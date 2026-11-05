Korealainen ihonhoito valloitti Suomen – nyt Smuuti Skin tuo K-Beautyn hiustenhoitoon historiansa suurimmalla lanseerauksella

Nopeasti kasvanut suomalainen kosmetiikkabrändi Smuuti Skin tekee historiansa suurimman tuotelanseerauksen ja laajentaa ensimmäistä kertaa ihonhoidosta hiustenhoitoon. Uusi neljän tuotteen Watermelon Gloss -sarja tuo korealaisesta hiustenhoidosta tutut innovaatiot osaksi suomalaisten arkea. Sarja lanseerataan yhteistyössä Keskon kanssa, ja tuotteet tulevat myyntiin kaikkiin K-Citymarket-myymälöihin 12.11.2026.

Korealainen ihonhoito eli K-Beauty on viime vuosina noussut valtavaksi ilmiöksi, ja sen vaikutus näkyy jo suomalaisten ihonhoitorutiineissa sekä markettien kosmetiikkahyllyillä. Korealainen hiustenhoito sen sijaan on Suomessa vielä huomattavasti tuntemattomampi ilmiö. Smuuti haluaa muuttaa tilanteen tuomalla korealaisesta hiustenhoidosta inspiroituneet tuotteet helposti saataville ja kuluttajaystävälliseen hintaan.

Vuonna 2023 perustettu Smuuti Skin on noussut nopeasti yhdeksi Suomen tunnetuista uusista kosmetiikkabrändeistä ja jonka tuotteita on myyty jo yli 3 miljoonaa kappaletta. Nyt brändi ottaa historiansa merkittävimmän askeleen kohti laajempaa kauneudenhoidon valikoimaa.

"Korealainen ihonhoito on mullistanut suomalaisten ihonhoitorutiineja, ja uskomme, että seuraavaksi on hiustenhoidon vuoro. Halusimme tuoda markkinoille jotain aidosti uutta: korealaisesta hiustenhoidosta inspiroituneen sarjan, joka yhdistää kiinnostavat innovaatiot, tehokkaat ainesosat ja helposti lähestyttävän hinnan. Yhteistyö Keskon kanssa mahdollistaa sen, että uutuudet ovat heti lanseerauksesta lähtien saatavilla valtakunnallisesti", kertoo Smuuti Skinin perustaja ja toimitusjohtaja Jenni Ahokas.

Lasimaisesta ihosta lasimaisen kiiltäviin hiuksiin – mitä on korealainen hiustenhoito?

Korealainen ihonhoito tunnetaan erityisesti kosteutuksesta, ihon suojamuurin vahvistamisesta ja ennaltaehkäisevästä hoidosta. Samat periaatteet näkyvät myös korealaisessa hiustenhoidossa, jossa huomio kiinnittyy hiusten pituuksien lisäksi hiuspohjan hyvinvointiin.

Siinä missä perinteinen hiustenhoito keskittyy usein vaurioituneiden latvojen hoitamiseen, korealaisessa lähestymistavassa hiusten hyvinvoinnista huolehditaan jo tyvestä alkaen.

Smuutin uusi Watermelon Gloss -sarja perustuu kolmeen korealaisesta hiustenhoidosta tuttuun periaatteeseen:

Hiuspohjan hyvinvointi: Hyvinvoiva hiuspohja luo perustan hyvinvoiville hiuksille. Hiuspohjan puhdistus, kosteutus ja hoitaminen ovat olennainen osa hiustenhoitorutiinia.

Hyvinvoiva hiuspohja luo perustan hyvinvoiville hiuksille. Hiuspohjan puhdistus, kosteutus ja hoitaminen ovat olennainen osa hiustenhoitorutiinia. Ihonhoidosta tutut tehoaineet: Esimerkiksi hyaluronihappo ja vesimeloniuute tuovat kosteuttavia ja hoitavia ominaisuuksia hiustenhoitoon. Keratiini ja proteiinit puolestaan auttavat tekemään hiuksista sileämmän ja vahvemman tuntuiset.

