MTK:n Tero Hemmilä: Maatalouden investointivelka on kartoitettava kansallisen ruokaturvan varmistamiseksi
5.11.2026 16:00:00 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä esittää valtakunnallista selvitystä maatalouden kasvavasta investointivelasta ja sen vaikutuksista Suomen huoltovarmuuteen. Maatalouden heikko kannattavuus ja pääomien puute ovat jo vuosia heikentäneet tilojen mahdollisuuksia rahoittaa välttämättömiä korvausinvestointeja. Hemmilä varoittaa, että tuotantokyvyn rapautuminen tapahtuu hitaasti ja jää siksi helposti akuuttien kriisien varjoon.
”Huoltovarmuus ei ole vain varastoja. Jos tiloilla ei ole varaa uusia tuotantorakennuksia, koneita, pitää peltojen kasvukuntoa yllä ja muuta välttämätöntä tuotantokapasiteettia, ruokaturvamme perusta rapautuu vuosi vuodelta. Tämä on kansallinen turvallisuuskysymys”, Hemmilä painottaa.
Selvityksessä tulisi Hemmilän mukaan arvioida maatalouden korvausinvestointien tarve, toteutumatta jääneiden investointien määrä sekä rahoituksen saatavuuden vaikutus tuotantokyvyn säilymiseen. Tarkasteluun on otettava koko strateginen ruokaketju tuotantopanoksineen. Rahoituksen saatavuus on kyettävä varmistamaan ja selvitettävä tähän liittyen myös uusia mahdollisuuksia.
”Tiedämme, että esimerkiksi maatalouden tuotantorakentaminen on vajonnut noin kolmasosaan vuoden 2015 tasosta. Peltojen kasvukuntoon liittyy myös merkittävä korvausinvestointivelka. Emme kuitenkaan tunne riittävästi näiden vaikutuksia tulevien vuosien tuotantokykyyn. Tähän tietämättömyyteen liittyy vaaroja”, Hemmilä perustelee kartoituksen tarvetta.
Hemmilä teki aloitteen maatalouden investointivelan kartoittamisesta tänään torstaina Keskitien säätiön järjestämässä Riittääkö maaseudulle rahaa? -tilaisuudessa Helsingissä. Tilaisuudessa Hemmilä keskusteli maaseudun rahoitushaasteista OP Pohjolan pääjohtajan Timo Ritakallion kanssa.
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, 0400 522 012
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Kaija Stormbomviestinnän asiantuntija
- maatalous, elinkeinopolitiikka, maaseutuyrittäjyys,
elintarvikkeet ja suomalainen ruoka
Kuvat
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry
MTK: Ennallistamisen avoimet kysymykset uhkaavat johtaa yksityisiä maita harmaaseen suojeluun5.11.2026 14:42:37 EET | Tiedote
Suomen kansallinen ennallistamissuunnitelma etenee EU-komissioon tilanteessa, jossa useita maa- ja metsätalouden kannalta keskeisiä määritelmiä ja kriteerejä on edelleen ratkaisematta. MTK varoittaa, että väljät tai puuttuvat määritelmät voivat alkaa rajoittaa maanomistajien ja markkinatoimijoiden päätöksiä jo ennen varsinaisten ennallistamistoimien käynnistymistä.
Muistutuskutsu: Peltokasviseminaari 6.11. – Mitä Suomen pelloilla viljellään vuoden 2030 jälkeen?4.11.2026 09:53:42 EET | Kutsu
MTK keskusliitto ja MTK-Uusimaa kutsuvat toimittajat seuraamaan Peltokasviseminaaria ja haastattelemaan EU-päättäjiä, viljelijöitä ja viljamarkkinoiden asiantuntijoita. Seminaarissa pureudutaan EU-maatalouspolitiikan ajankohtaisiin kysymyksiin, viljamarkkinoiden näkymiin ja siihen, miten ne vaikuttavat viljelijöiden päätöksiin pelloilla. Mitä Suomessa kannattaa viljellä tulevaisuudessa?
MTK: Harmaa suojelu leviää yksityismetsissä – uusi liito-oravatulkinta voi maksaa miljardeja3.11.2026 09:45:38 EET | Tiedote
Liito-oravan lisääntymis- ja levähdyspaikkojen huomioimisesta metsänkäsittelyssä on tehty uusi viranomaistulkinta, joka uhkaa kasvattaa merkittävästi metsänomistajien omaisuuteen kohdistuvia rajoituksia. MTK:n arvion mukaan Lupa- ja valvontaviraston esittämä puolen hehtaarin pakkosuojelu sekä sen ympärille tuleva muutaman hehtaarin varoalue voisivat merkitä metsänomistajille valtakunnallisesti jopa 5–10 miljardin euron laskua.
Afrikkalainen sikarutto leviää edelleen aktiivisesti – taudin tilannekuva epäselvä29.10.2026 14:33:32 EET | Tiedote
Lokakuun tautilöydökset osoittavat, että afrikkalaisen sikaruton pahimmat uhkakuvat eivät ole poistuneet. 29. lokakuuta tiedotettiin 7 uudesta afrikkalaisen sikaruton löydöksestä, jotka kaikki tehtiin hieman ydinalueen ulkopuolella. Löydökset osoittavat, että taudin etenemistä ei ole saatu hallintaan, MTK korostaa.
MTK: EU:n itärajan ruoantuotanto on osa Euroopan turvallisuutta29.10.2026 10:52:13 EET | Tiedote
Suomen ja Baltian maiden maatalouden erityisasema on otettava huomioon EU:n tulevissa rahoitusratkaisuissa. MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä korosti Brysselissä komissaaritapaamisissa, ettei EU:n itäisen ulkorajan maataloutta voi tarkastella vain maatalous- tai aluepolitiikkana. Kyse on myös ruokaturvasta, huoltovarmuudesta ja Euroopan kokonaisturvallisuudesta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme