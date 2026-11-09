Säsongsvaccinet finns åter att få, boka din vaccinationstid nu
9.11.2026 10:03:17 EET | Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde | Tiedote
Vi har fått fler doser av influensavaccinet till Västra Nylands välfärdsområde efter tidigare leveransförseningar. Det finns nu lediga vaccinationstider, och vi uppmuntrar alla som har rätt till avgiftsfri vaccination att boka tid så fort som möjligt. Vaccinet skyddar särskilt mot svår influensa och de följdsjukdomar den orsakar.
Höstens influensa- och coronavaccinationer, det vill säga säsongsvaccinationer, pågår på olika håll i Västra Nylands välfärdsområde. Vi ordnar vaccinationer bland annat på hälsostationer, rådgivningar och i en del av våra andra tjänster.
Det har tidigare förekommit förseningar i vaccinleveranserna, vilket har påverkat tillgången på vaccinationstider. Nu har vi fått fler vaccindoser.
– Det finns nu gott om lediga vaccinationstider på olika håll i välfärdsområdet. Vi uppmuntrar alla som har rätt att få vaccinet att boka tid så fort som möjligt, säger Topi Turunen, som är överläkare i bekämpning av smittsamma sjukdomar vid välfärdsområdet.
Bra tid att ta vaccinet
I Finland infaller influensasäsongen vanligtvis mellan november och mars. Influensa kan orsaka hög feber, stark trötthet och allvarliga följdsjukdomar. Särskilt allvarlig kan sjukdomen vara för äldre, långtidssjuka, gravida och andra som hör till riskgrupper.
Vaccinets skyddseffekt utvecklas vanligtvis inom cirka två veckor, så det är bra att ta vaccinet innan influensasäsongen når sin topp.
– Influensasituationen är tills vidare lugn, men tecken på ett ökande antal fall kan iakttas. Nu är det en utmärkt tid att ta influensavaccinet, berättar Topi Turunen.
Vem får det avgiftsfria säsongsvaccinet?
Det avgiftsfria influensavaccinet ges till exempel till alla som fyllt 65 år, gravida, barn under 7 år, personer som bor på vårdhem samt sådana som på grund av sin sjukdom eller behandling hör till riskgruppen för svår influensa.
En avgiftsfri påfyllnadsdos av coronavaccinet ges bland annat till personer som bor på vårdhem, äldre som har hemvård eller närståendevård, personer över 75 år samt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Även personer som har minst två sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronasjukdom får vaccinet.
Vi följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendationer angående vaccinationer.
Boka enkelt i Lunna
Om du hör till målgruppen för avgiftsfria säsongsvaccinationer, boka då din vaccinationstid så fort som möjligt. Smidigast bokar du en tid i Lunnas mobilapplikation eller på webben på adressen lunna.fi. Du kan också boka tid per telefon.
Om du inte hör till målgruppen för avgiftsfri influensavaccination kan du vid behov skaffa vaccinet på egen bekostnad och boka tid för vaccination.
Läs mer om vaccinationernas målgrupper och tidsbokning: Säsongsvaccinationer i Västra Nylands välfärdsområde.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Topi Turunenvt. ylilääkäri, infektioiden torjuntaYhteiset sosiaali- ja terveyspalvelut
Ylilääkäri Vilma Puustjärven sijaisena 15.10.2026 alkaen.
Västra Nylands välfärdsområde ordnar social- och hälsovården och räddningsväsendets tjänster för invånarna i Esbo, Grankulla, Hangö, Högfors, Ingå, Kyrkslätt, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis.
Twitter: @LUhyvinvointi, @LUpelastus
Facebook: @LansiUudenmaanHyvinvointialue, @LansiUudenmaanPelastuslaitos
LinkedIn: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
YouTube: Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue
Webbplats: www.luvn.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Länsi-Uudenmaan hyvinvointialue – Västra Nylands välfärdsområde
Kausirokotteita on jälleen saatavilla, varaa rokotusaikasi nyt9.11.2026 07:50:00 EET | Tiedote
Olemme saaneet lisää influenssarokotteita Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelle aiempien toimitusviivästysten jälkeen. Rokotusaikoja on nyt tarjolla, ja kannustamme kaikkia maksuttomaan rokotukseen oikeutettuja varaamaan ajan mahdollisimman pian. Rokotus suojaa erityisesti vakavalta influenssalta ja sen aiheuttamilta jälkitaudeilta.
De bekanta vårdarna fortsätter inom hemvården i Hagalund trots att serviceproducenten byts27.10.2026 08:47:27 EET | Tiedote
I december överförs ansvaret för hemvårdens tjänster i Hagalund till Kotipalvelu Mehiläinen Oy genom en överlåtelse av rörelse. Målet är att förändringen inte ska synas i klienternas vardag. De bekanta vårdarna fortsätter att vårda klienterna, och välfärdsområdet ansvarar även efter förändringen för att ordna tjänsterna och övervaka kvaliteten.
Tapiolan kotihoidossa tutut hoitajat säilyvät vaikka palveluntuottaja vaihtuu27.10.2026 08:40:25 EET | Tiedote
Tapiolan kotihoidon palvelut siirtyvät liikkeenluovutuksena Kotipalvelu Mehiläinen Oy:n vastuulle joulukuussa. Tavoitteena on, ettei muutos näy asiakkaiden arjessa. Tutut hoitajat jatkavat asiakkaiden hoitamista, ja hyvinvointialue vastaa palvelujen järjestämisestä sekä valvoo palvelun laatua myös muutoksen jälkeen.
Hemvårdens tjänster i Hagalund i Esbo överförs till Kotipalvelu Mehiläinen Oy genom överlåtelse av rörelse26.10.2026 17:02:33 EET | Tiedote
Välfärdsområdesstyrelsen beslutade att överföra hemvårdens tjänster i Hagalund i Esbo från Västra Nylands välfärdsområde till Kotipalvelu Mehiläinen Oy genom överlåtelse av rörelse. Välfärdsområdesstyrelsen överlämnade förslaget till budget och ekonomiplan, investeringsplanen och utkastet till mål för utsläppsminskning till välfärdsområdesfullmäktiges förhandlingskommitté för behandling. Ärendet om överföring av städtjänsterna i Hangö genom överlåtelse av rörelse bordlades. Samarbetsförhandlingar inleddes för att stärka och förenhetliga ledningsstrukturen inom välfärdsområdets digitala tjänster.
Espoon Tapiolan kotihoidon palvelut liikkeenluovutuksella Kotipalvelu Mehiläinen Oy:lle26.10.2026 16:59:40 EET | Tiedote
Aluehallitus päätti Espoon Tapiolan kotihoidon palvelujen siirtämisestä liikkeenluovutuksella Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueelta Kotipalvelu Mehiläinen Oy:lle. Aluehallitus antoi talousarvio- ja taloussuunnitelmaehdotuksen, investointisuunnitelman ja päästövähennystavoitteen luonnoksen aluevaltuuston neuvottelutoimikunnan käsiteltäväksi. Hangon puhtauspalvelujen liikkeenluovutus jätettiin pöydälle. Hyvinvointialueen digipalvelujen johtamisrakenteen vahvistamiseksi ja yhdenmukaistamiseksi käynnistettiin yhteistoimintaneuvottelut.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme