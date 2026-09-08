Jarno Karhinen Wirmaxin hallitukseen – vahvaa yrityskauppaosaamista kasvustrategian tueksi
5.11.2026 10:00:00 EET | Wirmax Oy | Tiedote
Talotekniikkakonserni Wirmax vahvistaa hallitustaan. Kokenut talousjohtaja Jarno Karhinen on valittu Wirmax Oy:n hallituksen jäseneksi. Karhinen on ollut rakentamassa pääomasijoittajien omistamia kasvuyhtiöitä yrityskauppojen avulla, ja hänen osaamisensa tukee Wirmaxin yritysostoihin perustuvaa kasvustrategiaa.
Karhisella on yli 20 vuoden kokemus palvelualan talousjohdosta. Viimeksi hän on toiminut talousjohtajana pääomasijoittajan omistamassa isännöintikonsernissa, joka on kasvanut noin neljässä vuodessa noin 25 yritysoston kautta yli 50 miljoonan euron liikevaihtoon. Tehtävässään hän vastasi yritysostoihin perustuvan kasvustrategian taloudellisesta toteutuksesta sekä ostettujen yhtiöiden taloudellisesta integraatiosta.
Wirmax tavoittelee kasvua yritysostoilla. Konserni on viime vuosina laajentanut palveluvalikoimaansa yritysostojen kautta, ja tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen täyden palvelun talotekniikkayhtiö.
Lokakuussa toteutettu brändiuudistus kokosi konsernin yhtiöt yhden Wirmax-ilmeen alle. Hallitusnimitys vahvistaa valittua strategiaa: kasvu yrityskaupoilla edellyttää kykyä sekä toteuttaa kauppoja että yhdistää ostetut yhtiöt hallitusti osaksi yhtä Wirmaxia.
”Kasvamme jatkossakin yritysostojen kautta, ja Jarnolla on juuri sitä kokemusta, jota siihen tarvitaan. Hän on ollut mukana kymmenissä yrityskaupoissa ja niiden jälkeisessä integraatiossa”, Wirmaxin toimitusjohtaja Sampo Kautto sanoo.
”Wirmaxilla on vahva tiimi ja selkeä suunta. Olen nähnyt läheltä, miten yrityskaupoilla rakennetaan kasvua, joka on myös kannattavaa. Odotan innolla, että pääsen tukemaan Wirmaxia tällä matkalla”, Jarno Karhinen kertoo.
”Wirmaxin kasvustrategia nojaa yritysostoihin, ja hallituksen kokoonpano tukee sitä nyt entistä paremmin. Jarno tuo hallitukseen käytännön kokemusta siitä, miten yritysostoilla kasvava yhtiö rakennetaan hallitusti”, Saari Partnersin osakas Joni Pitkäranta toteaa.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Sampo KauttoToimitusjohtajaWirmax OyPuh:+358 40 535 3601sampo.kautto@wirmax.fiwirmax.fi
Wirmax tarjoaa asennus- ja huoltopalveluja kiinteistöjen lämpö-, vesi-, ilmanvaihto-, sähkö-, automaatio- ja turvatekniikan tarpeisiin. Se ylläpitää myös kiinteistöjen hyvää kuntoa ja edistää niiden energiatehokkuutta uusiutuvan energian ja automaation ratkaisuilla. Wirmax toteuttaa huoltopalveluita 40 huoltoyksikön voimin ja suorittaa vuosittain noin 12 000 huoltokeikkaa. Yhtiö palvelee rakennusliikkeitä, kiinteistöjen omistajia, taloyhtiöitä, julkista sektoria, yrityksiä sekä kuluttajia. Wirmax-konsernin ennustettu pro forma -liikevaihto on noin 20 miljoonaa euroa. Talotekniikkaa paremmin. Se on lupaus.
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