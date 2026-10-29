Tammet toimittaa metalliverkot Euroopan suurimpaan sähkökattilalaitokseen
5.11.2026 08:30:00 EET | Tammet Oy | Tiedote
Tammet toimittaa alumiiniset julkisivuverkot Euroopan suurimmaksi rakennettavaan sähkökattilalaitokseen Helsingin Hanasaareen. Metalliverkko antaa teollisuusrakennuksen julkisivuille kolmiulotteisen ilmeen.
Tammisaarelainen Tammet toimittaa julkisivuverkot Helenin Hanasaaren 200 megawatin sähkökattilalaitokseen, joka on osa Helsingin kaukolämmöntuotannon uudistamista. Kohteessa kiinnitetään huomiota myös arkkitehtuuriin ja materiaalien sopivuuteen kaupunkikuvaan.
Sähkökattiloilla korvataan polttoon perustuvaa lämmöntuotantoa ja hyödynnetään sähköä silloin, kun sen käyttö on taloudellisesti kannattavaa. Valmistuessaan laitos pystyy tuottamaan lähes kymmenesosan Helsingin kovimpien pakkasten aikaisesta lämmöntarpeesta.
Muotoilu luo valon ja varjon vaihtelua
Tammetin toimittama pinnoittamaton alumiinilevyverkko on kantattu kolmionmuotoisiksi profiileiksi, jotka luovat julkisivuun syvyyttä sekä valon ja varjon vaihtelua. Ilme muuttuu valaistuksen ja katselukulman mukaan, ja alumiinin metallipinta sopii kohteen teolliseen luonteeseen.
”Energiantuotannon uudistuminen näkyy myös kaupunkikuvassa. Hanasaaren kohde osoittaa, miten metalliverkolla voidaan antaa teollisuusrakennukselle tunnistettava ilme. Ratkaisumme yhdistävät rakennuksen käyttötarkoituksen ja arkkitehtuurin tarpeet”, sanoo Tammetin toimitusjohtaja Jan Silén.
Levyverkkojen asennuksesta vastaa Oulun Julkisivu Oy. Hankkeen pääsuunnittelijana ja arkkitehtina toimii Juha Lehtonen One Architectsista.
Tammet – metalliverkko-osaamista vuodesta 1948
Tammet on vuonna 1948 Tammisaaressa perustettu metalliverkkoratkaisujen valmistaja. Pehr Sommarin perustama yritys on kasvanut paikallisesta verkonvalmistajasta kansainväliseksi toimijaksi. Sen tuotteita käytetään rakentamisessa, teollisuudessa, arkkitehtuurissa sekä puolustus- ja suojauskohteissa.
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Lisätiedot
Jan Silén
Toimitusjohtaja, Tammet Oy
050 591 9881
jan.silen@tammet.fi
Mediayhteydet
Tiina Catherine Alvesalo
Marketing & Communications Specialist, Tammet Oy
050 5762 806
tiina.alvesalo@tammet.fi
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Yhteyshenkilöt
Tiina Catherine AlvesaloMarketing & Communications SpecialistTammet Oy / Markkinointi ja viestintä
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Tammet – metalliverkko-osaamista vuodesta 1948
Tammet on vuonna 1948 Tammisaaressa perustettu metalliverkkoratkaisujen valmistaja. Pehr Sommarin perustama yritys on kasvanut paikallisesta verkonvalmistajasta kansainväliseksi toimijaksi. Sen tuotteita käytetään rakentamisessa, teollisuudessa, arkkitehtuurissa sekä puolustus- ja suojauskohteissa.
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