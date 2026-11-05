Joni Borgström Unifund Jyväskylä Oy:n toimitusjohtajaksi
6.11.2026 08:05:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Joni Borgström on aloittanut Jyväskylän yliopiston perustaman sijoitusyhtiö Unifund Jyväskylä Oy:n toimitusjohtajana 1.11.2026. Unifund sijoittaa varhaisen vaiheen yrityksiin, joiden liiketoiminta perustuu Jyväskylän yliopiston tutkimuksen tai osaamisen hyödyntämiseen.
Borgström on tietojohtamisen asiantuntija ja jyväskyläläinen sarjayrittäjä. Hän perusti tietojohtamisyritys Pengon Oy:n vuonna 2008 ja on sittemmin ollut perustamassa ja kasvattamassa useita yrityksiä. Hän on toiminut startup-sijoittajana ja hänellä on hallitus- ja sijoittajarooleja noin kahdessakymmenessä yrityksessä. Lisäksi hän on toiminut Jyväskylän Yrittäjien ja Hallituspartnerit Keski-Suomi Ry:n hallituksen jäsenenä ja Keski-Suomen kauppakamarin digivaliokunnan puheenjohtajana.
– Yliopistossa syntyy tutkimusta ja osaamista, jolla on aitoa kaupallista potentiaalia. Haluan, että Unifund on tutkijalle ja tiimille helposti lähestyttävä kumppani jo siinä vaiheessa, kun idea on vasta muotoutumassa. Pelkkä raha ei riitä: tiimit tarvitsevat myös liiketoimintaosaamista, verkostoja ja jatkorahoittajia. Siksi tiivistämme yhteistyötä yliopiston, alueen yrityskehittäjien ja pääomasijoittajien kanssa, jotta yhä useampi tutkimuslähtöinen idea kasvaa kansainväliseksi yritykseksi, Borgström sanoo.
Lisätietoja:
Joni Borgström, toimitusjohtaja, Unifund Jyväskylä Oy
0409112012, joni.a.borgstrom@jyu.fi
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
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