Sääntelymuutos toisi teollisia investointeja Itä-Suomeen ja leikkaisi siirtohintojen nousupainetta
10.11.2026 09:54:23 EET | Suur-Savon Sähkö Oy | Tiedote
Itä-Suomen kasvu tarvitsee sähköverkkoa, johon uudet teollisuuden ja puhtaan siirtymän hankkeet voidaan liittää ajoissa. Suur-Savon Sähkö esittää sähkömarkkinalain toimitusvarmuusvaatimusten uudistamista alueen olosuhteisiin sopiviksi. Muutos mahdollistaisi investointien suuntaamisen nykyistä paremmin kasvua ja työpaikkoja tuoviin hankkeisiin sekä hillitsisi asukkaiden siirtohintojen nousupainetta.
Itä-Suomeen kohdistuu kiinnostusta teollisuuden, datakeskusten ja uusiutuvan energian investointikohteena. Kiinnostus voi kuitenkin muuttua työpaikoiksi ja elinvoimaksi vain, jos sähköverkko pystyy vastaamaan uusien hankkeiden tarpeisiin.
Nykyiset toimitusvarmuusvaatimukset sitovat verkkoyhtiöiden investointivaroja tiukalla aikataululla säävarmuuden parantamiseen. Tämä kaventaa mahdollisuuksia rakentaa verkkoa ennakoivasti uusille yrityksille ja energiantuotannolle.
– Kun yritys on valmis investoimaan Itä-Suomeen, myös sähköverkon on oltava valmis. Tarvitsemme sääntelyä, joka antaa mahdollisuuden huolehtia luotettavasta sähkönjakelusta ja rakentaa samalla alueelle uutta kasvua, sanoo Suur-Savon Sähkön toimitusjohtaja Mikael Venäläinen.
Lisää aikaa investoinneille, pienempi paine siirtomaksuihin
Suur-Savon Sähkö esittää kahta muutosta sähkömarkkinalakiin:
- Toimitusvarmuusvaatimusten siirtymäaikaa pidennetään asemakaava-alueiden ulkopuolella vuoteen 2044.
- Poikkeuksellisten sääolosuhteiden keskeytysrajan pidentämistä haja-asutusalueilla arvioidaan.
Harvaan asutussa, vesistöjen pirstomassa Itä-Suomessa pitkän sähköverkon kustannukset jakautuvat pienelle asiakasjoukolle. Tiukka investointiaikataulu kasvattaa siirtomaksujen korotuspaineita niin vakituisille asukkaille, vapaa-ajan asukkaille kuin yrityksille.
Siirtymäajan pidentäminen mahdollistaisi investointien jaksottamisen pidemmälle ajalle. Haja-asutusalueiden keskeytysrajan muutos puolestaan antaisi enemmän liikkumavaraa kehittää verkkoa paikallisten olosuhteiden ja riskien perusteella. Esitys ei koske taajamien toimitusvarmuusvaatimusten lieventämistä.
– Asiakkaidemme maksukyvyn on kestettävä sähköverkon uudistaminen. Tavoitteena ei ole tinkiä toimitusvarmuudesta, vaan kohdentaa investoinnit viisaasti sinne, missä ne vahvistavat parhaiten huoltovarmuutta, turvallisuutta ja Itä-Suomen elinvoimaa, Venäläinen sanoo.
Uudet liittyjät jakavat verkon kustannuksia
Suur-Savon Sähkön arvion mukaan säävarmuusinvestointien vuotuisen tarpeen keventäminen noin 10 miljoonalla eurolla mahdollistaisi vastaavan summan suuntaamisen teollisuutta ja muuta uutta sähkönkäyttöä palveleviin verkkoinvestointeihin.
Toteutuessaan hankkeet toisivat alueelle työpaikkoja ja sähköverkkoon uusia maksajia. Kun verkon kustannuksia jakaa useampi käyttäjä, myös nykyisten asiakkaiden siirtomaksujen nousupaine voi pienentyä.
Suur-Savon Sähkö tavoittelee muutoksia vuoden 2027 hallitusohjelmaan. Jakeluverkon kyky liittää uutta tuotantoa ja kulutusta on huomioitava myös Itäisen Suomen ohjelmassa ja erityistalousaluekokeilussa.
