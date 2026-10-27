Kausirokotteita on jälleen saatavilla, varaa rokotusaikasi nyt
9.11.2026 07:50:00 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Olemme saaneet lisää influenssarokotteita Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle aiempien toimitusviivästysten jälkeen. Rokotusaikoja on nyt tarjolla, ja kannustamme kaikkia maksuttomaan rokotukseen oikeutettuja varaamaan ajan mahdollisimman pian. Rokotus suojaa erityisesti vakavalta influenssalta ja sen aiheuttamilta jälkitaudeilta.
Syksyn influenssa- ja koronarokotukset eli kausirokotukset ovat käynnissä eri puolilla Länsi-Uudenmaan hyvinvointialuetta. Rokotuksia järjestämme muun muassa terveysasemilla, neuvoloissa ja osassa muita palvelujamme.
Rokotteiden toimituksissa on ollut aiemmin viivästyksiä, jotka ovat vaikuttaneet rokotusaikojen saatavuuteen. Nyt rokotteita on saatu lisää.
– Rokotusaikoja on nyt hyvin tarjolla eri puolilla hyvinvointialuetta. Kannustamme kaikkia rokotukseen oikeutettuja varaamaan ajan mahdollisimman pian, sanoo hyvinvointialueen infektioiden torjunnan ylilääkäri Topi Turunen.
Rokotus kannattaa ottaa nyt
Suomessa influenssakausi ajoittuu yleensä marraskuun ja maaliskuun väliselle ajalle. Influenssa voi aiheuttaa korkean kuumeen, voimakasta väsymystä ja vakavia jälkitauteja. Erityisen vakava tauti voi olla ikääntyneille, pitkäaikaissairaille, raskaana oleville ja muille riskiryhmiin kuuluville.
Rokotteen suojateho kehittyy yleensä noin kahden viikon aikana, joten rokotus kannattaa ottaa ennen influenssakauden vilkkainta vaihetta.
– Influenssatilanne on toistaiseksi rauhallinen, mutta merkkejä tapausten lisääntymisestä on nähtävissä. Nyt on erinomainen aika ottaa influenssarokote, Topi Turunen kertoo.
Kenelle kausirokotukset ovat maksuttomia?
Maksuttoman influenssarokotuksen voivat saada esimerkiksi kaikki 65 vuotta täyttäneet, raskaana olevat, alle 7-vuotiaat lapset, hoivakodeissa asuvat sekä sairautensa tai hoitonsa vuoksi vakavan influenssan riskiryhmään kuuluvat.
Maksuttoman koronarokotteen tehosteannoksen voivat saada muun muassa hoivakodeissa asuvat, kotihoidon tai omaishoidon piirissä olevat ikääntyneet, yli 75-vuotiaat sekä voimakkaasti immuunipuutteiset henkilöt. Rokotteen voivat saada myös henkilöt, joilla on vähintään kaksi vakavan koronataudin riskiä lisäävää sairautta.
Noudatamme rokotuksissa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suosituksia.
Varaa helposti Lunnassa
Jos kuulut maksuttoman kausirokotuksen kohderyhmään, varaa rokotusaikasi mahdollisimman pian. Sujuvimmin varaat ajan Lunnan mobiilisovelluksessa tai verkossa osoitteessa lunna.fi. Voit varata ajan myös puhelimitse.
Jos et kuulu maksuttoman influenssarokotuksen kohderyhmään, voit halutessasi hankkia rokotteen omalla kustannuksellasi ja varata ajan rokotusta varten.
Lue lisää rokotusten kohderyhmistä ja ajanvarauksesta: Kausirokotukset Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Topi Turunenvt. ylilääkäri, infektioiden torjuntaYhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut
Ylilääkäri Vilma Puustjärven sijaisena 15.10.2026 alkaen.
Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue järjestää sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut Espoon, Hangon, Inkoon, Karkkilan, Kauniaisten, Kirkkonummen, Lohjan, Raaseporin, Siuntion ja Vihdin asukkaille.
Twitter: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
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Verkkosivut: www.luvn.fi
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