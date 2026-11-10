Liberaalipuolue: työssäkäyvälle 450 €/kk lisää käteen, eläkeverotus kiristyisi

Liberaalipuolue muistetaan edellisten eduskuntavaalien Leikattavaa löytyy -listasta. Nyt puolueen työryhmä on laatinut Ratkaisut rahapulaan -vaihtoehtobudjetin, jossa menojen karsiminen yhdistetään verotuksen ja julkisten palvelujen uudistamiseen.

Velkaantuminen ei ole luonnonlaki, se on seurausta poliittisista valinnoista. Velkaantuminen voidaan pysäyttää ja työn verotusta keventää. Leikkaamme yritystuista ja muista toissijaisista menoista, jotta voimme turvata keskeiset julkiset palvelut ja antaa markkinataloudelle enemmän tilaa toimia. Oikeuslaitokselle esitämme lisärahaa, jotta kansalaiset saisivat oikeutta kohtuullisessa ajassa., kertoo Liberalipuolueen puheenjohtaja Lassi Kivinen.

Puolue haluaa turvata hyvinvointipalvelut ja jättää ihmisille enemmän päätösvaltaa omien tulojensa käytöstä. Sen mukaan tämä edellyttää valtion tehtävien rajaamista ja menojen asettamista tärkeysjärjestykseen.

Työn verotus kevenisi, eläkkeiden verotus kiristyisi

Työssäkäyvälle jäisi puolueen laskelman mukaan keskimäärin 450 euroa enemmän käteen palkastaan kuukaudessa. Tähän päästäisiin keventämällä ansiotuloverotusta, alentamalla eläkemaksuja prosenttiyksiköllä ja poistamalla Yle-vero. Kevennyksiä rahoitettaisiin myös osin siirtämällä verotusta kulutukseen ja ympäristöhaittoihin.

Yritystuet lakkautettaisiin hallitusti, mistä puolue arvioi syntyvän 3,17 miljardin euron vuotuiset säästöt.

Kulutusverojen nousun vaikutuksia pienituloisiin lievennettäisiin korottamalla sosiaaliturvaetuuksia yhteensä 374 miljoonalla eurolla. Eläkeläisten verotus puolestaan kiristyisi, kun eläketulovähennys poistettaisiin. Puolue arvioi muutoksen nostavan eläkeläisten veroja keskimäärin 122 eurolla kuukaudessa.

Työn verotusta pitää keventää, jotta työnteko kannattaa paremmin ja jokaiselle jää enemmän oman työnsä hedelmistä. Julkisen talouden sopeutuksen taakkaa ei kuitenkaan voi jättää yksin työikäisten ja tulevien sukupolvien kannettavaksi. Siksi esitämme myös maksussa oleviin eläkkeisiin kohdistuvia veronkiristyksiä ja indeksijäädytyksiä. Takuueläkkeen saajat jätämme näiden toimien ulkopuolelle, Kivinen kertoo.

Perustuloa ja toimivampia palveluja



Sosiaaliturvaa uudistettaisiin vaiheittain kohti perustuloa niin, että jokaisesta ansaitusta lisäeurosta jäisi vähintään puolet käteen. Uudistus helpottaisi etenkin pienyrittäjien mahdollisuuksia yhdistää yrittäjyyttä, palkkatyötä ja opiskelua.

Puolue turvaisi koulutuksen riittävän rahoituksen varhaiskasvatuksesta korkeakouluihin ja kasvattaisi tutkimusrahoitusta. Koulutus tukisi uuden oppimista ja alanvaihtoa läpi työuran. Peruskoulussa painotettaisiin perustaitoja ja yleissivistystä sekä vapautettaisiin opettajien aikaa hallinnosta opetukseen ja oppilaiden kohtaamiseen.

Sote-palvelut koottaisiin pitkällä aikavälillä viidelle yliopistosairaaloiden ympärille rakentuvalle alueelle. Alueiden taloudellista vastuuta vahvistettaisiin antamalla niille oikeus kerätä omaa veroa palvelujensa rahoittamiseen. Valtionrahoitusta vähennettäisiin 3,48 miljardilla eurolla. Säästöjä tavoiteltaisiin purkamalla päällekkäisiä toimintoja, tehostamalla lääkehankintoja ja vähentämällä raskaiden hoitojen tarvetta ennaltaehkäisyllä.

Saastuttaja maksaisi ympäristöhaitoista

Liberaalipuolue vahvistaisi saastuttajan vastuuta päästökaupalla ja haittaverotuksella. Ympäristöhaittojen korjaamisen kustannukset kuuluisivat niiden aiheuttajalle. Hiilen sitomisesta palkittaisiin, jotta maanomistajilla olisi nykyistä vahvempi kannustin kasvattaa hiilinieluja.

Luontokatoa torjuttaisiin täydentämällä vapaaehtoisia suojelu- ja ennallistamisohjelmia luonnonarvomarkkinoilla. Niiden avulla luonnonsuojeluun ja ennallistamiseen ohjattaisiin myös yksityistä rahoitusta. Tavoitteena on tehdä luonnon säilyttämisestä ja sen tilan parantamisesta taloudellisesti kannattavaa.



Nykyisillä eduskuntapuolueilla on ollut vuosikymmeniä aikaa korjata maamme kurssia. On selvää, että heidän eväät on syöty. Suomi tarvitsee suunnanmuutoksen, ja siihen meillä liberaaleilla on sekä rohkeutta että ratkaisuja, toteaa Kivinen.

Tiedotustilaisuus: tiistaina 10.11.2026 kello 16.00.

Helsinki, Annankatu 21, Iggys (Bar Loose -osio)



Tiedotustilaisuudessa puheenjohtaja Lassi Kivinen, työryhmän vetäjä Aarne Leinonen ja eduskuntavaaliehdokas Sanna Kurronen esittelevät Ratkaisut Rahapulaan -vaihtoehtobudjetin ja vaaliohjelman. Tiedotustilaisuus streamataan puolueen Youtube-kanavalla.





