Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote)

Puuttuuko sinulta vielä influenssa- tai koronarokote? Vapaita aikoja kannattaa etsiä koko Keusoten alueelta

5.11.2026 10:55:52 EET | Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (Keusote) | Tiedote

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Rokotteen ottaminen on yksi tehokkaimmista ja helpoimmista keinoista suojata itseään ja läheisiään näin talven kynnyksellä. Keski-Uudenmaan hyvinvointialueella (Keusote) kausirokotuksia eli influenssa- ja koronarokotuksia annetaan 10 rokotuspisteellä.

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Kaikki Keusoten rokotuspisteet ovat kaikkien Keusoten alueen asukkaiden käytettävissä. Rokotuksen voi siis varata itselleen sopivaan paikkaan esimerkiksi työmatkan tai muiden arjen menojen mukaan.

– Olemme pystyneet avaamaan lisää aikoja marraskuulle, eli rokotusaikoja on nyt aika hyvin saatavilla. Vapaita aikoja kannattaa etsiä koko Keusoten alueelta. Jos joku rokotuspiste näyttää kovin täydeltä, voi toiselta rokotuspisteeltä löytyä vapaa aika helpommin, vinkkaa Keusoten tartuntataudeista vastaava lääkäri Paula Hiljanen.

Ajan voi varata verkossa tai puhelimitse

Ajan influenssa- tai koronarokotukseen voi varata verkossa tai soittamalla:

  • Digitaalinen ajanvaraus: Keusoten digiajanvaraus
    • Poikkeuksellisesti alle 18-vuotiaiden koronarokotteiden ajanvaraus vain puhelimitse.
  • Puhelinajanvaraus: p. 019 226 0651 joka päivä klo 8–20 
    • Käytössä on takaisinsoittopalvelu. Asiakkaalle soitetaan takaisin viikon kuluessa.

Kuka saa maksuttoman kausirokotteen?

Influenssa- ja koronarokotteen saavat maksutta Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) määrittämät kohderyhmät. Rokotuksen voi saada maksutta esimerkiksi iän, sairauden tai työn perusteella.

Esimerkiksi influenssarokotteen saavat maksutta kaikki 65 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat, ja koronarokotteen kaikki 75 vuotta täyttäneet ja sitä vanhemmat. Lisäksi maksuttomaan influenssarokotukseen ovat oikeutettuja kaikki 6 kk – 6 v vanhat lapset.

Jos ei kuulu maksuttomien kausirokotusten kohderyhmiin eikä siten saa rokotetta ilmaiseksi, voit halutessaan ostaa rokotteen apteekista reseptillä. Reseptin rokotetta varten voi pyytää lähettämällä reseptin uusimispyynnön OmaKannan kautta tai pyytämällä uutta reseptiä Keusoten rokotuspalvelujen digi- tai puhelinasioinnista. Varsinainen rokotuskäynti on maksuton.

Keusoten verkkosivulta voi lukea tarkan listan maksuttoman rokotuksen kohderyhmistä sekä ohjeet reseptin pyytämiseen:

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Yhteyshenkilöt

Paula Hiljanen, tartuntataudeista vastaava lääkäri 
p. 050 4970 989 
paula.hiljanen@keusote.fi

Tietoja julkaisijasta

Keski-Uudenmaan hyvinvointialue vastaa sosiaali- ja terveyspalveluista sekä pelastustoimen ja erikoissairaanhoidon järjestämisestä Hyvinkään, Järvenpään, Nurmijärven, Pornaisten, Tuusulan ja Mäntsälän alueella.

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