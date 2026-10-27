Insinööriliitto nousi maineikkaimmaksi työntekijäjärjestöksi

Insinööriliitto ja RIA: Työharjoittelun on oltava palkallinen – rakennusalalla myös työkulttuurissa on parannettavaa 21.10.2026 14:00:12 EEST | Tiedote

Insinööriliiton ja RIAn työharjoittelututkimuksesta selviää, että harjoittelupaikan löytäminen rakennusalalla on vaikeaa ja joka kymmenes opiskelija tekee harjoittelun ilman palkkaa.