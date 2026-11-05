Årets kooperativa gärning i Svenskfinland till OP Västkusten för satsning på en renare skärgård
5.11.2026 16:00:00 EET | Osuuskuntien Keskusjärjestö Pellervo ry | Tiedote
Årets kooperativa gärning -priset har i år tilldelats för stödet till Håll Skärgården Ren rf. Priset togs emot av OP Västkusten vid kooperationsorganisationen Finlands Svenska Andelsförbunds framtidsseminarium i Helsingfors den 5 november 2026.
PRESSMEDDELANDE, Finlands Svenska Andelsförbund
Publiceringsfritt den 5.11.2026 kl. 16.00
Gärningen består av en gemensam donation på 30 000 euro från bankerna OP Mellersta Österbotten och Vasa Andelsbank, som vid årsskiftet bildade OP Västkusten. Stödet riktas till kostnaderna för det nya servicefartyget, som stärker föreningens verksamhet i Bottniska viken och betjänar kustregionens invånare och besökare.
Motiveringar till utmärkelsen
Prisjuryn ansåg det vara en förtjänst att gärningen speglar bankens ägarkunders förväntningar på miljöfrågor samt skapar lokal och samhällelig nytta. Gärningen anses ha en långsiktig inverkan på hela regionens välbefinnande och sågs som ett utmärkt exempel på kooperativt ansvarstagande för det allmänna bästa.
- Den här donationen var i vårt tycke något som sammanfattade den kooperativa idén i praktiken: att lyssna på medlemmarna, samla resurser och använda dem till konkret nytta för det gemensamma bästa, säger bankens VD Jyrki Rantala.
- Tidpunkten var också perfekt, donationen gjordes under uppbyggnaden av OP Västkusten och blev ett konkret uttryck för den nya bankens ambition att vara en aktiv, ansvarsfull och lyhörd samhällsaktör från första början, fortsätter Rantala.
OP Västkusten har över 70 000 ägarkunder och fler än 106 000 kunder och verkar på ett område från Kalajoki i norr, via Karleby och Vasa hela vägen ner till Närpes. Andelsbanken berättar att grunderna för dess hållbarhetsarbete är följande: ”Våra kooperativa rötter och värderingar syns i våra handlingar. Vi är närvarande i människors vardag och vi främjar livskraften och hållbar utveckling i vårt område.”
Ytterligare information och kontaktuppgifter
Angående tävlingen:
- Verkställande direktör Kari Huhtala, Finlands Svenska Andelsförbund
- E-post: kari.huhtala@pellervo.fi
- Telefon: 040 8466704
Kontaktperson för den belönade:
- Verkställande direktör Jyrki Rantala, OP Västkusten
- E-post: jyrki.rantala@op.fi
- Telefon: 050 5575115
Yhteyshenkilöt
Kari HuhtalaVerkställande direktörFinlands Svenska AndelsförbundPuh:040 8466704kari.huhtala@pellervo.fi
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