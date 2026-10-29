Sanni Isometsän Katoamiskertomus Finlandia-ehdokkaaksi – ilmiömäinen esikoisromaani ehdolla myös HS:n kirjallisuuspalkinnon saajaksi

Sen piti olla vain flunssa. Nuori perheenisä joutuu sairaalaan ja kuolee yllättäen. Puoliso jää yksin viisivuotiaan lapsen kanssa.

Katoamiskertomus kertoo menettämisestä ja pienistä asioista, joiden kautta suuri rakkaus näyttäytyy. Isometsä kirjoittaa kirkkaasti, eleettömästi ja kipeän tarkasti.

Finlandia-raati perustelee ehdokkuutta seuraavasti:

Omakohtainen romaani puolison kuolemasta on hiottu, hallittu ja eheä esikoisteos. Kertojaratkaisu sanoittaa musertavasti menetyksen kokemusta sekä sen jälkeistä, muotoaan muuttavaa todellisuutta. Kirjailija kuvaa suruun liittyviä rumia ja vaikeita tunteita tunnistettavasti ja rehellisesti.



– Kirjan saama huomio tuntuu tietysti ihanalta. En kirjoittanut Katoamiskertomusta itselleni, joten toivon ehdokkuuksien tuovan teokselle lisää lukijoita, Sanni Isometsä sanoo.

Katoamiskertomus on hyvin henkilökohtainen teos. Mikä sen kirjoittamisessa oli sinulle tärkeintä?

– Kirjan kirjoittaminen lähti henkilökohtaisesta kokemuksesta ja tarpeesta saada vastauksia kysymyksiin, jotka pyörivät mielessäni. Oleellista ei ollut toistaa tarinaa sellaisenaan. Kirjoittaessa pohdin, mitä kokemus tekee kielelle ja toisaalta kieli kokemukselle. Kaikkein tärkein on teoksessa rivien välissä: rakenteessa, kerrontaratkaisussa, tyhjässä tilassa.

Onko lukijoiden palautteessa ollut jotain, mikä on erityisesti jäänyt mieleesi tai yllättänyt sinut?

– Jo heti kirjan ilmestyttyä aloin saada valtavasti lukijapalautteita. Omakohtaisuuden ja kirjan aiheen vuoksi osasin niitä osin myös odottaa. Monet lukijat ovat kertoneet saaneensa kirjasta lohtua. Erityisesti mieleeni on jäänyt vanhemman mieshenkilön palaute. Hän kertoi, että ei juuri lue kirjoja mutta Katoamiskertomuksen hän oli lukenut yhdeltä istumalta, ja suositellut sitä myös vaimolle.

Sanni Isometsä on turkulainen kätilö ja valtiotieteilijä. Katoamiskertomus on hänen esikoisromaaninsa.

Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinto jaetaan 26. marraskuuta. Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon voittaja julkistetaan 12. marraskuuta.





Poimintoja ehdokkuuden perusteluista ja arvioista

”Kyseessä on ilmaisultaan ja tyyliltään hämmästyttävän varmaotteinen esikoisteos. Se sanoittaa kirkkaasti aihetta, jonka kohdalla sanat yleensä katoavat.”

Helsingin Sanomien kirjallisuuspalkinnon raati

”Sensaatiomaisen hyvä.”

Helsingin Sanomat

”Tiiviin teoksen jokainen lause on timantti.”

Eeva

”Kirjan vahvuus on kaunis kerronta. Miten paljon tunteita voi olla läsnä yhdessä hetkessä. [...] Todella hienosti rakennettu ja kirjoitettu!”

Ilta-Sanomat

”Turkulainen kätilö, valtiotieteilijä Sanni Isometsä kirjoittaa puolisonsa kuolemasta, mutta laajemminkin katoamisista. Eleettömyydessään ilmaisuvoimaisen ja puhuttelevan teoksen nimi ja sisältö resonoivat hieman käänteisesti Raamatun luomiskertomuksen kanssa.”

Kaleva





Lisätiedot ja haastattelupyynnöt:

Maja-Stina Andersson