Esimerkiksi hyaluronihappo ja vesimeloniuute tuovat kosteuttavia ja hoitavia ominaisuuksia hiustenhoitoon. Keratiini ja proteiinit puolestaan auttavat tekemään hiuksista sileämmän ja vahvemman tuntuiset. Lasimainen kiilto: Korealaisesta glass skin -ihonhoitotrendistä tuttu hehku siirtyy hiuksiin. Tavoitteena ovat sileät, kosteutetut ja näyttävän kiiltävät hiukset.

Watermelon Gloss tuo korealaisen hiustenhoitorutiinin osaksi arkea

Smuutin uusi Watermelon Gloss -sarja saa inspiraationsa korealaisesta Hwachae-hedelmäjälkiruoasta, jossa vesimeloni on keskeisessä roolissa. Sarjan tuotteissa yhdistyvät innovatiiviset koostumukset, ihonhoidosta tutut ainesosat ja herkullinen vesimelonin tuoksu.

Toisin kuin Smuutin hajusteettomat ihonhoitotuotteet, uusi hiustenhoitosarja tarjoaa myös tuoksuelämyksen.

Sarjaan kuuluu neljä tuotetta:

Watermelon Gloss Shampoo – Kosteuttava, geelimäinen shampoo puhdistaa hiukset ja hiuspohjan hellävaraisesti sekä auttaa vähentämään pörröisyyttä ja lisäämään sileyttä.

Watermelon Gloss Conditioner – Kevyt mutta hoitava koostumus kosteuttaa ja silottaa hiuksia latistamatta niitä. Lopputuloksena pehmeät, helposti käsiteltävät ja kiiltävät hiukset.

Watermelon Gloss Scalp Rinse – Sarjan kiinnostavin uutuus on monikäyttöinen, etikkaa sisältävä hiuspohjan huuhtelutuote, joka auttaa syväpuhdistamaan hiuspohjaa ja lisäämään hiusten kiiltoa. Tuotetta voi käyttää shampoopesun jälkeen, vaihtoehtona shampoolle tai hoitoaineelle tai hiusten raikastamiseen pesupäivien välissä.

Watermelon Gloss Hair Mist – Kaksifaasinen, voidemaisen ja vesimäisen kerroksen yhdistävä hiussuihke kosteuttaa, selvittää ja silottaa hiuksia sekä lisää kiiltoa. Sopii käytettäväksi sekä kosteisiin että kuiviin hiuksiin.

Smuutin uusi aluevaltaus tuo K-Beauty-innovaatiot K-Citymarketien hiustenhoitohyllyille

Watermelon Gloss on Smuutin tähänastisen historian suurin lanseeraus ja merkittävä askel brändin kehityksessä. Ihonhoidosta tunnettu suomalaisyritys laajentaa nyt ensimmäistä kertaa uuteen tuotekategoriaan tavoitteenaan tehdä korealaisesta hiustenhoidosta yhtä helposti lähestyttävää kuin korealaisesta ihonhoidosta.

Valtakunnallinen lanseeraus yhteistyössä Keskon kanssa tuo uutuussarjan heti kaikkien Suomen K-Citymarketien valikoimiin. Smuuti haluaa näin madaltaa kynnystä tutustua korealaiseen hiustenhoitoon ja tuoda uudenlaiset hiustenhoitotuotteet osaksi tavallista kauppareissua.

"Smuutin tavoitteena on alusta asti ollut tehdä korealaisesta kauneudenhoidosta helposti ymmärrettävää, hauskaa ja kaikkien saatavilla olevaa. Hiustenhoito on meille luonteva seuraava askel, mutta samalla valtava uusi aluevaltaus. Haluamme tuoda markettien hiustenhoitohyllyille jotain sellaista, mitä siellä ei ole aiemmin juuri nähty", Ahokas kertoo.

Smuuti Skin Watermelon Gloss -sarja tulee myyntiin kaikkiin K-Citymarket-myymälöihin 12.11.2026.