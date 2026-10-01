Yhteisöllinen omistajuus tarjoaa alihyödynnetyn mahdollisuuden omistajanvaihdoksiin

Yrityksen siirtyminen työntekijöidensä omistukseen on nykyisellään alihyödynnetty vaihtoehto. Monissa pk-yrityksissä työntekijöillä on vahva ymmärrys liiketoiminnasta, asiakkaista ja markkinoista sekä pitkä kokemus yrityksen käytännön toiminnasta.

– Työntekijät voivat muodostaa keskenään uskottavan ja sitoutuneen yrityksen jatkajaryhmän. Moni pieni tai keskisuuri yritys voi olla liian suuri yhden henkilön ostettavaksi, mutta sopiva useamman henkilön yhdessä omistettavaksi, toteaa Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervon toimitusjohtaja Mari Kokko.

Tällaisissa tilanteissa osuuskuntamuoto voi tarjota toimivan välineen omistuksen siirtämiseen. Osuuskunta mahdollistaa omistajuuden, vastuun ja riskien jakamisen useamman henkilön kesken. Yhteisöllinen omistajuus voi madaltaa kynnystä ryhtyä yrittäjäksi.

Suomessa yhteisöllisellä omistajuudella on pitkät perinteet. Metsänomistajat, maataloustuottajat, kauppiaat ja monet muut yrittäjät ovat rakentaneet kilpailukykyisiä yrityksiä yhteistyön varaan. Osuustoiminnallinen yritysmalli on osoittanut kykynsä yhdistää omistajuus, pitkäjänteinen kehittäminen ja liiketoiminnan kasvu.

– Omistajanvaihdoksia koskevassa keskustelussa tulisi nykyistä laajemmin tarkastella erilaisia omistus- ja jatkajamalleja. Suomella on vahva yhteisöllisen omistajuuden perinne, ja osuuskuntamalli tarjoaa yhden toimivan vaihtoehdon tilanteisiin, joissa yrityksen omistajuutta halutaan rakentaa useamman henkilön varaan, Kokko korostaa.

Omistajanvaihdoksissa ei ole kyse vain omistuksen siirtymisestä. Kyse on myös yritysten jatkuvuudesta, työpaikkojen säilymisestä ja alueellisesta elinvoimasta. Siksi erilaisia jatkaja- ja omistusmalleja on syytä tarkastella aiempaa laajemmin.

Suomessa vietetään 2.-8.11.2026 Omistajanvaihdosviikkoa. Tapahtuman järjestää Omistajanvaihdosfoorumi.