Alepa Lintuvaara uudistuu – myymälä avaa ovensa taas joulukuussa

Alepa Lintuvaara (Linnuntie 2, Espoo) käy läpi perusteellisen uudistuksen marras-joulukuussa. Uudistuksen aikana myymälä remontoidaan lattiasta kattoon, ja ilmettä raikastetaan nykyaikaisemmaksi. Muutostöiden yhteydessä myös kylmäkalusteet vaihdetaan uusiin ja myymälään tehdään suljettu alkoholiosasto.

Alepa Lintuvaaran henkilökunta siirtyy työskentelemään muihin HOK-Elannon myymälöihin remontin ajaksi. Myymälän ollessa kiinni alueen asukkaita palvelevat esimerkiksi lähistöltä löytyvät Alepa Karakallio (Kotkapolku 9), Alepa Sello (Leppävaarankatu 3–9), S-market Karaportti (Karaniityntie 2) sekä Prisma Sello (Leppävaarankatu 5).

Uudistettu myymälä avaa ovensa torstaina 17.12.2026, jolloin tuttu henkilökunta palvelee asiakkaita taas laajoin aukioloajoin.

Alepa Lintuvaara

Osoite: Linnuntie 2, 02660 Espoo

Myymälä suljetaan remontin vuoksi torstaina 5.11.

Uudistettu myymälä avataan torstaina 17.12. klo 10.00.

Myymälä palvelee remontin jälkeen arkisin klo 6.30–00, lauantaisin klo 8–00 ja sunnuntaisin 9–00.