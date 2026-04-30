Muistin uusi Muistamisen merkit -näyttelyosio esittelee talvi- ja jatkosodan muistoristi- ja mitalikokoelman

Kokoelman on koonnut yli 20 vuoden aikana laukaalainen keräilijä Heikki Anttila, ja se käsittää kaikki sotiemme muistoristit. Kauko Sorjosen säätiö osti kokoelman Anttilalta ja etsi sille sopivaa sijoituspaikkaa, jossa se pääisisi suuren yleisön nähtäville. ”Säätiön omissa tiloissa kokoelma ei päässyt oikeuksiinsa”, kertoo kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen, ja jatkaa: ”Otimme yhteyttä Muistiin, jonka olimme kuulleet olevan paras paikka suuren yleisön saavuttamiseen tässä aihepiirissä. Nyt, kun kokoelma on esillä, tiedän kerääjänkin olevan onnellinen lopputuloksesta.”

”Muistamisen merkit” koostuu mitaleista ja -risteistä sekä niiden miniatyyreista, sekä digitaalisesti selattavasta tieto-osiosta, joka sisältää mm. mitaleiden myöntökirjat. Osio täydentää Elämä-huonetta, joka kertoo Suomen ja suomalaisten toipumisesta sodasta, maan ja suomalaisuuden rakentamisesta ja niistä rooleista, joita sotasukupolvi otti ja joihin heitä on laitettu tässä prosessissa.

”Muisti käsittelee nimensä mukaisesti myös sodan muistamisesta ja muistikulttuureita”, sanoo Muistin sisältöjohtaja Pia Puntanen. ”Muistomitalit ja -ristit kertovat tarpeesta tehdä sotaan osallistuminen näkyväksi: siitä, keitä yhteiskunta ja sotilaiden omat yhteisöt ovat eri aikoina halunneet muistaa, millä tavoin sodan kokemuksia on arvotettu ja kuinka muistamisen rajat ovat muuttuneet”, selvittää Puntanen. ”Mitaleja ja ristejä jaettiin satoja tuhansia ja niitä löytyy edelleen suomalaisista kodeista.”

”Kokoelma vahvistaa Elämä-kokonaisuutta konkreettisella tavalla. Olemme kiitollisia Kauko Sorjosen säätiölle deponoinnista sekä lahjoituksesta, jonka turvin näyttely on rakennettu”, sanoo Puntanen.

Sodan ja rauhan keskus Muisti on Mikkelissä toimiva valtakunnallinen tiedekeskus ja museo, joka tarkastelee sodan vaikutuksia ihmisiin ja yhteiskuntaan. Muisti tuo yhteen tutkimuksen, näyttelyt ja yhteiskunnallisen keskustelun. Muisti kertoo sodasta edistääkseen rauhaa.

Kotiseutuneuvos Kauko Sorjonen on jyväskyläläinen kulttuurimesenaatti, jonka nimeä kantava kulttuurinedistämissäätiö on perustettu vuonna 1998.