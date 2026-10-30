Turku Energia kuvauttaa koko kaukolämpöverkkonsa helikopterista käsin marraskuussa

Suurin osa Turku Energian kaukolämpöverkostosta kulkee katualueiden alla. Verkoston pituus on yhteensä noin 650 kilometriä. Kuvausten tuloksia hyödynnetään kaukolämpöverkon kunnon analysoinnissa ja lämpövuoto- ja eristevauriokohtien paikantamisessa.

"Kaukolämpöverkkomme on laaja, ja lämpökamerakuvaus auttaa meitä näkemään verkon kunnon kokonaisuutena ja kohdentamaan kunnossapidon ja saneeraukset sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Vuosittain toistettavat kuvaukset edesauttavat merkittävästi vuotokohtien paikantamista ja ennakoivaa kunnossapitoa", sanoo verkko-omaisuuspäällikkö Sanna Perttunen Turku Energiasta.

Lennon toteuttaminen edellyttää, että sää on sateeton ja pilvien alaraja on vähintään 600 metriä maanpinnan yläpuolella. Jos kuvaukset eivät onnistu suunniteltuna ajankohtana, pyritään ne kuitenkin toteuttamaan marraskuun aikana. Turku Energia tiedottaa kuvausajankohdat Turku Energian verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.

Helikopterilennon suorittaa GridJet Oy.

Pahoittelemme helikopterilennoista aiheutuvaa meluhaittaa.