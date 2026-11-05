Vuoden 2026 asenne-edistäjää voi nyt ehdottaa
5.11.2026 10:27:55 EET | Vaasan kaupunki - Vasa stad | Tiedote
Vaasan Vammaisneuvosto palkitsee vuosittain henkilön, järjestön, yrityksen tai muun toimijan, joka on omalla toiminnallaan edistänyt myönteisiä asenteita vammaisia ihmisiä kohtaan.
Nyt asukkailla on mahdollisuus ehdottaa sopivaa ehdokasta tunnustuksen saajaksi. Ehdokas ja perustelut tulee lähettää sähköpostitse esteettömyyskoordinaattorille elisabeth.hastbacka@vaasa.fi sunnuntaihin 15.11. mennessä. Perusteluista tulisi käydä ilmi, millä tavalla ehdokas on edistänyt myönteisiä asenteita vammaisia ihmisiä kohtaan.
Vammaisneuvosto valitsee asenne-edistäjän 3.12. vietettävän kansainvälisen vammaisten päivän huomioimiseksi.
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Yhteyshenkilöt
Elisabeth HästbackaEsteettömyyskoordinaattoriPuh:+358400956221elisabeth.hastbacka@vaasa.fi
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Vaasa on Pohjolan energiapääkaupunki, jossa on helppo olla onnellinen.
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