Salattujen elämien tarina laajenee äänikirjoihin, jotka julkaistaan yksinoikeudella Podmessa

Vuodesta 1999 saakka suomalaisten arkea rikastuttaneesta Salatut elämät -päivittäisdraamasta julkaistaan kolme äänikirjaa, joista kaikki ilmestyvät yksinoikeudella Podme-palveluun. Kirjat laajentavat päivittäissarjassa nähtyä tarinaa ja tuovat esiin asioita, joita ei ruudun välityksellä nähdä.

Ensimmäinen äänikirja kuunneltavissa Podmessa 11. marraskuuta

Kaikki kolme Salatut elämät -äänikirjaa julkaistaan kahden kuukauden sisään 11.11. alkaen. Ensimmäisenä Podmessa ilmestyy kyseisenä päivänä Alissa – Syntinen Tukholma. Toinen äänikirja Kari ja Salla – Tallinnan lemmenlaiva julkaistaan 16.12. ja kolmas, Magnus ja Matias - Houkutuksia pohjoisessa 13.1.2027. Kaikki äänikirjat ovat kuunneltavissa Podmen Premium Total -tilauksella.

Äänikirjojen kirjoittajina toimivat Salatut elämät -sarjan käsikirjoittajat. Ensimmäisen kirjan on kirjoittanut Anni Kangas, toisen Ilari Koivisto ja kolmannen Jarinja Similä.

Marraskuun 11. päivänä julkaistava kirjasarjan avausosa keskittyy Johanna Puhakan näyttelemään Alissa Nikkiseen. Puhakka toimii itse äänikirjan lukijana.

– Salatut elämät on instituutio, joka on kuulunut osaksi suomalaisten arkea jo pian 30 vuoden ajan, ja lähes jokaisella suomalaisella on siitä mielipide. Näin pitkäkestoinen sarja on pohjoismaissa ainutlaatuinen ja kansainvälisestikin harvinaisuus. Olemme todella innoissamme siitä, että pääsemme yhdessä Fremantlen ja MTV:n kanssa nyt laajentamaan Salattujen elämien maailmaa ja Schibsted-yhteistyötä myös äänikirjoihin, ja tuomaan ikonisen sarjan hahmot Podmen kuuntelijoiden korville, kertoo Podme Suomen sisältöoperaatiojohtaja Mirka Vesala.

Äänikirjat Podme on tuottanut yhteistyössä päivittäissarjan MTV:lle tuottavan Fremantle Finlandin kanssa.

– Salattujen elämien laajentuminen äänikirjatarjontaan on kuin syyslahja kaikille katsojille ja faneille. Olemme olleet kirjoittajien kanssa todella innoissamme mahdollisuudesta kirjoittaa kertomuksia, jotka laajentavat tarinoita ja joissa on mahdollista porautua syvemmälle henkilöiden sielunmaisemaan, sanoo Salatut elämät -sarjan vastaava tuottaja, Fremantle Finlandin käsikirjoitettujen tuotantojen johtaja Seija-Liisa Eskola.

– Äänikirjat ovat kuunneltavissa omina itsenäisinä teoksinaan, ja ne tuovat kiehtovaa lisäarvoa koko brändille. Mitä tapahtuu, kun rakastetut hahmot hyppäävät laivaan tai lentokoneeseen ja jatkavat hetken elämää Pihlajakadun ulkopuolella? Olen hyvin ylpeä meidän loistavista kirjoittajistamme ja yhteistyöstämme Podmen kanssa koko tämän äänikirjaprosessin aikana, Eskola jatkaa.

Salatuista elämistä on julkaistu sen ilmestymisestä saakka jo yli 5000 jaksoa. Suomen suosituinta sarjaa katsoo MTV:n alustoilla joka viikko keskimäärin 1,4 miljoonaa katsojaa.

– Salattujen elämien rikas tarinamaailma tarjoaa loputtomasti mahdollisuuksia uudenlaiselle tarinankerronnalle, ja on todella hienoa, että se laajenee nyt myös äänikirjoihin. Niiden kautta pääsemme avaamaan tuttujen hahmojen elämää uusista näkökulmista ja kertomaan tarinoita, joita ei nähdä ohjelmassa, iloitsee MTV:n vastaava tuottaja Jasmi Kuusisto.

Podme ja MTV kuuluvat samaan Schibsted-konserniin. Äänikirjojen julkaisu syventää entisestään osapuolten välistä yhteistyötä.

Salatut elämät -äänikirjojen äänituotannosta vastaa äänikirjatuotantoyhtiö Silencio.

Salatut elämät -äänikirjat Podmessa

Kirja 1: Alissa – Syntinen Tukholma

Kuunneltavissa ke 11.11. alkaen Podme Premium Total -tilauksella



Alissa – Syntinen Tukholma aloittaa odotetun äänikirjojen sarjan, jossa tuttujen hahmojen elämästä paljastuu ennennäkemättömiä käänteitä. Ensimmäinen äänikirja kertoo, mitä Alissan elämässä tapahtui Rantabaari-sarjan päätyttyä, ennen suosikkihahmon paluuta Salatut elämät -sarjaan. Äänikirjan lukee Alissa Nikkistä päivittäissarjassa näyttelevä Johanna Puhakka.

Johanna Puhakka toimii Salatut elämät -äänikirjojen ensimmäisen kirjan lukijana. Kimmo Jaatinen / Podme

Kirja 2: Kari ja Salla – Tallinnan lemmenlaiva

Kuunneltavissa ke 16.12. alkaen Podme Premium Total -tilauksella



Äänikirjan lukijana toimii Salla Taalasmaata Salatuissa elämissä näyttelevä Hanna Kinnunen.

Kari ja Salla – Tallinnan lemmenlaiva -äänikirjan lukee Salla Taalasmaata päivittäissarjassa näyttelevä Hanna Kinnunen. Kimmo Jaatinen / Podme

Kirja 3: Magnus ja Matias - Houkutuksia pohjoisessa

Kuunneltavissa ke 13.1.2027 alkaen Podme Premium Total -tilauksella