojen mainetta kansalaisten silmissä.
– Poikkeuksellisen hyvä nousu kaikilla mittareilla kertoo siitä, että Insinööriliitossa on uskallettu panostaa kunnianhimoisiin tavoitteisiin ja tehdä asioita uudella tavalla. Hienoa, että tehty työ on tuottanut tulosta. Hyvä tulos kaikilla mittareilla on paras kiitos meidän työllemme, sanoo Insinööriliiton yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen.
Vuosittaisen mittauksen kärkeen nousivat tänä vuonna Insinööriliiton jälkeen Suomen Ekonomit ja Tekniikan akateemiset TEK. Keskusjärjestöistä Akava oli maineikkain.
Tutkimuksessa mitataan mainetta kahdeksalla osa-alueella. Insinööriliitto sai parhaan arvosanan muun muassa johtamisessa ja innovatiivisuudessa.
– Arvosana tuli kahdeksan eri osa-alueen keskiarvona, ja kaikissa Insinööriliitto oli kolmen parhaan joukossa, kertoo tutkimuksen toteuttaneen Reputation and Trust Analyticsin perustaja Harri Leinikka.
Eniten parannettavaa 15 tutkitulla liitoilla on tutkimuksen perusteella avoimuudessa, läpinäkyvyydessä ja vastuullisuudessa.
– Liittojen yleisen hyväksyttävyyden ja vaikuttavuuden kannalta demokraattisessa yhteiskunnassa on tärkeää, että liitolla on hyvä maine, Leinikka tiivistää.
Reputation and Trust Analytics toteutti tutkimuksen sähköisellä kyselyllä elo-syyskuussa. Tutkimukseen osallistui reilut 4 800 15–65-vuotiasta suomalaista.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Maria MäkynenYhteiskuntasuhdejohtajaPuh:0201 801 816maria.makynen@ilry.fi
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Insinööriliitto on akavalainen ammattijärjestö, johon kuuluu jäsenjärjestöjen kautta 80 000 jäsentä. Jäsenet ovat insinöörejä ja muita tekniikan asiantuntijoita sekä insinööriopiskelijoita.
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