Jyrki Kiiskisen romaani Kolme päivää, kolme yötä on Finlandia-ehdokas
5.11.2026 11:32:00 EET | Teos-kustantamo | Tiedote
Jyrki Kiiskisen romaani Kolme päivää, kolme yötä on valittu vuoden 2026 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkintoehdokkaaksi. Voimakas ja intensiivinen romaani tutkii miehisyyttä, isien perintöä ja sukupolvelta toiselle siirtyviä väkivallan malleja.
Jyrki Kiiskisen Kolme päivää, kolme yötä on riipaiseva ja kerroksellinen romaani, joka tutkii, mitä patriarkaatti tekee pikkupojille. Tuleeko heistä väistämättä uusia patriarkkoja tai epäonnistuneita miehiä?
Kirjan päähenkilön Kainin puoliso on viimeisillään raskaana. Samaan aikaan Kainin oma isä tekee kuolemaa. Kain seisoo yhtä aikaa uuden elämän alun ja vanhemman menettämisen äärellä. Tilanne nostaa pintaan kipeitä lapsuusmuistoja. Mitä jos väkivallan mallit siirtyvät seuraavalle sukupolvelle? Jos myrkyllinen mieheys elää hänessäkin, voiko ketjun katkaista?
Kiihkeärytmisenä vyöryvässä tarinassa perheensisäiset tapahtumat sekoittuvat Raamatun kertomuksiin. Kiiskinen kuvaa tarkkanäköisesti, kuinka syvälle kulttuuriimme juurtuneet miehisyyden ihanteet ja vallankäytön mallit vaikuttavat ihmiseen vielä aikuisuudessakin.
Finlandia-ehdokaslautakunta kiittää romaanin intensiivistä kerrontaa ja miehisyyden perintöä tutkivaa otetta.
Ehdokasperusteluissa todetaan:
”Esikoisensa syntymään valmistautuva mies käsittelee suhdettaan hallitsevaan isäänsä. Hengästyttävällä rytmillä eteenpäin vyöryvä teos tutkii miehisyyttä, isien perintöä ja lapsen ikuista hyväksynnän kaipuuta. Raamattuun viittaavat kohdat sulautuvat tekstiin ja näyttävät, kuinka syvälle uskontoon ja kulttuuriin herran pelko on juurtunut.”
Jyrki Kiiskinen on palkittu suomalainen kirjailija ja kääntäjä, joka on julkaissut runokokoelmia, romaaneja ja lastenkirjoja. Hän toimii Kriittisen korkeakoulun Kirjoittajakoulun vastaavana opettajana. Hän on aiemmin ollut Finlandia-ehdokas romaanillaan Suomies (1994, Tammi).
Finlandia-voittaja julkistetaan 26. marraskuuta
Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon ehdokkaat valitsi lautakunta, jonka puheenjohtajana toimii yrittäjä Jonna Tapanainen. Muut jäsenet ovat myymäläpäällikkö Sonja Autio, lehtori emerita Eva Havo, elokuvajournalisti Kalle Kinnunen, näyttelijä Pirjo Lonka sekä yrittäjä ja entinen kirjakauppias Joose Siira.
Kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnon voittajan valitsee tänä vuonna oopperalaulaja Helena Juntunen. Voittaja julkistetaan torstaina 26. marraskuuta 2026.
Lisätiedot, haastattelupyynnöt ja arvostelukappaleet: silja.massa@teos.fi, +358 40 708 1323
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