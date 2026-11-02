Kaupunginvaltuusto hyväksyi Helsingin veroprosentit vuodelle 2027
4.11.2026 20:41:23 EET | Helsingin kaupunki, kaupunginkanslia | Tiedote
Helsingin kaupunginvaltuusto päätti 4. marraskuuta vuoden 2027 tulovero- ja kiinteistöveroprosenteista. Valtuusto hyväksyi myös Kaivokadun ensimmäisen rakentamisvaiheen hankesuunnitelman ja M300-metrojunien raskashuoltojen hankesuunnitelman enimmäishinnan korottamisen.
Helsingin tuloveroprosentti on vuonna 2027 edelleen 5,30 prosenttia. Myös kiinteistöveroprosentit pysyvät vuoden 2026 tasolla. Vuonna 2027 maapohjan yleinen kiinteistöveroprosentti on 1,30, rakennusten yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93 ja vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41. Muiden asuinrakennusten veroprosentti on 0,93, rakentamattoman rakennuspaikan 4,30 ja voimalaitosten 3,10.
Kunnallisveron tuotoksi vuonna 2027 arvioidaan 1,15 miljardia euroa ja kiinteistöveron tuotoksi 370 miljoonaa euroa.
Valtuusto hyväksyi Kaivokadun ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman
Kaupunginvaltuusto hyväksyi Kaivokadun ensimmäisen rakentamisvaiheen hankesuunnitelman. Kokonaiskustannus on enintään 13 miljoonaa euroa.
Kaivokadun rakentamisen ensimmäinen vaihe toteutetaan vuosina 2028–2029. Ensimmäisessä vaiheessa korjataan Asematunnelin ja Rautatientorin metroaseman kattona toimivan kansirakenteen vedeneristys, perusparannetaan katurakennetta ja toteutetaan maanalainen kunnallistekniikka.
Kaivokadun uudistuksen tavoitteena on luoda Kaivokadusta houkutteleva ja viihtyisä jalankulkupainotteinen joukkoliikennekatu.
Valtuusto hyväksyi myös M300-metrojunien raskashuoltojen hankesuunnitelman arvonlisäverottoman enimmäishinnan korottamisen 11,5 miljoonaan euroon. Vuonna 2024 hyväksytyn hankesuunnitelman enimmäishinta oli 8 miljoonaa euroa.
Raskashuolto on junien valmistajan määrittelemän huolto-ohjelman mukainen perusparannus. Raskashuolto koskee 20:tä vuosina 2015–2016 toimitettua M300-sarjan metrojunaa. Huollolla varmistetaan junien kuntoa, toimintavarmuutta ja turvallisuutta. Liikenteestä on poissa yksi juna kerrallaan. Hankkeella ei siten ole vaikutusta matkustajaliikenteeseen.
Valtuusto hyväksyi pelastustoimen palvelutasopäätöksen
Valtuusto hyväksyi Helsingin alueen pelastustoimen palvelutasopäätöksen vuosille 2027–2030. Päätös määrittää palvelutasoa koskevat tavoitteet, ja sillä on merkittävä pelastuslaitoksen toimintaa ja talouden suunnittelua ohjaava vaikutus.
Valtuusto käsitteli RKP:n ryhmäaloitetta ja valtuutettujen aloitteita
Valtuusto käsitteli myös RKP:n valtuustoryhmän aloitetta alueellisesta asumisstrategiasta ruotsinkielisille kehitysvammaisille ja muita valtuutettujen aloitteita.
Kaikki kaupunginvaltuuston päätökset ja mahdolliset äänestykset löytyvät päätöstiedotteesta. Päätöstiedote julkaistaan kaupunginvaltuuston asiakirjat -sivulla. Kaupunginvaltuusto kokoontuu seuraavan kerran 18. marraskuuta.
Ilona Turtola
Viestintäasiantuntija
P. 040 192 90 03
ilona.turtola@hel.fi
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