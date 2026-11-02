Jyväskylään aukeaa ensimmäinen uuden konseptin mukainen ärrä – moderni myymälä kauppakeskus Forumiin

Ärrä-konsepti on rakennettu vastaamaan kiireisten kaupunkilaisten liikkuvaan arkeen, ja syksyn aikana ärrä laajenee ympäri Suomen noin 30 myymälällä. Jyväskylän kauppakeskus Forumin ärrä aukeaa R-kioskin entisiin tiloihin ja tuo mukanaan raikkaan ilmeen sekä trendikkäät uutuustuotteet.

”Odotan uuden ärrän aukeamista innolla, ja erityisesti haluan päästä kuulemaan asiakkaidemme reaktioita ja näkemyksiä uudesta konseptista. Keskeinen sijaintimme sopii erinomaisesti uuteen konseptiin, sillä asiakkaidemme tarpeet keskittyvät jo nyt erityisesti mukaan otettaviin eväisiin. Ärrä-konseptin avulla voimme tarjota entistä kiinnostavamman valikoiman terveellisiä eväitä sekä maukkaita herkkuja asiakkaidemme arkeen”, kertoo ärrän kauppias Mikko Truhponen.

Uusi ärrä eroaa Forumissa aiemmin toimineesta R-kioskista erityisesti laajemmalla ruokavalikoimallaan. Ärrältä löytyy jatkossa esimerkiksi laaja valikoima ruokaisia leipiä, aamupalatuotteita sekä trendikkäitä uutuuksia, kuten onigireja. Myös juomavalikoima on entistä kattavampi. Uudistuneella valikoimalla halutaan palvella erityisesti kiireisiä kaupunkilaisia ja mukaan otettavia eväitä nopeasti kaipaavia ohikulkijoita.

”Kauppiaana haluan panostaa ärrällä erityisesti tuotteiden tuoreuteen sekä houkuttelevaan esillepanoon. Odotan erityisesti uusia tuotteitamme, kuten hävikkihedelmistä tehtyjä kakkuja sekä runsaita lounasleipiä. Myös churrot ovat herkullinen uutuus. On mahtavaa päästä tarjoamaan ärrällä innostava, uusi ja terveellisempi tuotevalikoima”, summaa Truhponen.

Uusi ärrä aukeaa 6.11. kauppakeskus Forumiiin osoitteeseen Asemakatu 5. Ärrä on auki ma–pe klo 6–21.30, la klo 8–21.30 sekä su klo 9–21. Avajaispäivänä 6.11. myymälän 120 ensimmäistä asiakasta saa ostoksensa yhteydessä Red Bullin kaupan päälle.

Jyväskylään aukeaa tämän vuoden aikana yhteensä kolme uutta ärrää. Kauppakeskus Forumin lisäksi uudet ärrät avataan 25.11. Matkakeskukseen sekä 3.12. Sairaala Novaan.

Ärrä-konseptista lyhyesti

Reitan Convenience Finland toi kesällä 2026 markkinoille täysin uudenlaisen konseptin, ärrän, joka tuo maailmalla suursuosion saavuttaneen, ruokaan ja juomaan keskittyvän myymäläkonseptin ensimmäistä kertaa tässä laajuudessa Suomeen. Uusi ärrä vastaa etenkin liikkuvan kaupunkilaisen tarpeisiin nopealla palvelulla ja laajalla, terveellisellä ruoka- ja juomavalikoimalla. Syksyn aikana ärrä-konsepti laajenee ympäri Suomen, ja uusia ärriä avataan vuoden 2026 loppuun mennessä yhteensä noin 30.