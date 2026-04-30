Muistin uusi Muistamisen merkit -näyttelyosio esittelee talvi- ja jatkosodan muistoristi- ja mitalikokoelman
5.11.2026 07:45:00 EET | Sodan ja rauhan keskus Muisti | Tiedote
Sodan ja rauhan keskus Muistissa on avautunut uusi näyttelyosio ”Muistamisen merkit”. Näyttely pohjautuu Kauko Sorjosen säätiön Muistille pitkäaikaisesti deponoimaan kokoelmaan talvi- ja jatkosodan muistomitaleita ja -ristejä. Kokoelma käsittää 55 eri ristiä ja mitalia myöntökirjoineen.
Kokoelman on koonnut yli 20 vuoden aikana laukaalainen keräilijä Heikki Anttila, ja se käsittää kaikki sotiemme muistoristit. Kauko Sorjosen säätiö osti kokoelman Anttilalta ja etsi sille sopivaa sijoituspaikkaa, jossa se pääisisi suuren yleisön nähtäville. ”Säätiön omissa tiloissa kokoelma ei päässyt oikeuksiinsa”, kertoo kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen, ja jatkaa: ”Otimme yhteyttä Muistiin, jonka olimme kuulleet olevan paras paikka suuren yleisön saavuttamiseen tässä aihepiirissä. Nyt, kun kokoelma on esillä, tiedän kerääjänkin olevan onnellinen lopputuloksesta.”
”Muistamisen merkit” koostuu mitaleista ja -risteistä sekä niiden miniatyyreista, sekä digitaalisesti selattavasta tieto-osiosta, joka sisältää mm. mitaleiden myöntökirjat. Osio täydentää Elämä-huonetta, joka kertoo Suomen ja suomalaisten toipumisesta sodasta, maan ja suomalaisuuden rakentamisesta ja niistä rooleista, joita sotasukupolvi otti ja joihin heitä on laitettu tässä prosessissa.
”Muisti käsittelee nimensä mukaisesti myös sodan muistamisesta ja muistikulttuureita”, sanoo Muistin sisältöjohtaja Pia Puntanen. ”Muistomitalit ja -ristit kertovat tarpeesta tehdä sotaan osallistuminen näkyväksi: siitä, keitä yhteiskunta ja sotilaiden omat yhteisöt ovat eri aikoina halunneet muistaa, millä tavoin sodan kokemuksia on arvotettu ja kuinka muistamisen rajat ovat muuttuneet”, selvittää Puntanen. ”Mitaleja ja ristejä jaettiin satoja tuhansia ja niitä löytyy edelleen suomalaisista kodeista.”
”Kokoelma vahvistaa Elämä-kokonaisuutta konkreettisella tavalla. Olemme kiitollisia Kauko Sorjosen säätiölle deponoinnista sekä lahjoituksesta, jonka turvin näyttely on rakennettu”, sanoo Puntanen.
Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä toimiva valtakunnallinen tiedekeskus ja museo, joka tarkastelee sodan vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Muisti tuo yhteen tutkimuksen, näyttelyt ja yhteiskunnallisen keskustelun. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa.
Kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen on jyväskyläläinen kulttuurimesenaatti, jonka nimeä kantava kulttuurinedistämissäätiö on perustettu vuonna 1998.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Pia PuntanenasiamiesSodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö srPuh:0449012592pia.puntanen@muisti.org
Kuvat
Sodan ja rauhan keskus Muisti
Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä toimiva valtakunnallinen tiedekeskus ja museo, joka tarkastelee sodan vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Muisti tuo yhteen tutkimuksen, näyttelyt ja yhteiskunnallisen keskustelun. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Sodan ja rauhan keskus Muisti
Sodan ja rauhan keskus Muistin veteraaniviikon ohjelma sai hyvän vastaanoton30.4.2026 10:46:37 EEST | Tiedote
Mikkelissä vietettiin kansallisen veteraanipäivän pääjuhlaa 27.4.2026. Juhlaa edelsi veteraaniviikko, jolloin tarjolla oli päivittäin monipuolista ohjelmaa niin paikallisesti kuin valtakunnallisestikin. Sodan ja rauhan keskus Muistin järjestämät tapahtumat ja oppimateriaalit tavoittivat lähes 8 700 henkilöä.
Tehtaat sodassa -näyttely avautuu Sodan ja rauhan keskus Muistissa maanantaina 20.4.2026 osana Veteraaniviikon ohjelmaa16.4.2026 13:07:13 EEST | Tiedote
Suomen Elinkeinoelämän Keskusarkisto Elkan tuottama Tehtaat sodassa -näyttely avautuu Sodan ja rauhan keskus Muistissa ja vie kävijän Suomen kotirintamalle vuosien 1939–1945 keskelle. Näyttely avaa vaikuttavalla tavalla tehtaiden, yritysten ja tehdastyöläisten ratkaisevaa roolia osana maan sotaponnisteluja ja selviytymistä.
Mitä sodasta voidaan oppia tänään? Juhlaseminaari kokoaa asiantuntijat Muistiin Veteraaniviikolla8.4.2026 15:15:31 EEST | Tiedote
Veteraaniviikon juhlaseminaari tuo Mikkeliin sodan historian, veteraanien kokemukset ja Ukrainan nykyhetken asiantuntijat saman keskustelun ääreen. Sunnuntaina 26.4. järjestettävässä tilaisuudessa pohditaan, mitä sodasta selviytymisestä, yhteiskunnan jälleenrakentamisesta ja veteraanisukupolven perinnöstä voidaan oppia tämän päivän maailmassa.
Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Päämajamuseo tekivät kävijäennätyksen vuonna 20258.1.2026 10:06:00 EET | Tiedote
Sodan ja rauhan keskus Muisti ja Päämajamuseo saavuttivat viime vuonna kävijäennätyksen, 43 815 kävijää. Luku ylitti kävijätavoitteen usealla tuhannella.
Viestikeskus Lokin avaaminen nytkähti merkittävästi eteenpäin - MPY Osuuskunnalta huomattava lahjoitus12.12.2025 09:32:15 EET | Tiedote
MPY Osuuskunnan ylimääräinen kokous päätti 11.12.2025 lahjoittaa Sodan ja rauhan keskus Muistin tukisäätiö sr:lle 1 000 000 euroa Mikkelissä sijaitsevan Viestikeskus Lokin näyttelyjen uudistamiseen. Tavoitteena on, että sodanaikaisen Päämajan viestikeskus avataan yleisölle kesällä 2027. Samassa kokouksessa päätettiin neljännestä, yhteensä 15,5 miljoonan euron varojen jaosta osuuskunnan jäsenille.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme