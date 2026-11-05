MTK: Ennallistamisen avoimet kysymykset uhkaavat johtaa yksityisiä maita harmaaseen suojeluun
5.11.2026 14:42:37 EET | Maa- ja Metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry | Tiedote
Suomen kansallinen ennallistamissuunnitelma etenee EU-komissioon tilanteessa, jossa useita maa- ja metsätalouden kannalta keskeisiä määritelmiä ja kriteerejä on edelleen ratkaisematta. MTK varoittaa, että väljät tai puuttuvat määritelmät voivat alkaa rajoittaa maanomistajien ja markkinatoimijoiden päätöksiä jo ennen varsinaisten ennallistamistoimien käynnistymistä.
Valtioneuvosto päätti 5. marraskuuta lähettää ennallistamissuunnitelman luonnoksen EU-komission arvioitavaksi. Suunnitelmassa ei osoiteta yksittäisiä yksityismaiden ennallistamis- tai suojelukohteita, ja yksityismailla lähtökohdaksi on kirjattu vapaaehtoisuus. Monet ennallistamisen käytännön vaikutusten kannalta ratkaisevat määritelmät ja rajaukset täsmentyvät kuitenkin vasta jatkovalmistelussa.
– Jos emme määrittele riittävän tarkasti kansallisella tasolla, mitä alueita ennallistamisen tavoitteet koskevat ja millä kriteereillä, olemme vaarassa joutua tilanteeseen, jossa markkinatoimijat alkavat soveltaa omia varovaisuusperiaatteitaan alueisiin, joihin ei kohdistu minkäänlaista virallista käyttörajoitusta. Uhka harmaalle suojelulle on valtava, MTK:n puheenjohtaja Tero Hemmilä korostaa.
Markkinatoimijoilla MTK tarkoittaa esimerkiksi puunostajia ja elintarvikeketjun toimijoita. Harmaata suojelua voi syntyä, jos nämä alkavat ennallistamiseen liittyvän epävarmuuden vuoksi välttää tiettyjä alueita tai asettaa niiden käytölle ehtoja, vaikka alueella ei olisi suojelu- tai rajoituspäätöstä.
Keskeisiä jatkossa tarkentuvia kysymyksiä ovat esimerkiksi boreaalisen luonnonmetsän määritelmän tulkinta sekä muiden ennallistamisen piiriin kuuluvien luontotyyppien rajaukset. Boreaalisten luonnonmetsien osalta päätökseen on kirjattu talousmetsiä koskeva rajaus, mutta määritelmän tulkintaa ja sen vaikutuksia selvitetään vielä erillisessä työryhmässä. Myös turvepeltojen määrittelyssä on vielä avoimia kysymyksiä. Rajaukset on tehtävä niin, etteivät ne rajoita ruoantuotannossa olevien peltojen käyttöä tai vaaranna viljelyn jatkamisen edellytyksiä.
MTK pitää tärkeänä, että valtioneuvoston päätökseen on kirjattu yksityismaiden ennallistamisen vapaaehtoisuus ja omaisuudensuojan huomioiminen. Rahoituksen osalta lähtökohdan on oltava yhtä selvä. Suomi ei voi sitoutua ennallistamistoimiin, joiden rahoituksesta ei ole varmuutta. EU-rahoituksen tai yksityisen rahan varaan ei voida rakentaa sitoumuksia ilman takeita rahoituksen toteutumisesta.
– Vapaaehtoisuus on nyt kirjattu suunnitelmaan, mutta sen on toteuduttava myös käytännössä. Ennallistamisen laskua ei voida siirtää maanomistajien maksettavaksi, jos julkinen rahoitus ei riitä. Suomen on sitouduttava vain sellaisiin toimiin, joihin sillä on myös varaa. Maanomistajalle aiheutuvat menetykset on korvattava täysimääräisesti, Tero Hemmilä sanoo.
Lisätietoja:
Tero Hemmilä, puheenjohtaja, MTK, p. +358 400 522 012
Jyrki Wallin, toiminnanjohtaja, MTK, p. +358 50 522 5207
Mikko Tiirola, metsävaltuuskunnan puheenjohtaja, MTK, p. +358 44 538 4280
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