Joni Borgström Unifund Jyväskylä Oy:n toimitusjohtajaksi

Borgström on tietojohtamisen asiantuntija ja jyväskyläläinen sarjayrittäjä. Hän perusti tietojohtamisyritys Pengon Oy:n vuonna 2008 ja on sittemmin ollut perustamassa ja kasvattamassa useita yrityksiä. Hän on toiminut startup-sijoittajana ja hänellä on hallitus- ja sijoittajarooleja noin kahdessakymmenessä yrityksessä. Lisäksi hän on toiminut Jyväskylän Yrittäjien ja Hallituspartnerit Keski-Suomi Ry:n hallituksen jäsenenä ja Keski-Suomen kauppakamarin digivaliokunnan puheenjohtajana.

– Yliopistossa syntyy tutkimusta ja osaamista, jolla on aitoa kaupallista potentiaalia. Haluan, että Unifund on tutkijalle ja tiimille helposti lähestyttävä kumppani jo siinä vaiheessa, kun idea on vasta muotoutumassa. Pelkkä raha ei riitä: tiimit tarvitsevat myös liiketoimintaosaamista, verkostoja ja jatkorahoittajia. Siksi tiivistämme yhteistyötä yliopiston, alueen yrityskehittäjien ja pääomasijoittajien kanssa, jotta yhä useampi tutkimuslähtöinen idea kasvaa kansainväliseksi yritykseksi, Borgström sanoo.

Lisätietoja:

Joni Borgström, toimitusjohtaja, Unifund Jyväskylä Oy

0409112012, joni.a.borgstrom@jyu.fi