Säsongsvaccinet finns åter att få, boka din vaccinationstid nu

Höstens influensa- och coronavaccinationer, det vill säga säsongsvaccinationer, pågår på olika håll i Västra Nylands välfärdsområde. Vi ordnar vaccinationer bland annat på hälsostationer, rådgivningar och i en del av våra andra tjänster.

Det har tidigare förekommit förseningar i vaccinleveranserna, vilket har påverkat tillgången på vaccinationstider. Nu har vi fått fler vaccindoser.

– Det finns nu gott om lediga vaccinationstider på olika håll i välfärdsområdet. Vi uppmuntrar alla som har rätt att få vaccinet att boka tid så fort som möjligt, säger Topi Turunen, som är överläkare i bekämpning av smittsamma sjukdomar vid välfärdsområdet.

Bra tid att ta vaccinet

I Finland infaller influensasäsongen vanligtvis mellan november och mars. Influensa kan orsaka hög feber, stark trötthet och allvarliga följdsjukdomar. Särskilt allvarlig kan sjukdomen vara för äldre, långtidssjuka, gravida och andra som hör till riskgrupper.

Vaccinets skyddseffekt utvecklas vanligtvis inom cirka två veckor, så det är bra att ta vaccinet innan influensasäsongen når sin topp.

– Influensasituationen är tills vidare lugn, men tecken på ett ökande antal fall kan iakttas. Nu är det en utmärkt tid att ta influensavaccinet, berättar Topi Turunen.

Vem får det avgiftsfria säsongsvaccinet?

Det avgiftsfria influensavaccinet ges till exempel till alla som fyllt 65 år, gravida, barn under 7 år, personer som bor på vårdhem samt sådana som på grund av sin sjukdom eller behandling hör till riskgruppen för svår influensa.

En avgiftsfri påfyllnadsdos av coronavaccinet ges bland annat till personer som bor på vårdhem, äldre som har hemvård eller närståendevård, personer över 75 år samt personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Även personer som har minst två sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronasjukdom får vaccinet.

Vi följer Institutet för hälsa och välfärds (THL) rekommendationer angående vaccinationer.

Boka enkelt i Lunna

Om du hör till målgruppen för avgiftsfria säsongsvaccinationer, boka då din vaccinationstid så fort som möjligt. Smidigast bokar du en tid i Lunnas mobilapplikation eller på webben på adressen lunna.fi. Du kan också boka tid per telefon.

Om du inte hör till målgruppen för avgiftsfri influensavaccination kan du vid behov skaffa vaccinet på egen bekostnad och boka tid för vaccination.

Läs mer om vaccinationernas målgrupper och tidsbokning: Säsongsvaccinationer i Västra Nylands välfärdsområde.