– Elinvoimainen ja asuttu Itä-Suomi on koko Suomen turvallisuuden ja huoltovarmuuden etu. Sääntelyn uudistamisella voimme vahvistaa alueen mahdollisuuksia kasvaa omin voimin ilman uusia valtion menoja, Venäläinen sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Mikael VenäläinentoimitusjohtajaSuur-Savon Sähkö OyPuh:010 210 4240mikael.venalainen@sssoy.fi
Liitteet
Tietoja julkaisijasta
Suur-Savon Sähkö on järvisuomalainen energiakonserni – teemme työtä paikallisen elinvoiman säilyttämiseksi. Konsernin liiketoimintoja ovat sähkön verkkopalvelu sekä lämmön ja sähkön myynti. Vastaamme toimitusvarmasta verkkopalvelusta ja myymme lämpöä Järvi-Suomen alueella. Myymme aurinkosähköä yrityksille ja teollisen mittaluokan aurinkopuistoja kaikkialle Suomeen. Kasvavissa liiketoiminnoissa tarjoamme tekoälyä ja analytiikkaa hyödyntäviä kunnossapitopalveluita sähköverkkoyhtiöille ja valokuituliittymiä sekä niihin liittyviä internetpalveluita alueemme asukkaille ja yrityksille. Konsernin liikevaihto on noin 200 milj. euroa ja henkilöstömäärä noin 120 henkilöä.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Suur-Savon Sähkö Oy
Osavuosikatsaus: Konsernin kannattavuus on vuoden takaiseen tilanteeseen verrattuna parantunut25.9.2026 08:26:09 EEST | Tiedote
Konsernin liikevaihto 1–8/2026 oli 117,8 milj. euroa, joka on noin 57 prosenttia alhaisempi kuin viime vuonna vastaavana ajanjaksona. Tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja 1–8/2026 oli noin 13,3 milj. euroa parempi verrattuna viime vuoden vastaavaan ajanjaksoon. Merkittävä liikevaihdon lasku johtuu sähkönmyynnin (Lumme Energia) poistumisesta konsernin liikevaihdosta vuodenvaihteessa 2026.
Suur-Savon Sähkölle ensimmäinen omistajastrategia – yhteinen suunta vahvistaa alueen elinvoimaa1.9.2026 09:00:00 EEST | Tiedote
Suur-Savon Sähkölle on valmistunut yhtiön historian ensimmäinen omistajastrategia. Kuntaomistajien ja Suur-Savon Energiasäätiön yhteiset linjaukset määrittelevät, miksi yhtiötä omistetaan ja mitä siltä tulevaisuudessa odotetaan. Hallintoneuvosto hyväksyi omistajastrategian kesäkuussa 2026.
Savonlinnan Ohrasuon aurinkopuisto valmistui – merkittävä uusiutuvan energian investointi vahvistaa Itä-Suomen energiajärjestelmää2.7.2026 13:00:00 EEST | Tiedote
Suur-Savon Sähkö -konserniin kuuluvan Ohrasuon Aurinkopuisto Oy:n omistama aurinkopuisto on valmistunut. Savonlinnassa valtatie 14 varrella sijaitseva 9 megawatin (MWp) aurinkopuisto on yksi Itä-Suomen ensimmäisistä teollisen mittaluokan aurinkovoimaloista ja merkittävä askel yhtiön uusiutuvan energiantuotannon kasvattamisessa.
Hallituksen ja hallintoneuvoston nimityksiä5.6.2026 14:00:00 EEST | Tiedote
Suur-Savon Sähkön hallintoneuvosto päätti 4.6.2026 kokouksessaan hallituksen ja hallintoneuvoston jäsenyyksistä.
Kannattavuus vahvistui ja toimintaympäristö vakautui alkuvuonna 202628.5.2026 16:24:21 EEST | Tiedote
Alkuvuoden kylmä säätila paransi konsernin liikevaihtoa ja tulos kohentui viime vuoden vastaavaa ajankohtaa paremmaksi. Konsernin tulos oli 7,7 milj. euroa, kun se viime vuonna oli tappiolla -2,1 milj. euroa. Viime vuonna konserniin kuuluva sähkönmyynti (Lumme Energia) oli keskeisin tekijä, joka vei konsernin alkuvuoden tuloksen tappiolle.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme