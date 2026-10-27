Kausirokotteita on jälleen saatavilla, varaa rokotusaikasi nyt

Olemme saaneet lisää influenssarokotteita Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle aiempien toimitusviivästysten jälkeen. Rokotusaikoja on nyt tarjolla, ja kannustamme kaikkia maksuttomaan rokotukseen oikeutettuja varaamaan ajan mahdollisimman pian. Rokotus suojaa erityisesti vakavalta influenssalta ja sen aiheuttamilta jälkitaudeilta.