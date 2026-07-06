Hotel Kämpin kolme vuotta kestänyt uudistus on valmis

Laaja uudistus kattaa Hotel Kämpin vastaanoton ja yleiset tilat, ravintolan, baarin ja sviitit sekä nykyisin 1 200 neliön laajuisen Kämp Span. Pääsisäänkäynti on palautettu alkuperäiselle paikalleen Pohjoisesplanadin puolelle, ja hotelli on kasvanut reilulla 4 000 neliöllä viereisen Helanderin talon ja span myötä. Uudistus on toteutettu vaiheittain loppuvuodesta 2023 alkaen, ja hotelli on pysynyt auki koko ajan.

“Kämp on aina kehittynyt Helsingin mukana. Se on ollut alusta lähtien paikka, jossa uudet ideat, ihmiset ja kokemukset kohtaavat. Hotel Kämpin uudelleensyntyminen on jatkoa tälle tarinalle. Halusimme katsoa hotellia kokonaisuutena ja luoda entistä kokonaisvaltaisemman Kämp-elämyksen suojellen samalla hotellin ainutlaatuista luonnetta ja perintöä”, kuvailee hotellinjohtaja Tuomas Liewendahl.

“Hotel Kämp on paljon enemmän kuin hotelli. Se on historiallinen instituutio, osa Helsingin sielua. Minulle tämä uudelleensyntyminen tarkoittaa tuon perinnön varaan rakentamista tulevaisuutta varten. Tehtävämme ei ole vain säilyttää perintöä, vaan kehittää sitä edelleen. Haluan, että Kämp on yhtä merkityksellinen ja inspiroiva tuleville sukupolville kuin se on ollut meitä edeltäneille. Näin luodaan ikoni!”, kertoo Hotel Kämpin omistavan Strawberryn perustaja ja omistaja Petter Stordalen.

Uusin tulokas on Delicatessen, joka avasi ovensa 27. lokakuuta. Deli palvelee keskustassa asioivia, jotka kaipaavat pysähdystä kahvin, viinin tai purtavan äärelle keskellä Helsingin vilkkainta ydintä. Sisäänkäynti sijoittuu Kluuvikadulle, jossa Kämpin alkuperäinen Delicatessen sijaitsi 1930-luvulla.

Lisätilaa, uusia huoneita ja päivitetyt sviitit

Uudistuksen ensimmäisessä vaiheessa suunnittelutoimisto Fyra päivitti huoneiden ja käytävien sisustuksen sekä alkuperäisessä hotellirakennuksessa että viereisessä Helanderin talossa. Mittava laajennus toi hotelliin 22 uutta huonetta, joista 15 on sviittejä.

“Huoneiden ja sviittien suunnittelua ohjasi Rose & Musk -konseptimme, joka pohjautuu feminiinisyyden ja maskuliinisuuden tasapainoon. Vastakohtien vuoropuhelu luo kontrastin, joka tuntuu yhtä aikaa sekä tyylikkäältä että raikkaalta. Yhdistimme alkuperäisiä ja uusia kalusteita, ja kerrostimme menneisyyttä ja nykyisyyttä harkiten, jotta jokaiselle tilalle syntyi oma luonteensa ja tarinansa. Tuloksena on eletyn elämän ajaton tunnelma, jatkumo vanhan ja uuden Kämpin välillä”, kertoo Fyran Head of Hospitality Design & Partner Eva-Marie Eriksson.

Seuraavassa vaiheessa suunnitelman visiota hiottiin yhdessä lontoolaisen Archer Humphryes -arkkitehtitoimiston (mm. Chiltern Firehouse, The Standard, London ja Ronnie Scott’s) kanssa. Hotel Kämp on toimiston ensimmäinen kohde Pohjoismaissa. Lähtökohtana oli antaa Kämpin historian ohjata tulevaisuutta sen sijaan, että menneisyyttä yritettäisiin jäljentää.

“Hotel Kämp on yksi Helsinkiä määrittävistä rakennuksista, jolla on ainutlaatuinen luonne ja pitkä historia. Olemme työstäneet sen historiallisia tiloja, yksityiskohtia, materiaaleja ja taideteoksia, ja luoneet kokonaisuuden, joka vie hotellin tähän päivään. Mukavuudet, teknologia, ylellisyys ja hyvinvointi on tuotu osaksi hotellin jo olemassa olevaa tunnelmaa”, kertovat Archer Humphryesin perustajat David Archer ja Julie Humphryes.

Uudistetut sviitit tarjoavat hillityn, modernin tulkinnan Kämpin ylellisyydestä, joka vakuuttaa materiaalivalinnoillaan, yksityiskohdillaan ja käsityöläisyyden ylistyksellään. Täydessä laajuudessaan 258 neliön kokoinen Mannerheim-sviitti on saanut nimensä C.G.E. Mannerheimin mukaan, joka asui Hotel Kämpissä vuonna 1919 ennen nousuaan Suomen marsalkaksi ja myöhemmin presidentiksi. Sviitti on historian muovaama, mutta suunniteltu tämän päivän vaativimmille vieraille yksityisisistä perheistä kansainvälisiin valtuuskuntiin ja valtiojohtajiin.

Ravintola, baari ja Kämp Spa uudistuivat täysin

Kämp on koko historiansa ajan ollut paikka, jossa tavataan ja näyttäydytään. Uudistetut Kämp Bar ja À La Kämp -ravintola jatkavat perinnettä tarjoamalla puitteet illallisille, cocktaileille, juhlille, liike-elämän tapaamisille ja keskusteluille.

Yksi isoimmista uudistuksista on 1 200 neliön laajuudelle levittäytyvä ylellinen Kämp Spa. Suomalaiseen perinteeseen juurtuva ja nykyaikaisia teknologioita hyödyntävä spa lähestyy hyvinvointia kokonaisvaltaisesti. Perinteisten suomalaisten saunojen lisäksi spasta löytyy höyry- ja infrapunasauna, uima-allas ja kylmäallas, cryo-huippukylmähoito sekä Technogym-kuntosali. Signature-hoitoja täydentävät yksilölliset hyvinvointikokemukset.

Tavoitteena on, että Kämp on jatkossakin Helsingin perinteikäs olohuone, joka palvelee sekä kaupunkilaisia että hotellivieraita.