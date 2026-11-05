Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö käynnistää toimitusjohtajan rekrytoinnin – johtaja Antti Aarnio jättää tehtävänsä

Nopeasti muuttuva toimintaympäristö avaa säätiölle uusia mahdollisuuksia. Säätiö jatkaa kunnianhimoisten hankkeiden rahoittamista tutkimuksen, koulutuksen ja innovatiivisen toimintaympäristön vahvistamiseksi ja kehittää toimintaansa edelleen Suomen kasvun ja uudistumisen tueksi.



– Antti Aarnio on johtanut säätiötä vuodesta 2019 määrätietoisesti ja tehnyt erinomaista työtä suomalaisen teknologiateollisuuden uudistumisen ja kilpailukyvyn edistämiseksi. Hänen kaudellaan säätiön vuotuiset myönnöt ovat kolminkertaistuneet lähes yhdeksään miljoonaan euroon, ja säätiö on rakentanut strategisen rahoitussalkun Suomen teknologia-alojen osaamisen vahvistamiseksi. Haluan kiittää häntä arvokkaasta työstä ja sitoutumisesta. Säätiöllä on nyt vahva perusta kehittää toimintaansa ja tarttua tulevaisuuden mahdollisuuksiin, hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell sanoo.



– On ollut etuoikeus johtaa säätiötä, joka on 23 toimintavuotensa aikana myöntänyt lähes 170 miljoonaa euroa avustuksia ja lahjoituksia Suomen teknologiateollisuutta uudistaviin avauksiin. Olen ylpeä siitä, mitä olemme yhdessä saaneet aikaan: olemme rakentaneet tutkimuksen ja teknologian rahoituksesta strategisen kokonaisuuden, syventäneet yhteistyötä yliopistojen ja yritysten kanssa sekä valmistelleet kansallisesti merkittäviä suurhankkeita. Haluan kiittää työkavereitani, hallitusta ja sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä. Keskityn nyt siihen, että siirtymä sujuu hyvin, ja toivotan säätiölle, sen tulevalle toimitusjohtajalle ja rahoituksen saajille suurta menestystä, Antti Aarnio sanoo.

Lisätiedot:

Hallituksen puheenjohtaja Aaro Cantell, puh: 0400 706 072, aaro.cantell@normet.com