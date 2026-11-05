Vaasan kaupunki - Vasa stad

Vaasan uimahalli on suljettu 14.–15.11.

5.11.2026 08:50:31 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote

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Vaasan uimahalli on uintikisojen vuoksi suljettu yleisöltä 14.-15.11.2026. Perjantaina 13.11. halli suljetaan jo klo 15.

Kuva: Vaasan kaupunki / Sanna Råback

Hallissa järjestetään 13.–15.11. IKM-aluekilpailut eli lyhyen radan ikäkausimestaruusuinnit. Suljettuna ovat sekä altaat että kuntosali.

Kilpailun järjestää Vaasan uimaseura yhdessä Suomen uimaliiton kanssa.

Avainsanat

vaasan kaupunkivaasauimahalli

Yhteyshenkilöt

uimahallin esihenkilö Jarkko Tuovinen, puh. 040 754 3669, jarkko.tuovinen@vaasa.fi

Kuvat

Kuva: Vaasan kaupunki / Sanna Råback
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