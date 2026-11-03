Classicille revanssi FBC Loistosta kärkiottelussa
4.11.2026 20:33:35 EET | Fliiga | Tiedote
Suomen Cupissa FBC Loistolle pudonnut Classic otti tänään Turussa revanssin kaatamalla vastustajansa F-liigan kärkiottelussa 3-2. Classic on voittanut syksyn kaikki ottelunsa ja menettänyt vain yhden sarjapisteen.
Kuuden ottelun voittoputkessa olleen FBC Loiston Aada Honkuri avasi maalinteon Classicin oman pään sekoilusta, mutta Eerika Koski tasoitti ylivoimalla, ja toisessa erässä Sofia Lahti linkosi vieraat ylivoimahyökkäyksestä johtoon. Loisto pohjusti illan toisenkin maalinsa hyökkäyspään pallonriistolla, josta Kerttu Eko kilautti näyttävän tasoituksen takaristikkoon. Ratkaisuosuma nähtiin jo päätöserän alkupuolella, kun Natalia Pitkäkangas löysi pitkällä syötöllä puolustuksen selustaan hiipineen Vilja Kuutniemen. Loisto rakensi vielä hyviä tasoituspaikkoja muttei onnistunut ohittamaan tarkasti torjunutta Julia Saarista edes kuudella neljää vastaan.
Classicilla on sarjakärjessä nyt kuuden pisteen etumatka FBC Loistoon, josta TPS on kahden pisteen päässä.
Sarja jatkuu perjantaina Porvoossa ottelulla PSS–TPS.
Yhteyshenkilöt
Ilari IsotaloViestintäpäällikköF-liigaPuh:+359 442599009ilari.isotalo@salibandy.fi
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