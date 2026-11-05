Vaasan uimahalli on suljettu 14.–15.11.
5.11.2026 08:50:31 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan uimahalli on uintikisojen vuoksi suljettu yleisöltä 14.-15.11.2026. Perjantaina 13.11. halli suljetaan jo klo 15.
Hallissa järjestetään 13.–15.11. IKM-aluekilpailut eli lyhyen radan ikäkausimestaruusuinnit. Suljettuna ovat sekä altaat että kuntosali.
Kilpailun järjestää Vaasan uimaseura yhdessä Suomen uimaliiton kanssa.
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Yhteyshenkilöt
uimahallin esihenkilö Jarkko Tuovinen, puh. 040 754 3669, jarkko.tuovinen@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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