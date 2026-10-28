Selvitys: Pohjoismaiden puolustus- ja kaksikäyttöteknologian pääomasijoitukset keskittyvät Suomeen
5.11.2026 07:00:00 EET | Danske Bank A/S, Suomen sivuliike | Tiedote
Suomi on noussut Pohjoismaiden puolustus- ja kaksikäyttöteknologian pääomasijoitusten keskittymäksi. Suomessa toimivat alan yritykset ovat keränneet vuodesta 2020 lähtien yhteensä 1,6 miljardia Yhdysvaltain dollaria puolustusalan pääomasijoituksia, selviää Dealroomin ja Danske Bankin Nordic Defence Tech Report 2026 -selvityksestä. Summa vastaa lähes 90 prosenttia alueen puolustus- ja kaksikäyttöteknologia-alan yrityksiin kohdistuneesta pääomarahoituksesta.
”Helsinki on merkittävä puolustus- ja kaksikäyttöteknologian startup-keskittymä, joka erottuu selvästi muista pohjoismaisista pääkaupungeista. Suomessa toimivat puolustusteknologiayritykset ovat keränneet huomattavia summia suurilla rahoituskierroksilla, mikä näkyy vahvasti tilastoissa”, toteaa Danske Bankin startup- ja kasvuyritysliiketoiminnasta vastaava johtaja Teppo Havo.
Pohjoismaissa toimivien puolustus- ja kaksikäyttöteknologiayritysten keräämät pääomasijoitukset ovat kasvaneet lähes nelinkertaisiksi vuodesta 2020. Kasvua ovat raportin mukaan vauhdittaneet erityisesti Suomessa toimivien IQM:n ja ICEYEn suuret rahoituskierrokset.
Raportin mukaan vuodesta 2023 lähtien Suomessa kerätyistä pääomasijoituksista lähes neljännes on kohdistunut puolustus- tai kaksikäyttöteknologiayrityksiin. Osuus on Euroopan toiseksi suurin Ukrainan jälkeen. Saksassa vastaava osuus on 16 prosenttia.
”Pohjoismaissa toimivien puolustus- ja kaksikäyttöteknologiayritysten arvostukset ovat yli kymmenkertaistuneet kuudessa vuodessa. Kasvutahti on poikkeuksellisen vahva, ja Suomessa toimivat yritykset ovat kehityksen kärjessä”, toteaa Havo.
Pohjoismaiset sijoittajat keskeisiä alkuvaiheen rahoituksessa
Pohjoismaisten sijoittajien merkitys korostuu puolustus- ja kaksikäyttöteknologiayritysten alkuvaiheen rahoituksessa. Vuodesta 2019 lähtien pohjoismaiset sijoittajat ovat vastanneet 61 prosentista alueen alkuvaiheen pääomasijoituksista.
Vähintään 15 miljoonan Yhdysvaltain dollarin rahoituskierroksilla sijoittajakunta kansainvälistyy. Näillä myöhemmän vaiheen kierroksilla pohjoismaisten sijoittajien osuus on puolet (53 %), muualta Euroopasta tulevien sijoittajien osuus on 22 prosenttia ja yhdysvaltalaisten sijoittajien 17 prosenttia.
Raportin mukaan Pohjoismaiden puolustus- ja kaksikäyttöteknologiayrityksiin sijoittavat erityisesti paikalliset sijoittajat sekä valtioihin ja EU:hun kytkeytyvät rahastot. Sijoittajajoukkoa täydentävät yrityssijoittajat ja kansainväliset rahastot.
”Puolustus- ja kaksikäyttöteknologian rahoituskenttä poikkeaa selvästi tavanomaisesta startup-markkinasta. Eurooppalaisilla sijoittajilla ja julkisilla toimijoilla on rahoituksessa keskeinen rooli. Yhdysvaltalaisten pääomasijoittajien merkitys on etenkin pidemmälle edenneiden yritysten rahoituskierroksilla pienempi kuin useimmilla muilla teknologiasektoreilla. Toimialan merkitys on kasvanut nopeasti, ja odotamme sen houkuttelevan rahoitusta myös jatkossa”, sanoo Havo.
Nordic Defence Tech Report 2026
Nordic Defence Tech Report 2026 -selvitys tarkastelee pohjoismaisia puolustus- ja kaksikäyttöteknologiaa sekä puolustussovelluksia kehittäviä startup-yrityksiä ja niiden keräämää rahoitusta. Danske Bank on laatinut selvityksen yhteistyössä startup-yrityksiä koskevaa tietoa kokoavan Dealroomin kanssa. Selvityksessä tunnistettiin 170 pohjoismaista alan startup-yritystä. Tarkastelu kattaa puolustusteknologian lisäksi muun muassa avaruus- ja kvanttiteknologiaa sekä kaksikäyttöteknologiaa, jolla on sekä siviili- että puolustuskäyttöä. Selvitys tehtiin ensimmäisen kerran vuonna 2024.
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