Tammet toimittaa metalliverkot Euroopan suurimpaan sähkökattilalaitokseen

Tammisaarelainen Tammet toimittaa julkisivuverkot Helenin Hanasaaren 200 megawatin sähkökattilalaitokseen, joka on osa Helsingin kaukolämmöntuotannon uudistamista. Kohteessa kiinnitetään huomiota myös arkkitehtuuriin ja materiaalien sopivuuteen kaupunkikuvaan.

Sähkökattiloilla korvataan polttoon perustuvaa lämmöntuotantoa ja hyödynnetään sähköä silloin, kun sen käyttö on taloudellisesti kannattavaa. Valmistuessaan laitos pystyy tuottamaan lähes kymmenesosan Helsingin kovimpien pakkasten aikaisesta lämmöntarpeesta.

Muotoilu luo valon ja varjon vaihtelua

Tammetin toimittama pinnoittamaton alumiinilevyverkko on kantattu kolmionmuotoisiksi profiileiksi, jotka luovat julkisivuun syvyyttä sekä valon ja varjon vaihtelua. Ilme muuttuu valaistuksen ja katselukulman mukaan, ja alumiinin metallipinta sopii kohteen teolliseen luonteeseen.

”Energiantuotannon uudistuminen näkyy myös kaupunkikuvassa. Hanasaaren kohde osoittaa, miten metalliverkolla voidaan antaa teollisuusrakennukselle tunnistettava ilme. Ratkaisumme yhdistävät rakennuksen käyttötarkoituksen ja arkkitehtuurin tarpeet”, sanoo Tammetin toimitusjohtaja Jan Silén.

Levyverkkojen asennuksesta vastaa Oulun Julkisivu Oy. Hankkeen pääsuunnittelijana ja arkkitehtina toimii Juha Lehtonen One Architectsista.

Tammet – metalliverkko-osaamista vuodesta 1948

Tammet on vuonna 1948 Tammisaaressa perustettu metalliverkkoratkaisujen valmistaja. Pehr Sommarin perustama yritys on kasvanut paikallisesta verkonvalmistajasta kansainväliseksi toimijaksi. Sen tuotteita käytetään rakentamisessa, teollisuudessa, arkkitehtuurissa sekä puolustus- ja suojauskohteissa.

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Lisätiedot

Jan Silén

Toimitusjohtaja, Tammet Oy

050 591 9881

jan.silen@tammet.fi

Mediayhteydet

Tiina Catherine Alvesalo

Marketing & Communications Specialist, Tammet Oy

050 5762 806

tiina.alvesalo@tammet.fi

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