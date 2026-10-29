Hekan uusi työnantajalupaus yhdistää merkityksellisen työn ja ihmisen kokoisen työarjen

100 000 helsinkiläisen koti. Ihmisen kokoinen työ.

Heka on Suomen suurin asuntojen vuokranantaja, jonka lähes 56 000 kodissa asuu noin joka seitsemäs helsinkiläinen. Hekan henkilöstö tekee monipuolista työtä turvallisen, toimivan ja kohtuuhintaisen asumisen mahdollistamiseksi. Tehtävät ulottuvat kiinteistönhoidosta ja siivouksesta asiakaspalveluun, asumisen asiantuntijatehtäviin ja koko asuntokannan kehittämiseen.

– Hekalla tehtävä työ vaikuttaa suoraan lähes 100 000 helsinkiläisen arkeen. Haluamme olla työpaikka, jossa suuri yhteiskunnallinen tehtävä yhdistyy inhimilliseen johtamiseen, vahvaan osaamiseen ja hyvään työarkeen. Uusi työnantajalupauksemme tekee tämän tavoitteen näkyväksi, sanoo Hekan HR-johtaja Marita Ailio.

Työnantajalupaus syntyi henkilöstöä kuunnellen

Työnantajalupauksen valmistelussa keskeisessä roolissa olivat Hekan omat työntekijät. Henkilöstön ryhmähaastatteluihin osallistui asiakaspalvelun, kiinteistönhoidon, siivouksen ja asiantuntijatehtävien edustajia.

Keskusteluissa nousivat esiin erityisesti työn merkityksellisyys, työkavereilta saatava tuki, hyvä yhteishenki sekä mahdollisuudet tehdä työtä itsenäisesti ja kehittää omaa osaamista.

Valmistelussa hyödynnettiin myös Hekan strategiaa, uudistettua brändiä, henkilöstökyselyn tuloksia ja henkilöstöpolitiikkaa. Työnantajalupaus toteutettiin yhteistyössä Duunitorin kanssa.

– Meille oli tärkeää, että työnantajalupaus rakentuu hekalaisia kuunnellen ja tuntuu omalta eri tehtävissä työskenteleville ammattilaisillemme. Haastatteluissa nousivat hienosti esiin Hekan monipuolinen osaaminen ja yhdessä tekemisen merkitys. Haluamme, että nämä vahvuudet välittyvät myös tuleville työkavereillemme, kertoo Hekan koulutuspäällikkö Ella Aho-Mantila.

Työnantajalupaus näkyy rekrytoinnissa ja työarjessa

Uusi työnantajalupaus tukee Hekan strategiaa ja brändiä. Asukkaille suunnattu brändilupaus "Hyvän arjen koti" kertoo siitä, millaista asumisen arkea haluamme mahdollistaa. Työnantajalupaus "100 000 helsinkiläisen koti. Ihmisen kokoinen työ" puolestaan kiteyttää työmme yhteiskunnallisen merkityksen ja vahvuutemme työnantajana.

Lupaus tuodaan osaksi työpaikkailmoituksia, hakijaviestintää, haastatteluja ja perehdytystä. Lisäksi Heka lisää työntekijätarinoita ja esittelee eri ammattiryhmien työtä verkkosivuillaan ja sosiaalisessa mediassa.

– Haluamme, että Heka on työpaikka, jossa tärkeää työtä voi tehdä hyvin ja jossa jokainen tuntee oman työnsä arvon. Työnantajalupaus velvoittaa myös meitä työnantajana. Sen pitää näkyä siinä, miten kuuntelemme henkilöstöämme, tuemme osaamisen kehittymistä ja rakennamme sujuvaa työarkea. Näillä asioilla on merkitystä sekä nykyisille että tuleville työntekijöillemme, Ailio korostaa.