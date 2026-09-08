Jarno Karhinen Wirmaxin hallitukseen – vahvaa yrityskauppaosaamista kasvustrategian tueksi

Karhisella on yli 20 vuoden kokemus palvelualan talousjohdosta. Viimeksi hän on toiminut talousjohtajana pääomasijoittajan omistamassa isännöintikonsernissa, joka on kasvanut noin neljässä vuodessa noin 25 yritysoston kautta yli 50 miljoonan euron liikevaihtoon. Tehtävässään hän vastasi yritysostoihin perustuvan kasvustrategian taloudellisesta toteutuksesta sekä ostettujen yhtiöiden taloudellisesta integraatiosta.

Wirmax tavoittelee kasvua yritysostoilla. Konserni on viime vuosina laajentanut palveluvalikoimaansa yritysostojen kautta, ja tavoitteena on rakentaa valtakunnallinen täyden palvelun talotekniikkayhtiö.

Lokakuussa toteutettu brändiuudistus kokosi konsernin yhtiöt yhden Wirmax-ilmeen alle. Hallitusnimitys vahvistaa valittua strategiaa: kasvu yrityskaupoilla edellyttää kykyä sekä toteuttaa kauppoja että yhdistää ostetut yhtiöt hallitusti osaksi yhtä Wirmaxia.

”Kasvamme jatkossakin yritysostojen kautta, ja Jarnolla on juuri sitä kokemusta, jota siihen tarvitaan. Hän on ollut mukana kymmenissä yrityskaupoissa ja niiden jälkeisessä integraatiossa”, Wirmaxin toimitusjohtaja Sampo Kautto sanoo.

”Wirmaxilla on vahva tiimi ja selkeä suunta. Olen nähnyt läheltä, miten yrityskaupoilla rakennetaan kasvua, joka on myös kannattavaa. Odotan innolla, että pääsen tukemaan Wirmaxia tällä matkalla”, Jarno Karhinen kertoo.

”Wirmaxin kasvustrategia nojaa yritysostoihin, ja hallituksen kokoonpano tukee sitä nyt entistä paremmin. Jarno tuo hallitukseen käytännön kokemusta siitä, miten yritysostoilla kasvava yhtiö rakennetaan hallitusti”, Saari Partnersin osakas Joni Pitkäranta toteaa.