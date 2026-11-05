Kela/FPA

Uusi lomake helpottaa asiakkaan asunnonhaun selvittämistä Kelalle

5.11.2026 10:30:00 EET | Kela/FPA | Tiedote

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Kela on ottanut marraskuun alussa käyttöön uuden lomakkeen, johon asumisneuvoja voi koota toimeentulotukiasiakkaan asunnonhakuun liittyvät tiedot silloin, kun Kela on ohjannut asiakasta etsimään edullisempaa asuntoa. Lomakkeen täyttää aina asumisneuvoja yhdessä asiakkaan kanssa, ja asiakas toimittaa valmiin lomakkeen Kelaan.

Kela on ottanut käyttöön uuden asumisneuvojille tarkoitetun lomakkeen TO 10 Selvitys asunnonhausta. Lomakkeella asumisneuvoja voi koota Kelalle tiedot asiakkaan asunnonhausta sekä mahdollisista asunnonhakua vaikeuttavista tekijöistä silloin, kun asiakasta on ohjattu etsimään edullisempaa asuntoa.

Uuden lomakkeen tavoitteena on helpottaa asiakkaan tilanteen selvittämistä ja vähentää asiakkaan tarvetta toimittaa Kelalle useita erillisiä asuntohakemuksia tai muita asunnonhakuun liittyviä selvityksiä.

Lomaketta on pilotoitu tämän vuoden aikana useilla paikkakunnilla, ja hyvien kokemusten perusteella lomake on nyt otettu käyttöön koko maassa.

Lomakkeen täyttää aina asumisneuvoja

Lomake on tarkoitettu asumisneuvonnan käyttöön, ja sen täyttää aina asumisneuvonnan työntekijä asiakkaan kanssa käydyn keskustelun ja asunnonhaun tietojen perusteella. Asiakas ei koskaan täytä lomaketta itse.

Lomakkeella voidaan kuvata esimerkiksi

  • millaisia asuntoja asiakas on hakenut
  • miltä vuokranantajilta asuntoja on haettu
  • onko asuntohaulle asetettu rajauksia ja mistä syistä
  • millaisia haasteita asiakkaalla on asunnonhaussa
  • muita asiakkaan tilanteeseen liittyviä tietoja, joilla voi olla merkitystä toimeentulotukihakemuksen käsittelyssä.

Asiakas toimittaa lomakkeen Kelaan

Kun asumisneuvoja on täyttänyt ja allekirjoittanut lomakkeen, asiakas toimittaa sen Kelaan muiden toimeentulotukihakemuksen liitteiden tapaan. Lomakkeen perusteella Kela voi arvioida asiakkaan asunnonhaun aktiivisuutta ja sitä, onko asiakkaalla ollut tosiasialliset mahdollisuudet löytää edullisempi asunto annetussa määräajassa.

Jos asiakas toimittaa Kelalle asumisneuvojan täyttämän lomakkeen, hänen ei yleensä tarvitse toimittaa muita selvityksiä asunnonhaustaan.

Lisätietoja

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