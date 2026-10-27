Teppo Rantala valittu Haaga-Helian uudeksi vararehtoriksi

Vararehtorina Teppo Rantala vastaa Haaga-Helian koulutuksen ja pedagogisen toiminnan strategisesta johtamisesta sekä niiden jatkuvasta kehittämisestä. Rantala on koulutukseltaan liikuntatieteiden lisensiaatti ja hän toimii tällä hetkellä Haaga-Heliassa Osaaminen-vastuualueen johtajana sekä johtoryhmän jäsenenä.



– Olen kiitollinen saamastani luottamuksesta ja innostunut mahdollisuudesta jatkaa Haaga-Helian kehittämistä tässä uudessa tehtävässä. Haaga-Helialla on keskeinen rooli osaamisen uudistamisessa ja työelämän muutoksiin vastaamisessa. Odotan yhteistyötä henkilöstön, opiskelijoiden ja kumppaneidemme kanssa, jotta voimme vahvistaa Haaga-Helian vaikuttavuutta entisestään. Uskon, että välittävän yhteisömme kyky oppia ja uudistua auttaa meitä onnistumaan tavoitteissamme, Rantala sanoo.



Vahva kokemus johtamisesta ja pedagogisesta kehittämisestä



Teppo Rantalalla on vahva kokemus johtamisesta, organisaatioiden kehittämisestä, pedagogiikasta ja urheiluvalmennuksesta. Hän on työskennellyt erilaisissa johtamis- ja kehittämistehtävissä sekä korkeakoulusektorilla että urheilun parissa.



Haaga-Helian rehtori Susanna Niinistö-Sivurannan mukaan Teppo Rantalan pitkä kokemus korkeakoulutoiminnan kehittämisestä, vuorovaikuttava johtamistyyli ja vahva pedagoginen osaaminen tukevat erinomaisesti korkeakoulun strategisia tavoitteita.



– Teppo tuntee Haaga-Helian toimintaympäristön, henkilöstön ja opiskelijoiden tarpeet poikkeuksellisen hyvin. Hänen laaja johtamiskokemuksensa, kehittämisorientoitunut työotteensa sekä tulevaisuuteen suuntautunut pedagoginen ote ja kyky rakentaa yhteistyötä luovat vahvan perustan korkeakoulun menestykselle myös tulevaisuudessa, Susanna Niinistö-Sivuranta sanoo.



Teppo Rantala seuraa tehtävässä Minna Hiillosta, joka siirtyy vuoden vaihteessa eläkkeelle.