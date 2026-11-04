Jyväskylässä järjestettävä Rauhan riimit -tapahtuma tuo koululaiset yhteen rakentamaan rauhaa rapin, kielen ja luovuuden keinoin
4.11.2026 15:30:58 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylässä järjestetään keskiviikkona 11.11. Rauhan riimit - tapahtumapäivä, joka tuo yhteen UNESCO-koulujen oppilaita Kuopion, Jyväskylän ja Pirkanmaan alueilta. Tapahtuman keskiössä ovat rauhankasvatus, kulttuuriperintö, kestävä tulevaisuus sekä luovan ilmaisun mahdollisuudet.
Jyväskylän UNESCO-koulujen ja Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksen järjestämään tapahtumaan osallistuu marraskuussa UNESCO-koulujen oppilaslähettiläitä alakoulusta toiselle asteelle saakka. Oppilaslähettiläitä yhdistää kiinnostus kansainvälisyyteen, rauhaan, kestävään kehitykseen ja kulttuuriperinnön vaalimiseen.
Päivän pääohjelmana aamupäivän aikana toteutetaan rap-työpaja, jossa nuoret pääsevät käsittelemään rauhan teemoja luovan kirjoittamisen, rytmien ja yhteisöllisen tekemisen kautta. Työpaja nostaa esiin Jyväskylän merkitystä suomalaisen kielen, kirjallisuuden ja kulttuurin kaupunkina sekä vahvistaa nuorten omaa ääntä ja osallisuutta. Iltapäivällä lapset ja nuoret jalkautuvat Aalto2-museoon ja Seminaarinmäelle jatkaen alueen kulttuuriperintöön tutustumista.
Työpajan toteutukseen osallistuu artisti Are (Pyry Jaala) yhdessä Tampereen Rap-Akatemian kanssa. Rap-Akatemia tunnetaan kulttuurihyvinvointia edistävästä toiminnastaan, jossa musiikki, sanat ja yhteisöllisyys tukevat nuorten hyvinvointia ja itseilmaisua.
Työpajoja oppilasryhmille ohjaavat Jyväskylän yliopiston musiikkikasvatuksen sekä suomen kielen, kirjallisuuden ja kielten aineenopettajaopiskelijat yhdessä opettajankouluttajien kanssa. Kaikkiaan mukana tapahtumassa on noin 20 opettajaopiskelijaa.
Rap-Akatemian asiantuntijat ovat kouluttaneet opettajaopiskelijoita etukäteen kulttuurihyvinvoinnin näkökulmiin. Etäkoulutus tarjosi myös mahdollisuuden laajemmalle opiskelijajoukolle perehtyä luovien menetelmien hyödyntämiseen opetuksessa ja nuorten hyvinvoinnin tukemisessa.
Rauhan riimit -päivä korostaa sitä, kuinka kieli, musiikki ja luova itseilmaisu voivat toimia rauhanrakentamisen, vuoropuhelun ja yhteisöllisyyden välineinä. Tapahtuma tarjoaa lapsille ja nuorille mahdollisuuden kohdata toisiaan, jakaa näkemyksiään ja rakentaa yhdessä tulevaisuutta, jossa erilaiset äänet tulevat kuulluiksi.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Jyväskylän UNESCO-koulut, yhdyshenkilö Anna-Leena Kähkönen (anna-leena.m.kahkonen@jyu.fi, puh. 044 5311314)
Opettajankoulutuslaitoksen järjestämät rap-työpajat, yhteyshenkilö Merja Kauppinen (merja.a.kauppinen@jyu.fi, puh. 0400 478 822)
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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