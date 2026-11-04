Museovirasto

Museovirasto avasi avustushaun kiinteiden muinaisjäännösalueiden hoitoon

5.11.2026 10:08:44 EET | Museovirasto | Tiedote

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Avustuksella tuetaan kiinteiden muinaisjäännösten suojelua. Vuonna 2027 avustuksia kohdennetaan ensisijaisesti VARK-luetteloon kuuluvien kohteiden maisemanhoitoon. Avustuksia haetaan valtion yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa 11.12.2026 klo 23.59 mennessä.

1700–1800-lukujen taitteessa saareen rakennettu kivinen linnoitus on säilynyt raunioituneena Hangon Gustavsvärnissä. AKDG6565:3, Teija Tiitinen 2020/Museovirasto
1700–1800-lukujen taitteessa saareen rakennettu kivinen linnoitus on säilynyt raunioituneena Hangon Gustavsvärnissä. AKDG6565:3, Teija Tiitinen 2020/Museovirasto

Museovirasto on avannut 2.11.2026 haettavaksi muinaisjäännösalueiden hoitoavustuksen vuodelle 2027. Avustuksen tavoitteena on edistää kiinteiden muinaisjäännösten säilymistä ja tunnistamista tukemalla alueiden maisemanhoitoa ja kohteiden merkitsemistä. Avustusta myönnetään ensisijaisesti niihin toimenpiteisiin, joilla tuetaan kohteen suojelua. Hankkeiden tulee myös edistää kohteen kestävää käyttöä ja pitkäjänteistä hoitoa.  

Avustus kohdennetaan muinaismuistolain (295/1963) mukaisiin kiinteisiin muinaisjäännöksiin. Muinaismuistolain (295/1963) mukaan kiinteät muinaisjäännökset on rauhoitettu muistoina Suomen asutuksesta ja historiasta. Kiinteiden muinaisjäännösten tyypit on lueteltu laissa ja niitä ovat mm. erilaiset maa- ja kivikummut, röykkiöt, pakanuuden aikaiset haudat ja kalmistot, uhrilähteet ja uhrikivet, linnavuoret, asumusten jäännökset sekä linnat ja muiden huomattavien rakennusten rauniot. Tiedot Suomen kiinteistä, muinaismuistolain rauhoittamista muinaisjäännöksistä ovat Museoviraston ylläpitämässä Muinaisjäännösrekisterissä (www.kyppi.fi).  

Avustusta voi hakea yksityishenkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, ei kuitenkaan valtion viranomainen. Jos hakija ei ole kohteen omistaja, on hakemukseen liitettävä maanomistajan kirjallinen suostumus. 

Avustusta haetaan valtionhallinnon yhteisessä Haeavustuksia.fi-palvelussa, jossa ovat saatavilla myös hakuilmoitus ja tarkemmat avustusehdot. Hakuaika päättyy 11.12.2026 klo 23.59.

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Lisätietoja maailmanperintökohteille myönnettävistä hoitoavustuksista sähköpostilla osoitteesta mjhoitoavustus@museovirasto.fi

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