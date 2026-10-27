Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Teppo Rantala valittu Haaga-Helian uudeksi vararehtoriksi

5.11.2026 10:05:40 EET | Haaga-Helia ammattikorkeakoulu | Tiedote

Jaa

Haaga-Helian hallitus valitsi 4.11.2026 uudeksi oppimisen ja opetuksen vararehtoriksi Teppo Rantalan. Hän aloittaa tehtävässään 1.1.2027

Haaga-Helian kuva-arkisto

Vararehtorina Teppo Rantala vastaa Haaga-Helian koulutuksen ja pedagogisen toiminnan strategisesta johtamisesta sekä niiden jatkuvasta kehittämisestä. Rantala on koulutukseltaan liikuntatieteiden lisensiaatti ja hän toimii tällä hetkellä Haaga-Heliassa Osaaminen-vastuualueen johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä.

– Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta ja innostunut mahdollisuudesta jatkaa Haaga-Helian kehittämistä tässä uudessa tehtävässä. Haaga-Helialla on keskeinen rooli osaamisen uudistamisessa ja työelämän muutoksiin vastaamisessa. Odotan yhteistyötä henkilöstön, opiskelijoiden ja kumppaneidemme kanssa, jotta voimme vahvistaa Haaga-Helian vaikuttavuutta entisestään. Uskon, että välittävän yhteisömme kyky oppia ja uudistua auttaa meitä onnistumaan tavoitteissamme, Rantala sanoo.

Vahva kokemus johtamisesta ja pedagogisesta kehittämisestä

Teppo Rantalalla on vahva kokemus johtamisesta, organisaatioiden kehittämisestä, pedagogiikasta ja urheiluvalmennuksesta. Hän on työskennellyt erilaisissa johtamis- ja kehittämistehtävissä sekä korkeakoulusektorilla että urheilun parissa.

Haaga-Helian rehtori Susanna Niinistö-Sivurannan mukaan Teppo Rantalan pitkä kokemus korkeakoulutoiminnan kehittämisestä, vuorovaikuttava johtamistyyli ja vahva pedagoginen osaaminen tukevat erinomaisesti korkeakoulun strategisia tavoitteita.

– Teppo tuntee Haaga-Helian toimintaympäristön, henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeet poikkeuksellisen hyvin. Hänen laaja johtamiskokemuksensa, kehittämisorientoitunut työotteensa sekä tulevaisuuteen suuntautunut pedagoginen ote ja kyky rakentaa yhteistyötä luovat vahvan perustan korkeakoulun menestykselle myös tulevaisuudessa, Susanna Niinistö-Sivuranta sanoo.

Teppo Rantala seuraa tehtävässä Minna Hiillosta, joka siirtyy vuoden vaihteessa eläkkeelle.

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Haaga-Helian kuva-arkisto
Lataa

Linkit

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
World GlobeA line styled icon from Orion Icon Library.HiddenA line styled icon from Orion Icon Library.Eye