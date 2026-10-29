Maalaisjärkeä kalastusesitykseen: ”Onko hallituksessa käynnissä norminlisäystalkoot?”
4.11.2026 15:32:39 EET | MEP Katri Kulmuni | Tiedote
MEP Katri Kulmuni kritisoi sosiaalisessa mediassa hallituksen valmistelemaa esitystä, joka kieltäisi muilta kuin ammattikalastajilta oikeuden myydä pieniäkään määriä kaloja eteenpäin. Ravut jäisivät kiellon ulkopuolelle.
Europarlamentaarikko argumentoi, että esityksen taustalla olevat perusteet ovat sinällään ymmärrettäviä. Joku voi harjoittaa kalastusta ja myydä kaloja niin säännöllisesti ja suuria määriä, että on ainakin puolittain ammattikalastaja, vaikka väittäisi myynnin olevan vähäistä. Harmaata taloutta on tietysti torjuttava.
- Mutta esitys on hyvin ongelmallinen ja se unohtaa tosiasian suomalaisesta kalastuskulttuurista ja ylipäätään elämänmenosta.
- Kaikkia kalastajia ei voi luokitella joko ammattikalastajiksi tai virkistyskalastajiksi, vaan meillä on ns. kotitarvekalastusta. Varsinkin maaseudulla on ihmisiä, jotka käyvät jonkun verran kalastamassa. Pääosa kaloista menee oman perheen käyttöön. Joskus oikein hyvän kalansaaliin tullessa kaloja voidaan viedä sukulaisille tai naapureille, usein korvauksetta.
- Jos tällaisia kaloja joku myy sitten muutamalla kympillä tai satasella, niin ei ole oikein vaatia siitä rekisteröitymistä kaupalliseksi kalastajaksi ja 71 euron valvontamaksua - ja jos tätä rikkoo, niin siitä tulisi sakkorangaistus.
MEP Kulmuni lähettää hallitukselle toiveen, että asiaa tarkasteltaisiin maalaisjärjen näkökulmasta.
- Kansantaloudellisista kuin terveydellisistäkin syistä Suomessa pitäisi käyttää enemmän kotimaista kalaa ja lisätä erityisesti järvikalan osuutta. Emme tarvitse sääntelyä, joka heikentää tätä tavoitetta.
- Ja lakia, jota ei voi oikeasti valvoa ja toteuttaa, ei pitäisi vain moraalisen linjauksen vuoksi säätää
Yhteyshenkilöt
Katri KulmuniEuroparlamentaarikkoPuh:+358 44 2555 903katri.kulmuni@europarl.europa.eu
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