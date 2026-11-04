HOK-Elanto

Alepa Lintuvaara uudistuu – myymälä avaa ovensa taas joulukuussa

5.11.2026 08:19:41 EET | HOK-Elanto | Tiedote

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Espoossa sijaitseva Alepa Lintuvaara suljetaan torstaina 5.11. uudistuksen vuoksi. Remontissa uudistetaan myymälän sisustusta, valikoimaa sekä kylmäkalusteita. Uudistettu myymälä avaa ovensa jälleen joulukuussa.

Alepa Lintuvaara (Linnuntie 2, Espoo) käy läpi perusteellisen uudistuksen marras-joulukuussa. Uudistuksen aikana myymälä remontoidaan lattiasta kattoon, ja ilmettä raikastetaan nykyaikaisemmaksi. Muutostöiden yhteydessä myös kylmäkalusteet vaihdetaan uusiin ja myymälään tehdään suljettu alkoholiosasto.

Alepa Lintuvaaran henkilökunta siirtyy työskentelemään muihin HOK-Elannon myymälöihin remontin ajaksi. Myymälän ollessa kiinni alueen asukkaita palvelevat esimerkiksi lähistöltä löytyvät Alepa Karakallio (Kotkapolku 9), Alepa Sello (Leppävaarankatu 3–9), S-market Karaportti (Karaniityntie 2) sekä Prisma Sello (Leppävaarankatu 5).

Uudistettu myymälä avaa ovensa torstaina 17.12.2026, jolloin tuttu henkilökunta palvelee asiakkaita taas laajoin aukioloajoin.

Alepa Lintuvaara

  • Osoite: Linnuntie 2, 02660 Espoo
  • Myymälä suljetaan remontin vuoksi torstaina 5.11.
  • Uudistettu myymälä avataan torstaina 17.12. klo 10.00.
  • Myymälä palvelee remontin jälkeen arkisin klo 6.30–00, lauantaisin klo 8–00 ja sunnuntaisin 9–00.

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HOK-Elanto

S-ryhmän suurin osuuskauppa HOK-Elanto on yli 720 000 asiakasomistajan oma osuuskauppa, jonka liikevaihto vuonna 2025 oli noin 2,7 miljardia euroa. HOK-Elannossa työskentelee lähes 7 000 henkeä, ja osuuskaupan monipuolisia palveluita käyttää vuosittain yli 150 miljoonaa asiakasta Espoossa, Helsingissä, Hyvinkäällä, Järvenpäässä, Keravalla, Mäntsälässä, Nurmijärvellä, Tuusulassa ja Vantaalla. 

Kun kaikki Alepat, S-marketit, Prismat, Food Market Herkku, ravintolat, ABC-asemat ja latauspisteet, Sokokset ja Sokos Emotion -myymälät, Hautaus- ja lakipalvelupisteet sekä Omistajapalvelupisteet lasketaan yhteen, toimipaikkoja HOK-Elannolla on yli 400. 

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