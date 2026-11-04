Pikkuhuuhkajat nimetty EM-jatkokarsintoihin Irlantia vastaan
4.11.2026 15:17:00 EET | Suomen Palloliitto | Tiedote
Suomen U21-maajoukkue (2004 ja myöhemmin syntyneet) pelaa marraskuussa U21-EM-lopputurnauspaikasta Irlantia vastaan. Joukkueet kohtaavat toisensa Tampereella 13.11. klo 18.15 ja Corkissa 17.11. klo 19.45 Suomen aikaa. Otteluparin voittaja etenee kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattaviin U21-EM-kisoihin.
Pikkuhuuhkajat päätti U21-EM-karsintalohkonsa 2–1-kotivoittoon Espanjasta, 2–0-vierasvoittoon Romaniasta ja 4–4-vierastasapeliin Kosovosta. Näillä tuloksilla Suomi sai lohkossaan 23 pistettä ja sijoittui Espanjan taakse lohkokakkoseksi.
Yhdeksän EM-karsintalohkon paras kakkonen, Puola, eteni suoraan kesällä 2027 Albaniassa ja Serbiassa pelattavaan U21-EM-lopputurnaukseen. Muut lohkokakkoset – Hollanti, Islanti, Irlanti, Kreikka, Suomi, Tanska, Tshekki ja Turkki – pelaavat kaksiosaiset jatkokarsintaottelut viimeisestä neljästä kisapaikasta. Suomen vastustajaksi arvottiin Irlanti. Päävalmentaja Mika Lehkosuo nimesi joukkueensa mediatilaisuudessa 4.11.
Vuonna 2024 uusittu Tammelan Stadion on ollut Lehkosuon U21-maajoukkueelle liki taianomainen kotikenttä – viidestä ottelusta saldo on viisi kotivoittoa.
– Kuukausi sitten olin huolestunut, nyt olen suorastaan peloissani: lippuja on mennyt taas siihen tahtiin, että todennäköisesti kaikki halukkaat eivät taaskaan mahdu Tammelan Stadionin katsomoon, Lehkosuo aloitti.
Lipunmyynti on tosiaankin alkanut vauhdikkaasti – lippuja on myyty jo yli 5 000. Loppuunmyydyssä Espanja-ottelussa katsojia oli reilut 7000.
– Ikimuistoinen ilta oli Espanjaa vastaan Tammelassa, ja samanlainen yhdessä koettava ilta taas tulossa. Tuskin maltan odottaa, Lehkosuo jatkoi.
Tuleva vastustaja, Irlanti, kampesi itsensä omassa lohkossaan kakkoseksi voitettuaan viimeisessä pelissään oman kisapaikkansa jo varmistaneen Englannin 3-1.
– Tuskin Englanti kuitenkaan halusi hävitä naapureilleen siinä pelissä. Se yksistään kertoo Irlannin iskukyvystä. Muutenkin heidän maaotteluikkunansa oli hyvä - kolme peliä, kolme voittoa. Hyvä syksy ollut heillä, mutta niin oli meilläkin. Lähdemme Irlannin kimppuun samalla mentaliteetilla kuin ennenkin: maximum attack, Lehkosuo vakuuttaa.
Suomen joukkue
Ukko Happonen (mv), Bologna FC
Jaaso Jantunen (mv), FC Hansa Rostock
Osku Maukonen (mv), HJK
Gabriel Europaeus, IF Gnistan
Tomas Galvez, Go Ahead Eagles
Onni Helén, Sogndal
Ilari Kangasniemi, Leicester City FC
Niilo Kujasalo, KuPS
Arttu Lötjönen, KuPS
Pyry Mentu, HJK
Toivo Mero, De Graafschap
Samuli Miettinen, NK Istra 1961
Liam Möller, HJK
Samuel Pasanen, KuPS
Tuomas Pippola, Sogndal
Akseli Puukko, KuPS
Otto Ruoppi, 1. FSV Mainz 05
Matias Siltanen, Djurgårdens IF
Kaius Simojoki, HJK
Marius Söderbäck, Kalmar FF
Juho Talvitie, Lommel SK
Jimi Tauriainen, AC Horsens
Oskari Väistö, SJK
Miska Ylitolva, Kalmar FF
Suomen ottelut:
Pe 13.11. 18.15 Suomi – Irlanti (Tammelan Stadion, Tampere)
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Ti 17.11. 19.45 Irlanti – Suomi (Munster FA Turners Cross Stadium, Cork)
Molemmat ottelut näytetään suorana Yle TV2:ssa ja Areenassa.
Lisätiedot:
Niko Tykkyläinen, U21-maajoukkueen tiedottaja
040 559 0646
niko.tykkylainen@palloliitto.fi
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