Turku Energia kuvauttaa koko kaukolämpöverkkonsa helikopterista käsin marraskuussa
5.11.2026 11:17:46 EET | Turku Energia | Tiedote
Turku Energia toteuttaa jälleen koko kaukolämpöverkkonsa teknisen kuntokartoituksen helikopterilennolla lämpökameroiden avulla Turussa, Raisiossa, Naantalissa ja Kaarinassa. Kuvaukset on tarkoitus suorittaa 5.11.2026 – 11.11.2026 välisenä aikana, jos keliolosuhteet sen sallivat. Helikopterilennot tehdään auringonlaskun jälkeen, jolloin maanpinta on tasalämpöinen ja liikenne vähäistä.
Suurin osa Turku Energian kaukolämpöverkostosta kulkee katualueiden alla. Verkoston pituus on yhteensä noin 650 kilometriä. Kuvausten tuloksia hyödynnetään kaukolämpöverkon kunnon analysoinnissa ja lämpövuoto- ja eristevauriokohtien paikantamisessa.
"Kaukolämpöverkkomme on laaja, ja lämpökamerakuvaus auttaa meitä näkemään verkon kunnon kokonaisuutena ja kohdentamaan kunnossapidon ja saneeraukset sinne, missä niitä eniten tarvitaan. Vuosittain toistettavat kuvaukset edesauttavat merkittävästi vuotokohtien paikantamista ja ennakoivaa kunnossapitoa", sanoo verkko-omaisuuspäällikkö Sanna Perttunen Turku Energiasta.
Lennon toteuttaminen edellyttää, että sää on sateeton ja pilvien alaraja on vähintään 600 metriä maanpinnan yläpuolella. Jos kuvaukset eivät onnistu suunniteltuna ajankohtana, pyritään ne kuitenkin toteuttamaan marraskuun aikana. Turku Energia tiedottaa kuvausajankohdat Turku Energian verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa.
Helikopterilennon suorittaa GridJet Oy.
Pahoittelemme helikopterilennoista aiheutuvaa meluhaittaa.
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Yhteyshenkilöt
Sanna PerttunenVerkko-omaisuuspäällikkö, Turku EnergiaPuh:0505573783sanna.perttunen@turkuenergia.fi
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Turku Energia lyhyesti
Turku Energia -konserni kuuluu Suomen suurimpien energiayhtiöiden joukkoon. Liikevaihtomme vuonna 2025 oli 358,6 miljoonaa euroa. Turku Energiassa työskentelee noin 330 ammattilaista. Turku Energia on Varsinais-Suomen johtava sähkön ja lämmön myyjä ja siirtäjä. Toimintaamme kuuluu myös energiaverkostojen ja energiatuotantolaitosten kehittäminen, rakentaminen ja ylläpitäminen sekä sähköisen liikenteen kehittäminen Turun seudulla. Toimitamme ympäristöä, elämänlaatua ja kilpailukykyä parantavia energiapalveluita 130 000 taloudelle ja yritykselle. Asiakaslupauksemme on "Olemme lähellä, näemme kauas". Olemme mukana rakentamassa hiilineutraalia Turkua. www.turkuenergia.fi
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